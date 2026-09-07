Receta de ceviche de pollo

El ceviche de pollo es una preparación casera peruana que lleva el sabor característico del ají amarillo, el limón y la cebolla, pero con pollo previamente cocido. Es una alternativa diferente al tradicional ceviche de pescado y resulta ideal para un almuerzo familiar.
Ingredientes
Para 4 personas:
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- 600 g de pechuga o pierna de pollo sin piel
- 1 cebolla roja grande
- 5 limones
- 2 cucharadas de ají amarillo molido
- 1 cucharada de ají amarillo fresco picado, opcional
- 2 dientes de ajo
- 1 cucharadita de jengibre rallado, opcional
- ½ cucharadita de comino
- ½ cucharadita de pimienta negra
- ½ taza de caldo de pollo
- 2 cucharadas de aceite vegetal
- 1 cucharada de culantro picado
- Sal al gusto
Para acompañar
- 2 camotes sancochados
- 2 choclos cocidos
- Hojas de lechuga
- Cancha serrana
- Yuca sancochada, opcional
Cómo preparar ceviche de pollo
1. Cocinar el pollo
Coloca el pollo en una olla con suficiente agua, un poco de sal y, si deseas, un trozo de cebolla y una hoja de laurel.
Cocina durante aproximadamente 20 minutos, o hasta que el pollo esté completamente cocido.
Retira, deja enfriar ligeramente y deshilacha o corta el pollo en trozos pequeños.
Importante: el pollo debe estar completamente cocido antes de incorporarlo a la preparación.
2. Preparar la cebolla
Corta la cebolla roja en pluma fina.
Colócala en un recipiente con agua fría durante unos minutos y luego escúrrela bien. Esto ayuda a suavizar su sabor sin quitarle completamente el carácter de la cebolla.
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3. Preparar la salsa de ceviche
En un recipiente mezcla el jugo de los limones, ají amarillo molido, ajo, comino, pimienta, jengibre y una pizca de sal.
Agrega poco a poco el caldo de pollo y mezcla hasta obtener una salsa ligeramente cremosa y aromática.
4. Incorporar el pollo
Coloca el pollo cocido en un recipiente amplio.
Agrega la salsa de limón y ají amarillo y mezcla cuidadosamente para que el pollo quede bien impregnado.
Deja reposar durante aproximadamente 5 minutos.
5. Añadir la cebolla
Incorpora la cebolla roja y el culantro picado.
Mezcla suavemente y prueba la preparación. Ajusta la sal, el limón o el ají amarillo según tu gusto.
6. Servir
Sirve inmediatamente el ceviche de pollo peruano sobre hojas de lechuga.
Acompaña con camote, choclo, cancha serrana y, si deseas, yuca sancochada.
¿Con qué acompañar el ceviche de pollo?
Los acompañamientos que mejor combinan con esta preparación son:
- Camote sancochado
- Choclo peruano
- Cancha serrana
- Yuca sancochada
- Lechuga
- Chifles
- Arroz blanco, si buscas una versión más contundente
Tiempo de preparación
Rinde: 4 porciones.
Consejos para un buen ceviche de pollo
- Cocina completamente el pollo antes de utilizarlo.
- Utiliza limones frescos para conseguir un sabor más intenso.
- No dejes el pollo demasiado tiempo en el jugo de limón, ya que puede cambiar su textura.
- El ají amarillo es fundamental para conseguir el perfil de sabor peruano.
- Corta la cebolla en pluma fina para que se integre mejor con el pollo.
- Si quieres un sabor más intenso, puedes utilizar parte del caldo donde cocinaste el pollo para preparar la salsa.
- Agrega el culantro justo antes de servir para conservar mejor su aroma.
Variaciones del ceviche de pollo
Ceviche de pollo con ají amarillo
Aumenta la cantidad de ají amarillo molido y agrega unas tiras de ají amarillo fresco para obtener una preparación más picante.
Ceviche de pollo deshilachado
En lugar de cortar el pollo en cubos, puedes deshilacharlo finamente. Esta presentación permite que la salsa se distribuya mejor entre las fibras del pollo.
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Ceviche de pollo con chifles
Sirve el ceviche acompañado de chifles crujientes para agregar un contraste de textura.
Preguntas frecuentes
¿El ceviche de pollo lleva pollo crudo?
No. En esta receta el pollo se cocina completamente antes de incorporarlo al limón. El jugo de limón aporta sabor y acidez, pero no debe utilizarse como sustituto de la cocción del pollo.
¿Qué parte del pollo puedo utilizar?
Puedes utilizar pechuga, pierna o encuentro. Las piernas y encuentros suelen quedar más jugosos, mientras que la pechuga resulta más práctica para deshilachar.
¿Cuánto tiempo debe reposar el ceviche de pollo?
Unos 5 minutos son suficientes para que el pollo absorba el sabor de la salsa. No es recomendable dejarlo durante mucho tiempo en el jugo de limón.
¿Puedo preparar ceviche de pollo sin ají amarillo?
Sí, aunque el ají amarillo aporta uno de los sabores característicos de la preparación. Puedes reducirlo si no toleras el picante, pero el resultado tendrá un perfil diferente.
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Información nutricional aproximada
Por porción, sin considerar los acompañamientos:
- Calorías: 320 kcal
- Proteínas: 38 g
- Grasas: 12 g
- Carbohidratos: 10 g
- Fibra: 2 g
Los valores son aproximados y dependen de las cantidades y los ingredientes utilizados.
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