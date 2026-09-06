Perú

Precio del GNV, GLP, Diesel y gasolina en Perú para hoy, domingo 6 de septiembre de 2026

Los conductores pueden ubicar estaciones de servicio cercanas, revisar tarifas informadas y verificar qué producto corresponde a las especificaciones de su vehículo

Cartel digital con precios de combustibles, surtidores de estación de servicio y vehículos en una avenida urbana.
Una cartelera de precios en una estación de servicio en Lima informa las tarifas de gasolina, diésel, GLP y GNV junto al logotipo de Osinergmin. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Los precios del GNV, GLP, diésel B5 y gasolina en Perú pueden variar según el grifo, el distrito y la región este domingo 6 de septiembre de 2026. Antes de cargar combustible, los conductores pueden revisar los montos informados por cada establecimiento formal en la plataforma Facilito del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin).

La consulta resulta útil ante las diferencias de precio que existen entre estaciones de servicio de una misma ciudad. El valor final depende de factores como los costos de transporte, la ubicación del grifo, el nivel de competencia en la zona y las variaciones en las cotizaciones internacionales de los combustibles.

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Ejemplos recientes de precios en Lima y otras regiones

El monitoreo de precios muestra la siguiente dispersión según distritos de Lima y ciudades del interior:

  • San Juan de Lurigancho: gasohol regular desde S/ 18,49
  • Villa El Salvador: gasohol regular desde S/ 17,29; gasohol premium en S/ 19,29
  • Los Olivos: gasohol regular hasta S/ 18,70
  • San Miguel: gasohol premium en S/ 20,89
  • Rímac: diésel en S/ 20,39
  • Comas: diésel en S/ 22,59
  • Carabayllo: diésel en S/ 21,99

En provincias:

  • Cusco: gasohol regular de S/ 19,99 a S/ 21,99
  • Ica: gasohol regular desde S/ 18,89
  • Lambayeque: gasohol premium en S/ 20,50
  • Tacna: diésel en S/ 24,27
Collage de tres estaciones de servicio en entornos de ciudad, montaña y playa con letreros digitales de precios de combustible.
Tres estaciones de servicio situadas en la costa, la sierra y una zona urbana de Perú muestran distintas tarifas de combustible supervisadas por Osinergmin. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo revisar el precio de los combustibles cerca de tu ubicación

La plataforma Facilito permite consultar precios de combustibles vehiculares y balones de gas en establecimientos formales de todo el país. El usuario puede realizar la búsqueda desde un teléfono móvil o una computadora.

Para encontrar la alternativa más conveniente, se deben seguir estos pasos:

  • Ingresar a Facilito de Osinergmin.
  • Elegir la categoría de combustibles vehiculares.
  • Seleccionar el producto que requiere el vehículo.
  • Indicar departamento, provincia y distrito.
  • Comparar los precios, direcciones y ubicación de los grifos disponibles.
  • Verificar el valor publicado en la estación antes de abastecerse.

La herramienta incluye información sobre gasolina regular, gasolina premium, diésel B5, GLP automotor y GNV. También permite revisar precios de balones de GLP envasado según el tipo de distribuidor y la zona de búsqueda.

Cuatro surtidores de combustible con los logos de Osinergmin muestran los precios de gasolina, GLP, GNV y diésel en una estación de servicio.
Una estación de servicio en Perú muestra surtidores con precios visibles para gasolina, GLP, GNV y diésel bajo señalética oficial de Osinergmin. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué combustible elegir según el vehículo

Antes de comparar valores, es necesario identificar el producto recomendado por el fabricante del vehículo. Usar un combustible distinto al indicado puede afectar el funcionamiento del motor y elevar los gastos de mantenimiento.

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  • Gasolina regular: está destinada a vehículos cuyo manual admite menor octanaje.
  • Gasolina premium: se utiliza en motores que requieren un combustible de mayor octanaje.
  • Diésel B5: es usado por camionetas, buses, camiones y automóviles con motores diésel.
  • GLP automotor: corresponde a vehículos adaptados para operar con gas licuado de petróleo.
  • GNV: es el gas natural vehicular empleado por unidades convertidas a este sistema.

Los conductores deben revisar el manual del auto o consultar con un técnico especializado antes de modificar el tipo de combustible que utilizan.

Primer plano de un surtidor de combustible con precios digitales y billetes peruanos sobre él. Se ve el logo de Osinergmin y autos en fila al fondo.
Una estación de servicio en Lima, Perú, muestra precios elevados de combustible en sus surtidores digitales, con billetes peruanos y el logo de Osinergmin en primer plano. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las diferencias entre distritos pueden elevar el gasto mensual

El precio de la gasolina y el diésel no es uniforme en Lima ni en las regiones. Un mismo combustible puede tener valores distintos entre grifos cercanos, por lo que una comparación previa puede reducir el gasto de cada recarga.

En el caso de quienes recorren largas distancias por trabajo, como taxistas, repartidores, transportistas y conductores de aplicaciones, la diferencia por galón puede trasladarse a un monto mayor al final del mes.

También conviene tomar en cuenta que el precio más bajo no siempre implica la alternativa más conveniente. La distancia hasta el grifo, el tráfico y el consumo adicional que genera un desvío pueden reducir el ahorro esperado.

Computadora portátil, teléfono móvil, billetes y monedas peruanas, libreta de apuntes, bolígrafo. Pantallas muestran mapa de Lima con precios.
Una computadora portátil y un teléfono móvil presentan la plataforma Facilito de Osinergmin con los precios actualizados de gasolina y diésel en Lima, Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Recomendaciones para gastar menos combustible

El mantenimiento y la forma de conducción influyen en el consumo. Estas medidas ayudan a aprovechar mejor cada carga:

  • Revisar la presión de los neumáticos al menos una vez al mes.
  • Evitar aceleraciones bruscas y frenadas innecesarias.
  • Planificar los recorridos para concentrar diligencias en un solo viaje.
  • Mantener limpios los filtros y cumplir los cambios de aceite recomendados.
  • No transportar objetos pesados que no sean necesarios.
  • Apagar el motor durante detenciones prolongadas, cuando las condiciones de seguridad lo permitan.
  • Consultar los precios antes de salir, especialmente si se planea cargar un tanque completo.

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