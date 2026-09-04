Amores reales

Ex de Yiddá Eslava, Ángel Fernández, lanza fulminante mensaje tras separación: “Que no ilusione a la gente”

El fotógrafo contó en Magaly TV La Firme cómo vivió el final de su romance de dos años con la actriz y aseguró que quedó decepcionado por una separación que, según su versión, ocurrió sin cierre

El fotógrafo Ángel Fernández, expareja de Yiddá Eslava, habla por primera vez sobre el fin de su relación. En una reveladora llamada, cuenta cómo la actriz terminó con él de un momento a otro, dejándolo confundido y con el corazón roto. ATV/ Magaly TV La Firme.
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Ángel Fernández, expareja de Yiddá Eslava, decidió romper su silencio varios meses después del final de su relación y sorprendió con contundentes declaraciones sobre la manera en que terminó el romance. El fotógrafo habló con ‘Magaly TV La Firme’ y dejó entrever que todavía conserva una sensación de decepción por cómo se produjo la ruptura con la exchica reality y actriz, a quien consideraba también una de sus personas más cercanas.

La conversación se produjo luego de que Yiddá Eslava participara en una reciente entrevista en el pódcast ‘Sin más que decir’, espacio en el que, según lo señalado en el informe televisivo, no habría mencionado a Fernández. La situación habría motivado que el fotógrafo decidiera contar su propia versión sobre el vínculo que mantuvieron durante aproximadamente dos años.

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Ángel Fernández revela cómo terminó su relación con Yiddá Eslava: “Le metí las ganas para que durara”. Captura: Magaly TV La Firme.
Ángel Fernández revela cómo terminó su relación con Yiddá Eslava: “Le metí las ganas para que durara”. Captura: Magaly TV La Firme.

Lejos de referirse únicamente a los buenos momentos de la relación, Ángel Fernández lanzó un mensaje directo y cuestionó la posibilidad de que Yiddá Eslava vuelva a iniciar un romance si no tiene la intención de mantenerlo o si puede terminar afectando emocionalmente a otra persona.

“Si ella se siente tan bien estando soltera, que se mantenga soltera y que no haga daño a nadie más pues ¿No? Que no ilusione a la gente”, manifestó el fotógrafo en conversación con el programa de Magaly Medina.

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Ángel Fernández revela cómo terminó su relación con Yiddá Eslava: “Le metí las ganas para que durara”. Captura: Magaly TV La Firme.
Ángel Fernández revela cómo terminó su relación con Yiddá Eslava: “Le metí las ganas para que durara”. Captura: Magaly TV La Firme.

Sus palabras reflejaron el malestar que, según su propio relato, le habría dejado el final de la relación. Fernández explicó que se sintió afectado porque, desde su perspectiva, durante el romance existieron expectativas de que las cosas podían mejorar y continuar adelante.

“Por supuesto (me hizo daño). Ilusionar a una persona, de que las cosas van a estar bien, de que las cosas van a mejorar y después, de la nada, te terminan por tonterías o por cosas que tú piensas que se pueden arreglar”, agregó.

Ángel Fernández revela cómo terminó su relación con Yiddá Eslava: “Le metí las ganas para que durara”. Captura: Magaly TV La Firme.
Ángel Fernández revela cómo terminó su relación con Yiddá Eslava: “Le metí las ganas para que durara”. Captura: Magaly TV La Firme.

Ángel Fernández asegura que la ruptura le dejó un mal sabor

El fotógrafo también explicó que uno de los aspectos que más le costó procesar fue que, después de haber compartido una relación sentimental durante dos años, el vínculo terminara prácticamente sin una conversación que permitiera cerrar aquella etapa de manera distinta.

Ángel Fernández sostuvo que Yiddá Eslava no solo había sido su pareja, sino también una persona a quien consideraba su mejor amiga. Por esa razón, el final del romance habría tenido para él una carga emocional adicional.

“Lo único que hasta ahorita no me cuadra y no me gusta, es que bueno, terminas una relación y que quede en la nada ¿no? Era como mi mejor amiga, le confiaba muchas cosas”, comentó.

El fotógrafo reveló además que intentó mantener algún tipo de comunicación con la actriz después de la separación. Su intención, según contó, era que ambos pudieran conservar una relación de amistad pese a haber terminado como pareja.

Ángel Fernández revela cómo terminó su relación con Yiddá Eslava: “Le metí las ganas para que durara”. Captura: Magaly TV La Firme.
Ángel Fernández revela cómo terminó su relación con Yiddá Eslava: “Le metí las ganas para que durara”. Captura: Magaly TV La Firme.

“Hasta yo insistí para que seamos amigos hasta el último, pero no quiso conversar más”, remarcó.

Esta parte de su relato permite entender por qué Fernández afirma que la ruptura le dejó un mal sabor. Para él, la separación no significó únicamente el cierre de una relación amorosa, sino también la pérdida de una persona con quien había construido una relación de confianza.

El fotógrafo no detalló en esta conversación cuáles fueron exactamente las razones que llevaron a Yiddá Eslava a tomar la decisión de terminar. Sin embargo, sí dejó claro que, desde su perspectiva, existían problemas que consideraba solucionables y que no esperaba que el vínculo llegara a su final de esa manera.

Ángel Fernández revela cómo terminó su relación con Yiddá Eslava: “Le metí las ganas para que durara”. Captura: Magaly TV La Firme.
Ángel Fernández revela cómo terminó su relación con Yiddá Eslava: “Le metí las ganas para que durara”. Captura: Magaly TV La Firme.

Ángel Fernández niega que haya existido infidelidad durante la relación

Uno de los puntos que también aclaró Ángel Fernández fue la posibilidad de que la ruptura hubiera estado relacionada con una infidelidad. El fotógrafo descartó que ese haya sido el motivo del final de la relación.

Según sus declaraciones, no hubo infidelidad por ninguna de las dos partes durante los dos años que estuvieron juntos. De esta manera, Fernández dejó fuera una de las situaciones que habitualmente genera especulaciones cuando una relación conocida públicamente llega a su fin.

Ángel Fernández revela cómo terminó su relación con Yiddá Eslava: “Le metí las ganas para que durara”. Captura: Magaly TV La Firme.
Ángel Fernández revela cómo terminó su relación con Yiddá Eslava: “Le metí las ganas para que durara”. Captura: Magaly TV La Firme.

Su versión apunta, más bien, a un desgaste o a diferencias que terminaron provocando la separación por decisión de Yiddá Eslava.

Ángel Fernández revela cómo terminó su relación con Yiddá Eslava: “Le metí las ganas para que durara”. Captura: Magaly TV La Firme.
Ángel Fernández revela cómo terminó su relación con Yiddá Eslava: “Le metí las ganas para que durara”. Captura: Magaly TV La Firme.

La precisión resulta importante porque el fotógrafo habló desde su experiencia personal y no presentó el final de la relación como consecuencia de una tercera persona. Su principal cuestionamiento estuvo dirigido hacia la manera en que se desarrolló la ruptura y las expectativas que, según él, existían dentro de la pareja.

Para Fernández, uno de los aspectos más dolorosos fue haber apostado nuevamente por una relación después de haber pasado varios años sin tener una pareja.

Ángel Fernández revela cómo terminó su relación con Yiddá Eslava: “Le metí las ganas para que durara”. Captura: Magaly TV La Firme.
Ángel Fernández revela cómo terminó su relación con Yiddá Eslava: “Le metí las ganas para que durara”. Captura: Magaly TV La Firme.

“Me ilusionó y me desilusionó”: Ángel Fernández habla de su romance con Yiddá Eslava

Durante la entrevista con ‘Magaly TV La Firme’, Ángel Fernández profundizó en lo que significó para él comenzar una relación con Yiddá Eslava. El fotógrafo recordó que antes de conocerla sentimentalmente había pasado tres años soltero y que inicialmente no tenía previsto embarcarse en un nuevo romance.

“Me ilusionó y me desilusionó también. En realidad, yo no pensaba tener una relación después de tres años de estar soltero”, confesó.

Sin embargo, decidió apostar por la relación y, según su versión, puso todo su esfuerzo para que funcionara.

Ángel Fernández revela cómo terminó su relación con Yiddá Eslava: “Le metí las ganas para que durara”. Captura: Magaly TV La Firme.
Ángel Fernández revela cómo terminó su relación con Yiddá Eslava: “Le metí las ganas para que durara”. Captura: Magaly TV La Firme.

“Me aventuré en esta relación y duramos dos años, con mucha fe, obviamente fe, amor. Le metí las ganas para que durara”, finalizó.

La frase resume la percepción que actualmente tiene Fernández sobre aquel romance: una relación a la que llegó después de un periodo prolongado de soltería, en la que depositó expectativas y que terminó dejándole una sensación de desilusión.

Ángel Fernández revela cómo terminó su relación con Yiddá Eslava: “Le metí las ganas para que durara”. Captura: Magaly TV La Firme.
Ángel Fernández revela cómo terminó su relación con Yiddá Eslava: “Le metí las ganas para que durara”. Captura: Magaly TV La Firme.

El cierre de una relación que ahora tiene dos versiones

Las declaraciones de Ángel Fernández vuelven a colocar bajo los reflectores su relación pasada con Yiddá Eslava, aunque el fotógrafo evitó presentar el episodio como una confrontación pública de grandes dimensiones. Su principal intención, de acuerdo con sus palabras, fue explicar cómo vivió el final del vínculo desde su propia perspectiva.

Fernández sostuvo que no le agradó que después de dos años de relación todo terminara “en la nada” y reveló que incluso intentó mantener la amistad con la actriz, aunque no consiguió que ella aceptara continuar conversando con él.

Sus declaraciones también muestran que el fotógrafo todavía recuerda aquella etapa desde un punto de vista emocional. Al hablar de ilusión y desilusión, reconoció que inicialmente no buscaba una relación, pero finalmente decidió darle una oportunidad al romance.

En ese sentido, su crítica no estuvo centrada en acusar a Yiddá Eslava de una infidelidad. Por el contrario, aseguró que ninguno de los dos fue infiel. El cuestionamiento se enfocó en las expectativas que, según él, se construyeron durante la relación y en la forma inesperada en que terminó.

“Si ella se siente tan bien estando soltera, que se mantenga soltera”, dijo Fernández, antes de pedirle que no vuelva a generar expectativas en otra persona si no está preparada para continuar una relación.

El mensaje evidencia que, desde su perspectiva, uno de los mayores dolores no fue únicamente la separación, sino sentir que había apostado por un futuro en pareja que finalmente no llegó a concretarse.

A varios meses del término de su relación, Ángel Fernández decidió contar públicamente cómo vivió aquella ruptura, mientras Yiddá Eslava continúa con sus propios proyectos personales y profesionales. La distancia entre ambos parece haberse mantenido desde entonces, al menos según la versión del fotógrafo, quien aseguró que sus intentos por conservar una amistad no prosperaron.

Por ahora, las declaraciones de Fernández constituyen su versión sobre el final de una relación que duró dos años y que, según contó, comenzó después de un largo periodo de soltería. Su principal reclamo está relacionado con la forma en que terminó el vínculo y con la sensación de haber quedado desilusionado después de haber puesto “las ganas” para que funcionara.

Mientras tanto, el comentario que más repercusión generó fue su pedido de que Yiddá Eslava no vuelva a ilusionar a otra persona si no está segura de querer mantener una relación. Una frase que resume el sentimiento que el fotógrafo asegura llevarse de aquel romance: haber vuelto a creer en el amor, haberse ilusionado y finalmente sentirse desilusionado.

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