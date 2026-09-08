Ellas sufren más depresión, pero ellos mueren más: La paradoja de la salud mental en México según el INEG

Mujer triste, depresión, relaciones de pareja (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

En México, a pesar de que las mujeres reportan mayores indicios de depresión, ansiedad y soledad los hombres registran una tasa de suicidio más de cuatro veces superior, según datos divulgados este 8 de septiembre por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en vísperas del Día Mundial para la Prevención del Suicidio.

El Módulo de Bienestar Autorreportado (BIARE) 2026 mostró que el 15,9% de las mujeres de 12 años y más presentó indicios de depresión, frente al 10,5% de los hombres. La diferencia también apareció en ansiedad: 26,2% entre las mujeres y 16,7% entre los hombres.

PUBLICIDAD

La medición del INEGI no establece diagnósticos clínicos. El BIARE identifica posibles señales a través de cuatro preguntas: dos sobre ansiedad y dos sobre depresión. Cuando las respuestas alcanzan tres puntos o más en cada grupo, se considera que la persona presenta indicios.

Los registros preliminares de defunciones para 2025 exhiben una tendencia distinta en las muertes por suicidio. En ese año ocurrieron y se registraron 8.709 suicidios en el país, con una tasa nacional de 6,7 por cada 100 mil habitantes.

De ese total, 79,9% correspondió a hombres y 20,1% a mujeres. La tasa masculina fue de 10,9 suicidios por cada 100 mil habitantes, mientras que entre las mujeres fue de 2,6.

PUBLICIDAD

Un hombre permanece sentado en una habitación en penumbra mientras observa el exterior a través de una ventana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las mujeres reportan más señales de malestar emocional

El contraste entre los indicadores de bienestar subjetivo y las defunciones por suicidio expone que la presencia de señales de depresión o ansiedad no se traduce de forma lineal en la mortalidad. Las cifras describen dimensiones distintas: una encuesta sobre salud mental autorreportada y los registros de causas de muerte.

En el total de la población de 12 años y más, 21,8% tuvo indicios de ansiedad y 13,4%, de depresión. El 6,9% declaró que se había sentido solo la mayor parte o todo el tiempo.

La soledad también presentó una brecha por sexo. El 8,5% de las mujeres señaló ese sentimiento, contra el 5% de los hombres. El dato se sumó a una diferencia de 9,5 puntos porcentuales en ansiedad y de 5,4 puntos en los indicios de depresión.

PUBLICIDAD

El BIARE reportó que la satisfacción promedio con la vida fue de 8,75 puntos en una escala de cero a 10. El 64,5% de las personas se declaró satisfecha, 26% moderadamente satisfecha, 7,6% poco satisfecha y 1,9% insatisfecha.

Una persona adulta permanece sentada en un sillón sosteniendo su cabeza con las manos en el interior de un hogar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La tasa masculina de suicidio superó los 10 casos por cada 100 mil habitantes

Otra cifra reveladora es que entre 2015 y 2025, la tasa nacional de suicidio pasó de 5,1 a 6,7 por cada 100 mil habitantes. En las mujeres, aumentó de dos a 2,6 casos y se mantuvo en ese nivel durante 2023, 2024 y 2025.

Entre los hombres, la tasa subió de 8,4 por cada 100 mil habitantes en 2015 a 11,4 en 2023. En 2025 descendió a 10,9, aunque permaneció por encima de los registros de una década atrás.

PUBLICIDAD

Las personas de 15 a 29 años concentraron la tasa más alta de suicidios en 2025: 10,2 por cada 100 mil habitantes. En este segmento se registraron 3.318 casos, equivalentes al 38,1% del total nacional, y el suicidio fue la tercera causa de muerte.

En ese grupo etario, 74,7% de los suicidios correspondió a hombres y 25,3% a mujeres. La tasa femenina más elevada se localizó entre los 15 y 29 años, con 5,1 por cada 100 mil habitantes.

Para los hombres, la tasa más alta se ubicó entre los 30 y 44 años, con 17,2 suicidios por cada 100 mil habitantes. La cifra fue de 15,4 entre los hombres de 15 a 29 años y de 13,1 en el grupo de 45 a 59 años.

PUBLICIDAD

Por qué los hombres se suicidan más aunque las mujeres suelen sufrir más depresión

Si bien de acuerdo con especialistas en salud mental no hay una sola causa de este fenómeno, la aparente contradicción se conoce como la “paradoja de género” del suicidio: en muchos países, las mujeres reportan más depresión, ideas suicidas e intentos, pero los hombres mueren por suicidio con mayor frecuencia. Las explicaciones principales suelen ser las siguientes:

Letalidad del método y acceso a medios letales. Los hombres usan con más frecuencia métodos con menor probabilidad de supervivencia. En Estados Unidos, por ejemplo, las armas de fuego están presentes en 60.7% de las muertes por suicidio de hombres, frente a 35% entre mujeres. El método influye de forma decisiva: una revisión científica estima que las armas de fuego tienen una letalidad cercana a 89.7%, mucho mayor que los envenenamientos por fármacos.

Menor búsqueda de ayuda. Normas de masculinidad como “aguantar”, no expresar vulnerabilidad o asociar pedir apoyo con debilidad pueden retrasar la atención psicológica o psiquiátrica. Una revisión encuentra que el estigma, la menor alfabetización en salud mental y servicios poco adaptados a las necesidades de hombres contribuyen a que algunos lleguen a una crisis sin haber recibido atención.

La depresión no siempre se ve igual. Las estadísticas de depresión pueden captar mejor síntomas como tristeza, llanto o desesperanza, que suelen ser más reconocidos y reportados. En hombres, el sufrimiento puede expresarse también con irritabilidad, aislamiento, consumo de alcohol o drogas, conductas de riesgo, enojo o exceso de trabajo. Eso no significa que “tengan menos depresión”, sino que puede quedar menos detectada.

Alcohol, drogas e impulsividad. El consumo de sustancias puede intensificar una crisis, disminuir el control de impulsos y aumentar el riesgo de emplear medios letales. La evidencia señala que estas variables, junto con diferencias en la búsqueda de atención, ayudan a explicar parte de la brecha.

Depresión no es la única vía al suicidio. Una muerte por suicidio puede estar relacionada con depresión, pero también con trauma, violencia, duelo, problemas económicos, ruptura de pareja, dolor crónico, trastornos por consumo de sustancias, aislamiento o acceso inmediato a un medio letal. No debe entenderse como una decisión simple ni como un rasgo “natural” de los hombres.

La conclusión útil para prevenir es que todo intento, idea suicida o cambio brusco de conducta debe tomarse en serio, sin importar el género. Reducir el acceso temporal a medios letales durante una crisis, acompañar sin juzgar y buscar atención profesional puede salvar vidas.

PUBLICIDAD

Si esta pregunta tiene que ver contigo o con alguien cercano y existe peligro inmediato en Estados Unidos, llama o escribe al 988; si hay riesgo inminente, llama al 911.

Un hombre se sienta en un sofá con la mirada baja, reflejando un estado de tristeza o abatimiento en un entorno doméstico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Chihuahua, Yucatán y Aguascalientes tuvieron las tasas más altas

Cabe mencionar que, por entidad federativa, Chihuahua tuvo la mayor tasa estandarizada de suicidios en 2025, con 13,8 por cada 100 mil habitantes. Le siguieron Yucatán, con 13,7, y Aguascalientes, con 12.

Las tasas más bajas se registraron en Guerrero, con dos por cada 100 mil habitantes; Chiapas, con 3,8; y Veracruz y Baja California, ambas con 4,7.

Entre las personas de 15 años y más que murieron por suicidio, 65,7% realizaba alguna actividad económica. La proporción fue de 73,7% entre los hombres y de 34,2% entre las mujeres.

PUBLICIDAD

El 52,1% de las personas fallecidas era soltera y 36,3% estaba unida. La escolaridad más frecuente en el total fue secundaria completa, con 27,2%; entre las mujeres predominó el bachillerato, con 28,1%, y entre los hombres la secundaria completa, con 28,3 por ciento.