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Golazo de Santiago González con esquinado remate en Sporting Cristal vs Los Chankas por Liga 1 2026

El extremo argentino aprovechó una pelota suelta luego de una acción de Michael Hoyos y abrió el marcador para los ‘celestes’ en el estadio Alberto Gallardo

Revive el momento en que Santiago González aprovecha un rebote en el área para marcar el primer gol para Sporting Cristal. La jugada, el disparo y la explosión de alegría de los jugadores y la hinchada. - L1 MAX
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Sporting Cristal se medía en condición de local contra Los Chankas en un duelo correspondiente a la fecha 8 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. Desde el principio, los dueños de casa adelantaron sus líneas, presionando en campo contrario hasta encontrar los espacios para generar peligro. Fue así que Santiago González encontró su gol luego de un rebote en área rival para adelantar a los ‘celestes’.

Esta acción se llevó a cabo a los 11 minutos de la primera mitad. Los dirigidos por Roberto Mosquera ya se habían aproximado en la zona de los ‘guerreros’ un par de veces, dando una alerta de lo que se venía. Oshiro Takeuchi tenía el balón desde la derecha y retrocedió con Carlos Pimienta, quien hizo lo mismo con David Gonzáles.

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El zaguero zurdo jugó con Ayrthon Quintana, a quien se le fue la pelota y Leandro Sosa aprovechó para apoyarse en Yoshimar Yotún, que se la devolvió al ‘Lobo’ y este descargó por el sector diestro para el ‘Santi’, que regateó a Quintana, se llevó a Franco Torres y jugó por el medio con Michael Hoyos. El delantero estadounidense-argentino se trabó con el esférico y cayó al piso, pero el balón le quedó justo para González, quien sacó un remate rasante con su pierna izquierda, imposible de atajar para el portero Hairo Camacho.

La definición de Santiago González para su gol ante la salida del portero Hairo Camacho.
La definición de Santiago González para su gol ante la salida del portero Hairo Camacho.

Sin duda, una anotación que desató la algarabía de todos los hinchas de Sporting Cristal en el estadio Alberto Gallardo. Esto en medio de una complicada semana con críticas por el mal momento en el Torneo Clausura y que incluso derivó en una agresión de un hincha sobre Julio César Uribe, ídolo y director general de fútbol de la institución.

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Rendimiento de Santiago González en Sporting Cristal el 2026

Santiago González sumó cuatro goles y cuatro asistencias en 26 partidos con Sporting Cristal en lo que va del 2026. El registro contempla sus participaciones en la Liga 1, la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana.

Las anotaciones del atacante argentino llegaron ante Deportivo Garcilaso en Cusco, Junior de Barranquilla en Matute, Juan Pablo II en Lima y, recientemente, Los Chankas.

El rendimiento de González en la presente campaña quedó por debajo de la producción que tuvo en 2024. Aquella temporada fue la más alta desde su llegada al conjunto celeste y lo instaló como una de las piezas de mayor aporte en ataque.

En ese año, el jugador registró 14 anotaciones y 21 asistencias. Las cifras también despertaron el interés de clubes extranjeros, que siguieron su evolución tras una campaña con incidencia directa en dichos registros ofensivos.

El delantero argentino abrió el marcador en Matute por la jornada 3 del Grupo F del certamen internacional - Crédito: ESPN.

Los próximos partidos de Sporting Cristal en el Torneo Clausura 2026

El calendario de Sporting Cristal en el Torneo Clausura incluye ocho compromisos. El equipo ‘rimense’ tendrá una distribución de encuentros en Lima y fuera de casa antes de cerrar esta parte de la programación con miras a disputar el ‘playoff’ de la Liga 1 2026.

Después de medirse con Los Chankas, jugará con Atlético Grau como local y continuará frente a UTC en el estadio Héroes de San Ramón. Luego, el cuadro ‘cervecero’ recibirá a Comerciantes Unidos antes de viajar para enfrentar a Cusco FC.

Los siguientes compromisos serán ante Alianza Lima como local y FC Cajamarca también en casa. Después, Sporting Cristal visitará a ADT en una fecha que aparecerá como una de las salidas previstas en la recta del torneo. Finalmente, el último encuentro consignado en la lista será frente a Cienciano.

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