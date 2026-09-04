Atacan a balazos bus de Translima y chofer resulta herido en San Martín de Porres

Un bus de la empresa Translima fue atacado a balazos por presuntos extorsionadores en el distrito de San Martín de Porres. El conductor del vehículo resultó herido por el roce de una bala y fue trasladado a un hospital cercano. - Buenos Días Perú

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Un bus de la empresa Translima fue atacado en el distrito de San Martín de Porres, en Lima durante la madrugada de este jueves. El vehículo terminó con una de sus ventanas completamente destrozada luego de recibir varios impactos, mientras que el conductor sufrió heridas producto del ataque y fue trasladado al Hospital Luis Negreiros Vega para recibir atención médica.

El hecho ocurrió en el cruce de las avenidas Santa Rosa e Izaguirre, una zona de actividad comercial. De acuerdo con la información de Buenos días Perú de Panamericana TV, un automóvil de color rojo se habría detenido junto al transporte público y desde allí se efectuaron cinco impactos contra la unidad. Los proyectiles provocaron la rotura de uno de los vidrios, cuyos restos quedaron esparcidos en la parte inferior.

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El chofer, identificado como José Carhuapoma, resultó afectado por el incidente. Una bala le rozó la mejilla y los fragmentos de vidrio ocasionaron cortes en distintas partes de su cuerpo. Tras lo ocurrido, fue llevado al establecimiento de salud, donde recibió las atenciones correspondientes. Hasta el momento, no se ha informado públicamente sobre la gravedad de sus lesiones.

Cinco impactos alcanzaron la unidad de transporte, uno de los cuales provocó la destrucción de una de sus ventanas - Créditos: Captura de pantalla de Panamericana TV.

Testigos indicaron que el ocupante del vehículo desde donde se habría producido la agresión descendió y escapó corriendo después de la balacera. La Policía Nacional llegó posteriormente al punto para iniciar las diligencias destinadas a esclarecer las circunstancias del ataque e identificar a los responsables.

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Personal de Serenazgo de San Martín de Porres también acudió a la zona. Debido a las labores de investigación, el tránsito vehicular fue restringido temporalmente en los alrededores del cruce. Un vehículo municipal permaneció en el sector para desviar a los conductores y evitar que ingresaran al área intervenida, lo que generó congestión durante las primeras horas.

Comerciantes y vecinos que llegaron al lugar observaron los daños ocasionados en la unidad. Algunos señalaron que desconocían la identidad de los autores; sin embargo, surgieron versiones que relacionan el atentado con posibles cobros extorsivos dirigidos contra empresas de transporte. Esta hipótesis deberá ser determinada por las autoridades a cargo de las investigaciones.

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El conductor resultó herido durante la agresión y fue trasladado al Hospital Luis Negreiros Vega para recibir atención médica - Créditos: Captura de pantalla de Panamericana TV.

El ataque vuelve a poner bajo la lupa la situación que atraviesa Translima. Según lo señalado durante la cobertura, la empresa ya habría sido blanco de otro atentado registrado entre el 3 y el 5 de agosto. Asimismo, el dirigente de transportes de Lima Sur, Julio Bertonache, afirmó anteriormente que la compañía afrontaría exigencias de hasta seis organizaciones criminales dedicadas al cobro de cupos.

La extorsión contra transportistas se ha convertido en una de las principales preocupaciones del sector, debido a las amenazas que enfrentan conductores, propietarios y trabajadores. Los actos violentos no solo ponen en peligro la integridad de quienes prestan el servicio, sino que también pueden afectar la continuidad de las operaciones y los ingresos de numerosas familias.

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Las autoridades deberán determinar si este nuevo atentado guarda relación con las anteriores amenazas contra la compañía o responde a otro motivo. Mientras avanzan las pesquisas, el caso permanece bajo investigación policial y se espera que las cámaras de seguridad instaladas en los alrededores puedan aportar información para identificar a los responsables.