Médicos de Cusco extirpan tumor de 12 centímetros del páncreas de una niña de nueve años

La intervención permitió retirar completamente la masa y reconstruir posteriormente el sistema digestivo - Créditos: Essalud.

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Los médicos del Hospital Nacional Adolfo Guevara Velasco, en Cusco, realizaron con éxito una cirugía de Whipple a una niña de nueve años que tenía un tumor de 12 centímetros en el páncreas. La intervención permitió retirar por completo la lesión, pese a su cercanía con importantes vasos sanguíneos y a la complejidad que representaba operar a una paciente de tan corta edad.

La menor, Nihan Quispe Parejas, llegó desde Apurímac luego de presentar hemorragias digestivas recurrentes. Los especialistas de Essalud Cusco determinaron que padecía un tumor de Frantz, una enfermedad poco frecuente que afecta principalmente a mujeres jóvenes y que resulta excepcional en niñas menores de 10 años. La masa estaba ubicada en la cabeza del páncreas, una zona próxima a arterias y venas de gran importancia.

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El cuadro también había provocado una anemia severa. Al momento de su evaluación, la hemoglobina de Nihan era de apenas 5 gramos por decilitro, mientras que el valor mínimo esperado para una niña de su edad es de aproximadamente 11 g/dl. Debido a las características de la lesión y al riesgo que implicaba su ubicación, el caso requirió una planificación minuciosa antes de ingresar al quirófano.

Tras superar el complicado procedimiento, Nihan espera volver a jugar fútbol y mantiene su sueño de integrar la selección peruana - Créditos: Essalud.

La cirugía de Whipple consistió en retirar la parte afectada del páncreas y otras estructuras cercanas para posteriormente reconstruir el sistema digestivo. El procedimiento demandó la participación coordinada de un equipo especializado, debido a la proximidad del órgano con vasos sanguíneos que podían resultar comprometidos durante la resección.

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“Fue un caso bastante complejo por la edad de la paciente, la ubicación del tumor en la cabeza del páncreas y su tamaño. Sin embargo, se logró realizar la resección sin problemas”, explicó Steven Linares Yanqui, cirujano oncólogo de EsSalud Cusco.

El especialista señaló que este tipo de operación exige una preparación detallada por las características anatómicas de la zona intervenida. La cabeza pancreática se encuentra cerca de arterias y venas importantes, por lo que cualquier procedimiento requiere precisión y coordinación entre los profesionales encargados de la atención.

Después de la intervención, Nihan permaneció bajo vigilancia en el área de hospitalización y en la Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos. Su evolución fue favorable y, nueve días después, recibió el alta médica. Para entonces, ya podía alimentarse y continuar con sus controles de manera ambulatoria.

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La intervención permitió retirar completamente la masa y reconstruir posteriormente el sistema digestivo - Créditos: Essalud.

La recuperación significó un alivio para Ida Parejas Guerrero, madre de la menor, quien recordó la preocupación que acompañó a su familia durante los días previos a la operación. “Como madre, me sentí muy triste y toda mi familia estaba muy preocupada. La operación era muy riesgosa”, relató.

Con el alta y los controles posteriores, la niña pudo reincorporarse progresivamente a sus actividades habituales. Para su familia, el desenlace también representó la posibilidad de dejar atrás una etapa marcada por el temor y concentrarse nuevamente en su recuperación.

Ahora, Nihan espera volver a las canchas para practicar el deporte que más le apasiona. La pequeña futbolista mantiene intacta su ilusión de llegar algún día a la selección peruana. Su caso también demuestra que una intervención de elevada complejidad pudo resolverse en Cusco, sin necesidad de trasladarla a Lima o Arequipa.

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