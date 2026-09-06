Golazo de Luis Iberico tras culminar gran jugada colectiva en Sporting Cristal vs Los Chankas por Liga 1 2026

Revive la emocionante anotación de Luis Iberico que le dio la ventaja a Sporting Cristal. Tras una jugada a balón parado, el delantero celeste conectó de cabeza para desatar la locura en el estadio. - L1 MAX

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Luis Iberico se hizo presente en el marcador del duelo entre Sporting Cristal y Los Chankas, disputado este domingo 6 de septiembre por la fecha 8 del Torneo Clausura 2026. El delantero ‘celeste’ amplió la ventaja de su equipo en el estadio Alberto Gallardo al culminar con un preciso cabezazo una gran acción colectiva dentro del área rival.

El conjunto dirigido por Roberto Mosquera había golpeado primero a los 11 minutos, cuando Santiago González apareció para marcar el 1-0 y poner arriba al cuadro local. A partir de ese momento, los ‘cerveceros’ mantuvieron el control del juego y manejó los principales pasajes del encuentro.

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Los Chankas, por su parte, intentaron reaccionar y buscaron el tanto de la igualdad. Sin embargo, cuando parecía que el marcador no sufriría modificaciones antes del descanso, Sporting Cristal volvió a encontrar el camino del gol a través de una gran acción colectiva. La jugada se inició a los 42 minutos tras un tiro de esquina que la defensa andahuaylina consiguió rechazar en primera instancia.

No obstante, el peligro no desapareció y el conjunto del Rímac mantuvo la posesión del balón para construir una nueva oportunidad. Santiago González recibió el esférico por el sector izquierdo y levantó la cabeza antes de enviar un preciso balón hacia el segundo palo.

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Allí apareció Yoshimar Yotún, completamente habilitado, quien mostró gran lectura de juego para meter la pelota nuevamente hacia el centro del área chica. En ese sector esperaba Luis Iberico, quien se anticipó a la defensa y solo tuvo que empujar el balón para enviarlo al fondo de la red. De esta manera, el atacante ‘celeste’ concretó el 2-0 y desató la celebración en el estadio Alberto Gallardo.

Luis Iberico marcó su primer gol en el Torneo Clausura 2026. Crédito: Prensa SC

El tanto llegó en un momento clave para Sporting Cristal, que consiguió ampliar su ventaja justo antes del entretiempo y se marchó al descanso con mayor tranquilidad. La conexión entre González, Yotún e Iberico terminó siendo determinante para que el cuadro rimense encontrara el segundo tanto de la tarde.

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Luis Iberico responde a la confianza del DT

La confianza de Roberto Mosquera tuvo respuesta inmediata. Ante Los Chankas, Luis Iberico inició su segundo partido como titular en las ocho fechas del Torneo Clausura, una oportunidad que el delantero ‘celeste’ aprovechó de la mejor manera al hacerse presente en el marcador de esta tarde.

Iberico ha tenido poca continuidad en esta segunda parte de la temporada. Habitualmente, el atacante esperaba su oportunidad desde el banquillo y llegó a quedarse fuera de cuatro encuentros del campeonato. Antes de este compromiso, apenas había disputado 79 minutos, cifra que ni siquiera alcanzaba para completar un partido.

Luis Iberico jugó su segundo partido como titular en el Torneo Clausura 2026. Crédito: Prensa SC

Sin embargo, Mosquera decidió apostar por él desde el arranque frente a Los Chankas y el delantero respondió dentro del campo. Iberico supo ubicarse en una posición favorable dentro del área y apareció en el momento preciso para marcar el 2-0 de Sporting Cristal, aprovechando la gran jugada colectiva de sus compañeros.

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De esta manera, el atacante consiguió su primer gol en el Torneo Clausura 2026 y sumó su quinto tanto de la temporada, un registro que refleja su capacidad para aportar cuando recibe minutos. Además, su actuación ante Los Chankas representa una importante inyección de confianza para el delantero, que busca ganar mayor continuidad y volver a convertirse en una alternativa habitual para el comando técnico de Roberto Mosquera.