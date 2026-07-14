Ingenieros del MIT lograron cultivar con éxito vasos sanguíneos artificiales

Este video presenta una serie de visualizaciones digitales. Incluye representaciones tridimensionales de estructuras con partículas de colores azul, amarillo y blanco sobre fondos negros, enmarcadas en cubos transparentes. También muestra animaciones de formas orgánicas de color rojo, que simulan cavidades internas y superficies rugosas. Se observa un túnel rojizo y superficies con protuberancias pequeñas. El contenido corresponde a una animación científica y médica.

La creación de tejidos y órganos funcionales es uno de los mayores desafíos de la medicina moderna. Si bien la ciencia logró cultivar piel, músculos, hígados y riñones artificiales en laboratorio, replicar la compleja red de vasos sanguíneos que da vida a cada órgano seguía siendo una meta lejana.

Ahora, ingenieros del MIT presentaron una solución innovadora: lograron controlar la formación de capilares y vasos sanguíneos mediante la aplicación precisa de fuerzas mecánicas en “vasos sanguíneos en chip”, redefiniendo el paradigma de la ingeniería tisular y la medicina regenerativa.

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El trabajo, publicado en las Actas de la Academia Nacional de Ciencias y encabezado por Ritu Raman y un equipo multidisciplinario del MIT y Harvard, demuestra que es posible programar la dirección, cantidad y morfología de los vasos sanguíneos artificiales estirando o moviendo sutilmente arterias humanas cultivadas en un chip.

La clave fue la estimulación mecánica dirigida, que activa una respuesta genética y molecular específica en las células endoteliales, responsables del crecimiento vascular.

Del movimiento a la morfogénesis: cómo la mecánica dirige la formación de redes vasculares

Ingenieros del MIT lograron controlar la formación de vasos sanguíneos artificiales aplicando fuerzas mecánicas precisas en un chip vascular humano (Imagen Ilustrativa Infobae)

El corazón del experimento fue un dispositivo del tamaño de un sello postal, diseñado como un “vaso humano en chip”. Los ingenieros crearon un canal hueco recubierto de células endoteliales vivas y lo incrustaron en un gel de colágeno con un pequeño imán. Este montaje permitió aplicar fuerzas controladas moviendo el imán desde el exterior, con una plataforma motorizada que podía tensar el canal en distintas direcciones, magnitudes y frecuencias.

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“Los tejidos sanos dependen de redes organizadas de vasos sanguíneos, pero los protocolos actuales no permiten fabricar dichas redes en tejidos artificiales”, explicó Ritu Raman, profesora asociada de ingeniería mecánica en el MIT y coautora principal del estudio.

“La capacidad de programar el crecimiento de los vasos sanguíneos mediante señales físicas podría permitir la fabricación reproducible y escalable de tejidos artificiales que puedan implantarse en el cuerpo para restaurar la función tras una enfermedad o lesión debilitante”, agregaron.

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Los expertos utilizaron un dispositivo que estira un modelo de vasos sanguíneos en un chip y estimula la formación controlada de nuevas estructuras para tejidos artificiales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las pruebas revelaron que la acción de estirar y relajar suavemente la arteria central no solo aumentaba el número de brotes capilares, sino que también permitía dirigir su orientación y definir su longitud. Con una deformación dinámica del 5% del ancho del canal, los brotes eran más abundantes y densos; con el 15%, surgían menos, pero más largos y extendidos.

Cambios en la dirección de la fuerza, como pasar de un eje a otro, guiaban la trayectoria de los nuevos vasos, permitiendo generar ramificaciones complejas y patrones predefinidos.

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El equipo comprobó que la estimulación mecánica no solo promovía la angiogénesis, sino que también fortalecía la función de barrera de las células endoteliales, reduciendo la permeabilidad a moléculas de diferentes tamaños.

La estimulación mecánica dirigida permite programar la dirección y el número de capilares en tejidos artificiales superando las limitaciones de métodos bioquímicos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los nuevos vasos mantenían una estructura lumenizada y conectada con el canal principal, sin aumentar el diámetro fuera del rango capilar. Aproximadamente el 70% de los brotes modificaba su trayectoria en respuesta a cambios en la dirección del estiramiento, lo que demuestra el control espaciotemporal alcanzado.

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La tecnología supera las limitaciones de métodos tradicionales como la adición de factores bioquímicos (por ejemplo, VEGF), que suelen difundir de manera rápida y desordenada, generando redes capilares irregulares y poco funcionales.

Las técnicas de microfabricación o impresión 3D logran precisión geométrica en vasos principales, pero no en las finas ramificaciones jerárquicas que caracterizan a los capilares naturales.

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La tecnología permite fabricar tejidos vascularizados para medicina regenerativa y modelar enfermedades vasculares como tumores en laboratorio (MIT)

PIEZO1, el sensor clave: genética, mecanobiología y aplicaciones clínicas

La novedad central del estudio es la conexión entre la respuesta de las células vasculares a las fuerzas mecánicas y la activación del canal iónico PIEZO1, un sensor de estiramiento que regula procesos vitales en glóbulos rojos, células endoteliales y leucocitos. En los eritrocitos, PIEZO1 controla el tamaño celular al permitir el ingreso de calcio y la pérdida de agua ante la tensión, fenómeno clave en patologías como la anemia falciforme y en la contracción de coágulos sanguíneos.

En las paredes vasculares, PIEZO1 traduce la fricción y el esfuerzo del flujo sanguíneo en señales para guiar el desarrollo vascular, regular el tono de los vasos y activar la formación de redes capilares.

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“La principal conclusión es que estirar el vaso sanguíneo hacia adelante y hacia atrás parece aumentar la cantidad de nuevos capilares que crecen”, señaló Raman. La supresión experimental de PIEZO1 en células endoteliales redujo drásticamente la angiogénesis inducida por la estimulación mecánica, validando su papel como mediador esencial.

La plataforma desarrollada por el MIT puede crear patrones vasculares complejos y reversibles abriendo el camino a órganos artificiales funcionales (Imagen Ilustrativa Infobae)

El perfil genético de las células sometidas a fuerzas controladas mostró una expresión aumentada de genes angiogénicos y de remodelado de matriz, con regulación positiva de factores de adhesión y estabilización de barrera. Se activaron rutas asociadas a migración, elongación y organización vascular, mientras que se inhibieron vías de permeabilidad y apoptosis, lo que sugiere una respuesta adaptativa integral.

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La plataforma desarrollada permite programar y revertir la morfogénesis vascular en modelos tridimensionales y en el tiempo (4D), abriendo nuevas posibilidades para la bioingeniería.

El método puede aplicarse a la fabricación de tejidos artificiales vascularizados, esenciales para la medicina regenerativa y los trasplantes, así como al modelado de enfermedades vasculares, como tumores o fibrosis, en entornos controlados.

También facilita el estudio de la mecanosensibilidad en la remodelación vascular y del papel de PIEZO1 en distintos contextos fisiológicos y patológicos.

La tecnología permite fabricar tejidos vascularizados para medicina regenerativa y modelar enfermedades vasculares como tumores en laboratorio (Imagen Ilustrativa Infobae)

El enfoque mecánico presenta ventajas sobre los métodos convencionales: ofrece un control preciso y reversible, permite generar patrones complejos sin depender de señales químicas, y se adapta a la dinámica de crecimiento tisular. Además, la tecnología puede expandirse para incorporar otros tipos celulares y flujos perfusivos, optimizando la resolución espacial y la bioactividad de las matrices utilizadas.

Las aplicaciones clínicas son amplias. Comprender y manipular el canal PIEZO1 permitirá abordar enfermedades sanguíneas como la xerocitosis hereditaria o los problemas linfáticos asociados a variantes menos sensibles, así como regular la angiogénesis en contextos de regeneración o patología. La posibilidad de guiar redes vasculares abre la puerta a órganos artificiales funcionales, avanzando un paso más hacia la medicina personalizada y la reparación tisular a gran escala.

El trabajo del MIT, respaldado por becas de la Oficina de Investigación del Ejército de Estados Unidos y el Departamento de Guerra, ilustra cómo la combinación de ingeniería, genética y física puede transformar la biomedicina.

El hallazgo de que “las fuerzas mecánicas desempeñan un papel importante en nuestro organismo” y que “el movimiento es beneficioso” redefine la estrategia para cultivar tejidos complejos y funcionales.

El desafío futuro será integrar estos avances en plataformas más sofisticadas, sumando soporte vascular, flujo y modelos patológicos, para acercar la ingeniería de órganos y el tratamiento de enfermedades vasculares a la práctica clínica.