Wong abrirá este año su supermercado más grande fuera de Lima: conoce su ubicación

La cadena del grupo Cencosud invertirá en un formato de más de 9.000 m², con dos niveles, tecnología eficiente y una propuesta premium que reforzará su presencia en el norte del país durante el primer semestre de 2026

Con esta apertura, la empresa
Con esta apertura, la empresa elevará a 21 el número de establecimientos en todo el país y consolidará su plan de expansión en el interior. Foto: difusión

La cadena de supermercados Wong anunció la puesta en marcha de un nuevo establecimiento en el país, como parte de su plan de expansión. Con esta incorporación, la firma ampliará su presencia a 21 locales a nivel nacional y reforzará su estrategia de crecimiento en regiones.

El proyecto no solo implica mayor capacidad comercial, sino también la incorporación de criterios de eficiencia energética y soluciones tecnológicas orientadas a un retail más sostenible. La compañía apunta a consolidar su posicionamiento fuera de la capital con un formato de gran escala y estándares elevados de servicio.

Nueva apuesta en Trujillo

El próximo supermercado se instalará en la avenida El Golf, en el distrito de Víctor Larco Herrera, en la ciudad de Trujillo. Este punto de venta integrará el futuro strip center Cenco Shopping El Golf y será el más amplio de la marca fuera de Lima, fortaleciendo la operación del grupo en la región La Libertad.

La apertura está programada para el primer semestre de 2026, en línea con el calendario de crecimiento del holding Cencosud. Con este movimiento, la empresa amplía su cobertura en el norte del país y consolida su presencia en una de las plazas más dinámicas fuera de la capital.

El proyecto no solo ampliará
El proyecto no solo ampliará la capacidad operativa, sino que incorporará eficiencia energética y tecnología para un retail más sostenible. Foto: Tripadvisor

Infraestructura y propuesta comercial

El establecimiento tendrá más de 9.000 metros cuadrados de área construida distribuidos en dos niveles. Esa dimensión permitirá ofrecer un portafolio robusto enfocado en segmentos premium, con espacios especializados en carnes, pescados, panadería y una oferta seleccionada de frutas y verduras.

Además del surtido, la infraestructura incorporará iluminación 100% LED y sistemas de refrigeración de bajo impacto ambiental. Estas medidas buscan optimizar el consumo energético y reducir la huella ambiental, integrando sostenibilidad y eficiencia en la operación diaria.

Impacto en la región

Desde la compañía destacaron la importancia de esta inversión para el mercado local. Fernando Ureta Vicuña, Gerente País de Cencosud en Perú, afirmó: “Estamos felices de poder entregar un nuevo Supermercado Wong en la ciudad de Trujillo. Con esta construcción reafirmamos nuestro compromiso con el crecimiento de La Libertad, donde ya operamos otras cinco tiendas -entre Wong y Metro-, llevando una propuesta de calidad en el servicio y surtido”.

Con esta apertura, Trujillo sumará su tercera tienda de la marca y se integrará con mayor fuerza al ecosistema comercial del grupo. La empresa subrayó que continuará apostando por ciudades emblemáticas del país, con proyectos que combinan diseño contemporáneo, tecnología y una experiencia diferenciada para el consumidor.

Con esta inauguración, Trujillo contará
Con esta inauguración, Trujillo contará con su tercer local de la marca y fortalecerá su integración al ecosistema comercial del grupo. Foto: Blog de Recorrido

Cencosud, dueña de Wong, apunta a adquirir otra cadena de supermercados

La multinacional chilena ha activado un proceso exclusivo para incorporar un nuevo activo a su portafolio, como parte de una estrategia de reorganización interna y expansión regional orientada a captar oportunidades de valor y reforzar su presencia en el negocio minorista.

En ese marco, la negociación se desarrolla en Brasil, donde Cencosud busca adquirir la cadena Hortifruti Natural da Terra (HNT). Según el diario Estadão, las conversaciones avanzan bajo un esquema de exclusividad y han sido confirmadas por fuentes cercanas al proceso.

HNT pertenece actualmente a Americanas, que encargó la venta al banco de inversión BR Partners en el marco de su proceso de recuperación judicial. En la puja participaron otros actores del mercado, como Oba, Zona Sul y el fondo Pluric. Incluso Advent evaluó preliminarmente la operación, pero decidió retirarse al considerar que el monto estaba por debajo del tamaño de inversión que suele manejar.

