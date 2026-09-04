Efemérides del 4 de septiembre: De Bolívar al cardenal Vargas Alzamora, los hechos que marcaron la historia del Perú

Un mapa antiguo del Perú, una bandera doblada, una brújula y un libreto representan la memoria histórica y la tradición documental del país. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El calendario peruano reúne el 4 de septiembre una serie de hechos que atraviesan casi dos siglos de historia nacional. La fecha conecta la partida definitiva de Simón Bolívar, conflictos armados, la organización territorial de la Amazonía, una conquista del alpinismo y la trayectoria de figuras de la Iglesia y la guerrilla latinoamericana.

La secuencia comienza en 1826, cuando Simón Bolívar dejó el Perú tras una etapa de fuerte influencia en la vida política del país. El libertador había promovido desde Lima la Constitución Vitalicia, un proyecto que planteaba un Poder Ejecutivo concentrado en la figura de un presidente con cargo de por vida y facultad para designar a su sucesor.

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La salida de Bolívar cerró su intervención directa en el escenario peruano. Su propuesta constitucional había generado resistencias entre sectores políticos y militares, que cuestionaban el alcance de un modelo asociado a gobiernos centralizados. Después de su partida, el Perú atravesó un período de disputas entre caudillos y cambios frecuentes de gobierno.

Bolívar dejó el Perú en 1826 y la guerra civil alcanzó Cobija en 1835

El 4 de septiembre de 1835, la crisis política peruana tuvo una extensión fuera de sus fronteras. Una expedición dirigida por José Quiroga salió del Callao rumbo a Cobija, entonces puerto de Bolivia, y ocupó la plaza después de vencer a la guarnición que la defendía.

La operación formó parte de la Guerra Civil Peruana de 1835-1836. El enfrentamiento tenía entre sus principales protagonistas a Felipe Salaverry, quien se había proclamado jefe supremo, y al presidente Luis José de Orbegoso. Este último solicitó respaldo al gobierno boliviano ante el avance de las fuerzas rivales dentro del territorio peruano.

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La toma de Cobija anticipó una etapa de mayor intervención regional. La disputa entre Salaverry y Orbegoso abrió paso a la participación de Andrés de Santa Cruz, presidente de Bolivia, quien ingresó al conflicto con sus tropas. De ese proceso surgió la Confederación Perú-Boliviana, una entidad política que reunió a Bolivia y a los estados Nor-Peruano y Sud-Peruano entre 1836 y 1839.

Los generales Simón Bolívar y José de San Martín estrechan sus manos en una habitación ambientada con una mesa, papeles y candelabros. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El 4 de septiembre también ocupa un lugar en la historia de la organización administrativa peruana. Ese día de 1906, una ley estableció la creación del departamento de San Martín, una jurisdicción formada con territorios que hasta entonces pertenecían a Loreto.

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La decisión buscó dar una estructura propia a una zona de la Amazonía peruana con dinámicas geográficas, económicas y sociales particulares. La nueva división incorporó las provincias de Moyobamba, Huallaga y San Martín, y fijó a Moyobamba como capital departamental.

Con el tiempo, San Martín consolidó una identidad vinculada a los ecosistemas amazónicos, las actividades agrícolas y la presencia de comunidades de diversos orígenes. La creación del departamento en 1906 fue parte de un proceso de integración estatal en territorios donde las comunicaciones y la presencia de las autoridades nacionales afrontaban dificultades.

Tarapoto - San Martin

César Morales Arnao llegó al Mont Blanc

La fecha sumó otro registro seis décadas más tarde, esta vez en el campo deportivo. El 4 de septiembre de 1961, el peruano César Morales Arnao llegó a la cima del Mont Blanc, en los Alpes, y se convirtió en el primer representante de su país que alcanzó esa montaña.

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Morales Arnao llevó a la cumbre una bandera peruana, un chullo andino y una moneda de un sol. Los objetos expresaron un homenaje a Jorge Chávez, el aviador peruano que murió en 1910 después de cruzar los Alpes en un monoplano y sufrir un accidente durante el aterrizaje en Domodossola, Italia.

Un montañista sostiene la bandera de Perú en la cumbre del Mont Blanc en representación del hito alcanzado por César Morales Arnao en 1961. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El alpinista desarrolló además una trayectoria ligada al periodismo, el turismo y la promoción de las montañas peruanas. Fue uno de los cofundadores del Parque Nacional Huascarán, área protegida que concentra parte de la Cordillera Blanca, y defendió la difusión de las actividades de montaña como una vía para conocer el territorio andino.

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En 1967, el 4 de septiembre quedó asociado a la guerrilla de Ñancahuazú, que operaba en Bolivia bajo la conducción de Ernesto “Che” Guevara. Ese día fue capturado y ejecutado Restituto José Cabrera Flores, médico peruano conocido por los alias de “Negro” y “Médico”.

Cabrera Flores había logrado escapar de una emboscada en Vado del Yeso, pero fue localizado cerca del río Palmarito. Integraba la retaguardia de la guerrilla, un grupo que pretendía impulsar una insurgencia armada en la región. Su muerte ocurrió un mes antes de la captura y ejecución de Guevara, el 9 de octubre de 1967.

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César Morales Arnao coronó el Mont Blanc (Francia), convirtiéndose en el primer peruano en llevar la bandera nacional a la cima de los Alpes, un hito para el montañismo peruano. (Andina)

Durante décadas no se conoció el paradero de sus restos. Estos fueron identificados en 1999 y luego trasladados a Santa Clara, Cuba, donde reposan cerca del mausoleo dedicado al guerrillero argentino-cubano. La muerte de Cabrera Flores mantuvo su nombre ligado a uno de los episodios más estudiados de la lucha armada en América Latina durante la Guerra Fría.

Augusto Vargas Alzamora murió en 2000 tras una vida pública ligada a la defensa democrática

El último de los hechos recordados en esta fecha ocurrió el 4 de septiembre de 2000, cuando murió el cardenal Augusto Vargas Alzamora, arzobispo de Lima entre 1990 y 1999. Su fallecimiento se produjo en un momento de fuerte tensión institucional en el Perú, marcado por la crisis final del gobierno de Alberto Fujimori.

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Vargas Alzamora ejerció su ministerio episcopal durante años de violencia política, violaciones de derechos humanos y denuncias de corrupción. Desde la Iglesia Católica expresó posiciones críticas frente a los abusos cometidos por agentes del Estado y reclamó garantías democráticas en un período atravesado por la confrontación entre el Ejecutivo, la oposición y distintos sectores sociales.

Augusto Vargas Alzamora, destacado cardenal que promovió la reconciliación y la justicia social, falleció el 4 de septiembre del 2000, dejando un vacío en la iglesia y en la sociedad peruana. (Marium Alberto)

El cardenal también promovió iniciativas educativas y de asistencia para poblaciones vulnerables. Su actuación pública quedó vinculada a la búsqueda de diálogo y a la defensa de principios institucionales en momentos de polarización. A 26 años de su muerte, su figura permanece asociada a una Iglesia peruana con presencia en debates sociales y políticos.

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El 4 de septiembre reúne así episodios de distinta naturaleza y alcance. La partida de Bolívar, la incursión militar en Cobija, el nacimiento administrativo de San Martín, el ascenso de Morales Arnao, la muerte de Cabrera Flores y el fallecimiento de Vargas Alzamora forman parte de una fecha que permite recorrer cambios políticos, territoriales, deportivos y sociales de la historia peruana.