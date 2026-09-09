Perú

Resultados ganadores del Gana Diario del martes 8 de setiembre

¿Se rompió el pozo millonario este martes? Revise si se convirtió en el afortunado ganador del último sorteo

Para jugar Gana Diario solo necesitas un sol y recibe premios desde los dos aciertos. (Infobae/Jovani Pérez)
Para jugar Gana Diario solo necesitas un sol y recibe premios desde los dos aciertos. (Infobae/Jovani Pérez)
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La Tinka, la compañía de lotería y apuestas deportivas de Perú, divulgó los ganadores del más reciente sorteo de la lotería de Gana Diario. Descubra si fue el afortunado que recibió alguno de los premios millonarios.

Fecha del sorteo: martes 8 de setiembre de 2026

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Número del sorteo: 4698

Resultados: 25,13,10,09,21

A qué hora se juega Gana Diario

Gana Diario celebra un sorteo a diario, de lunes a domingo.

Los números ganadores se dan a conocer después de las 20:30 horas.

Hasta cuándo puedes reclamar tu premio

Como cada #undefined, se llevó a cabo un sorteo de Gana Diario. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Como cada #undefined, se llevó a cabo un sorteo de Gana Diario. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Recuerda que tienes hasta 30 días, a partir del día siguiente del sorteo, para reclamar tu premio, si éste es mayor a los 5.000 soles y menor al millón de soles.

Si el monto ganado supera el millón de soles, el lapso para ir por el dinero aumenta hasta 90 días. Mientras que en el caso de que tu premio sea menor a los 5.000 soles, tienes hasta 180 días para hacerte de él.

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Como cada #undefined, se llevó a cabo un sorteo de Gana Diario. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Como cada #undefined, se llevó a cabo un sorteo de Gana Diario. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo aumentar tus probabilidades de ganar, según la IA

Para aumentar tus chances en Gana Diario, algunas estrategias recomendadas por la inteligencia artificial (IA) son:

Unirte a una peña o grupo de lotería: Comprar boletos en conjunto con otras personas permite cubrir más combinaciones sin gastar mucho dinero, aumentando tus probabilidades de ganar. Si alguno de los boletos gana, el premio se reparte entre los miembros del grupo.

Escoger combinaciones de números menos populares: Aunque todos los números tienen la misma probabilidad, elegir números que no sean fechas comunes (como cumpleaños) o secuencias simples reduce la probabilidad de compartir un premio si ganas. Incluir números mayores a 31 y mezclar números pares e impares es aconsejable.

Ser constante con tu estrategia: Jugar regularmente con los mismos números evita perder premios potenciales si tus números favoritos salen cuando no juegas.

Hacer jugadas múltiples o combinadas: En lugar de seleccionar solo 5 números, puedes jugar con más números, lo que genera más combinaciones y aumenta tus oportunidades a cambio de un costo mayor.

Elegir números de forma aleatoria y evitar patrones: Escoger números sin significados personales o patrones es estadísticamente más recomendable, pues evita que muchas personas elijan los mismos números y aumenten la competencia.

Jugar responsablemente sin caer en la ilusión de que comprar más boletos siempre equivale a ganar: Incrementar la cantidad de boletos puede aumentar mínimamente la probabilidad, pero hacerlo sin estrategia ni presupuesto puede derivar en pérdidas.

Estas estrategias no garantizan ganancia, pues Gana Diario es un juego de azar, pero sí pueden optimizar tus posibilidades dentro de lo posible.

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