Una startup peruana de inteligencia artificial fue seleccionada para un programa de inversión en Estados Unidos

La herramienta de Entiendo.ai procesa PDF, presentaciones y otros contenidos educativos para generar videos explicativos, audios, juegos y actividades interactivas. (Mandel Ngan, Pool vía AP, Archivo)

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Raúl Alcántara y Oscar Clemente han sido seleccionados con Entiendo.ai para Venture Ready: Peru to U.S., un programa que prepara a emprendimientos peruanos para vincularse con fondos de capital de riesgo, fundadores y especialistas del ecosistema tecnológico de Estados Unidos.

La plataforma, desarrollada junto con un equipo de ingenieros, adapta materiales educativos a los perfiles de aprendizaje de los estudiantes mediante inteligencia artificial.

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La selección sitúa a la empresa en una instancia de preparación para inversión y expansión comercial. Venture Ready: Peru to U.S. es impulsado por Golden Circle, el Departamento de Estado de Estados Unidos y la Embajada de Estados Unidos en Perú, con el objetivo de acercar a startups locales a redes de financiamiento y negocios en ese mercado.

El programa prepara a las startups para acceder a capital de riesgo

Durante las próximas semanas, el equipo de Entiendo.ai participará en actividades de formación y encuentros con integrantes del sector tecnológico estadounidense.

El proceso busca que los emprendimientos conozcan los criterios de evaluación de los inversionistas y fortalezcan su capacidad para presentar sus proyectos ante potenciales financiadores.

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Raúl Alcántara y Oscar Clemente fueron seleccionados con Entiendo.ai para Venture Ready: Peru to U.S., un programa que vincula startups peruanas con fondos de capital de riesgo en Estados Unidos.

Para una startup en etapa de crecimiento, el acceso a estas redes puede resultar determinante. Los fondos de capital de riesgo suelen evaluar la capacidad de escalar un producto, el tamaño de su mercado, la composición del equipo y la posibilidad de generar ingresos sostenibles.

Alcántara, egresado del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), afirmó que la participación abre una posibilidad de contacto con actores del mercado internacional.

“Esta es una oportunidad para demostrar que desde Perú se pueden desarrollar soluciones tecnológicas con alcance en otros países”, señaló.

La empresa apunta al mercado de tecnología educativa

El producto desarrollado por la empresa se ubica dentro del sector de tecnología educativa, que reúne plataformas, aplicaciones y herramientas digitales destinadas a instituciones, docentes y estudiantes.

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Entiendo.ai utiliza inteligencia artificial para procesar materiales académicos y convertirlos en recursos adaptados a las interacciones y preferencias de cada usuario.

La startup recibió cofinanciamiento de ProInnóvate, del Ministerio de la Producción, a través de Proyectos de Innovación para Microempresas.

La herramienta trabaja con documentos PDF, presentaciones y otros contenidos educativos. A partir de esos materiales, puede generar videos explicativos, audios, juegos y actividades interactivas.

El modelo busca que un mismo contenido tenga distintas formas de presentación, según el tipo de recurso que facilite la comprensión del estudiante.

El planteamiento comercial se apoya en la posibilidad de ofrecer una solución para colegios y otras instituciones educativas que buscan incorporar herramientas de personalización en sus procesos de enseñanza.

La implementación del producto también permitirá al equipo recoger información sobre su uso y ajustar la propuesta.

ProInnóvate aportó cofinanciamiento para el desarrollo de la plataforma

La startup recibió cofinanciamiento de ProInnóvate, programa del Ministerio de la Producción, a través de Proyectos de Innovación para Microempresas (PIMEN). El aporte forma parte de los mecanismos públicos orientados a financiar el desarrollo de productos y servicios con componente innovador.

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Actualmente, la plataforma se implementa en los colegios Saco Oliveros. El componente educativo está a cargo de Paola Paico, especialista vinculada a Google for Education, quien acompaña la incorporación de la herramienta en el ámbito escolar.

La plataforma de Entiendo.ai ya se implementa en los colegios Saco Oliveros como parte de su validación comercial y de su evaluación en entornos escolares.

Oscar Clemente, egresado de los Colegios de Alto Rendimiento (COAR) del Perú y con formación en negocios e inteligencia artificial, indicó que el programa permitirá al equipo ampliar su red de contactos.

“Nos permitirá entender mejor cómo prepararnos para inversión y establecer vínculos con personas que conocen el mercado tecnológico de Estados Unidos”, sostuvo.

La validación en colegios será parte de la estrategia de expansión

La implementación en centros educativos constituye una etapa de validación para la empresa. El uso de la plataforma en un entorno escolar permite evaluar la adaptación de los contenidos, la experiencia de docentes y alumnos, así como las condiciones necesarias para aplicar el producto en otras instituciones.

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El siguiente paso será consolidar esa experiencia y definir una estrategia para llegar a nuevos clientes. La participación en Venture Ready: Peru to U.S. permitirá al equipo presentar su propuesta ante contactos internacionales, aunque el acceso a inversión dependerá de futuras negociaciones y de los resultados que alcance la empresa en su etapa de desarrollo.