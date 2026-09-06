Admisión de la FAP 2027: requisitos, carreras y fechas para postular a las escuelas de Oficiales y Suboficiales

Los aspirantes deberán presentar documentos, superar evaluaciones eliminatorias y elegir entre alternativas vinculadas con pilotaje, ingeniería, defensa, telecomunicaciones y mantenimiento aeronáutico| Foto: Andina

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La Fuerza Aérea del Perú (FAP) iniciará su proceso de admisión 2027 para jóvenes interesados en formarse como oficiales o suboficiales. La Escuela de Oficiales de la Fuerza Aérea del Perú (EOFAP) abrirá la fase formal de preinscripción e inscripción el 16 de octubre, mientras que la Escuela de Suboficiales (ESOFAP) prevé habilitar su convocatoria en las próximas semanas.

Aunque el título inicial menciona la admisión 2026, la información actual corresponde al proceso para el año 2027. Ambas escuelas funcionan en la Base Aérea Las Palmas, en el distrito de Surco, y ofrecen alternativas de formación profesional y técnica para quienes busquen incorporarse a la institución.

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La EOFAP cuenta con 17 carreras profesionales de cinco años de duración. Entre las opciones con mayor demanda figuran Pilotaje e ingenierías vinculadas con la actividad aeronáutica.

Proceso de ingreso a la FAP 2027: cuándo inicia y qué condiciones exige| Foto: Andina

¿Cuáles son los requisitos para postular?

Para postular es importante tener en cuenta los siguientes requisitos.

Los aspirantes deben ser peruanos de nacimiento o hijos de padre o madre peruanos.

También deben ser solteros, no tener hijos ni dependientes directos y haber concluido los cinco años de educación secundaria.

Otro requisito consiste en no haber sido separado de un centro de formación militar o policial por una medida disciplinaria.

La convocatoria exige, además, que los interesados no registren antecedentes penales ni judiciales. Cada postulante debe acreditar que se encuentra física y mentalmente apto, de acuerdo con las condiciones que establezcan las bases de admisión.

Los requisitos específicos fijan que los aspirantes deben tener entre 15 años y 21 años, 11 meses y 29 días, con el cálculo realizado al 31 de diciembre del año anterior a la convocatoria.

La talla mínima requerida es de 1,68 metros para varones y de 1,58 metros para mujeres. El peso deberá ajustarse a la tabla antropométrica que corresponde a la especialidad de Pilotaje.

FAP abre su convocatoria 2027 para formar nuevos oficiales y suboficiales| Foto: FAP

¿Cuáles son las carreras vigentes para postular en la FAP?

La FAP cuenta con 17 carreras profesionales para los jóvenes que ingresen mediante el proceso de admisión 2027. El programa tiene una duración de cinco años y combina estudios universitarios, instrucción militar, preparación física y formación cultural.

Entre las especialidades que ofrece la institución figuran Pilotaje, Ingeniería Aeronáutica, Ingeniería Electrónica, Ingeniería de Sistemas, Defensa Aérea, Inteligencia, Finanzas, Abastecimiento y Personal. Estas carreras están orientadas a las necesidades operativas, técnicas y administrativas de la Fuerza Aérea del Perú.

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Pilotaje e Ingeniería Aeronáutica se encuentran entre las alternativas que concentran mayor interés entre los postulantes. La primera prepara a los futuros oficiales para operar aeronaves de la institución, mientras que la segunda se enfoca en los conocimientos técnicos vinculados con el diseño, mantenimiento y funcionamiento de equipos aéreos.

Además, incluye carreras relacionadas con el uso de sistemas tecnológicos, comunicaciones, seguridad, gestión de recursos y análisis de información. En ese grupo se encuentran Ingeniería Electrónica, Ingeniería de Sistemas, Defensa Aérea e Inteligencia.

Los cadetes cursan materias generales durante los primeros tres años de su formación. A partir del cuarto año, inician los cursos correspondientes a la especialidad elegida.

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