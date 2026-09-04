Perú

Atacan a balazos bus de Translima y chofer resulta herido en San Martín de Porres

El conductor sufrió heridas tras el ataque: una bala le rozó la mejilla y los fragmentos de vidrio le provocaron cortes en distintas partes del cuerpo

Un bus de la empresa Translima fue atacado a balazos por presuntos extorsionadores en el distrito de San Martín de Porres. El conductor del vehículo resultó herido por el roce de una bala y fue trasladado a un hospital cercano. - Buenos Días Perú
Guardar

Un bus de la empresa Translima fue atacado en el distrito de San Martín de Porres, en Lima durante la madrugada de este jueves. El vehículo terminó con una de sus ventanas completamente destrozada luego de recibir varios impactos, mientras que el conductor sufrió heridas producto del ataque y fue trasladado al Hospital Luis Negreiros Vega para recibir atención médica.

El hecho ocurrió en el cruce de las avenidas Santa Rosa e Izaguirre, una zona de actividad comercial. De acuerdo con la información de Buenos días Perú de Panamericana TV, un automóvil de color rojo se habría detenido junto al transporte público y desde allí se efectuaron cinco impactos contra la unidad. Los proyectiles provocaron la rotura de uno de los vidrios, cuyos restos quedaron esparcidos en la parte inferior.

PUBLICIDAD

El chofer, identificado como José Carhuapoma, resultó afectado por el incidente. Una bala le rozó la mejilla y los fragmentos de vidrio ocasionaron cortes en distintas partes de su cuerpo. Tras lo ocurrido, fue llevado al establecimiento de salud, donde recibió las atenciones correspondientes. Hasta el momento, no se ha informado públicamente sobre la gravedad de sus lesiones.

Un autobús blanco y azul con el texto Translima en un carril de circulación junto a una patrulla de policía.
Cinco impactos alcanzaron la unidad de transporte, uno de los cuales provocó la destrucción de una de sus ventanas - Créditos: Captura de pantalla de Panamericana TV.

Testigos indicaron que el ocupante del vehículo desde donde se habría producido la agresión descendió y escapó corriendo después de la balacera. La Policía Nacional llegó posteriormente al punto para iniciar las diligencias destinadas a esclarecer las circunstancias del ataque e identificar a los responsables.

PUBLICIDAD

Personal de Serenazgo de San Martín de Porres también acudió a la zona. Debido a las labores de investigación, el tránsito vehicular fue restringido temporalmente en los alrededores del cruce. Un vehículo municipal permaneció en el sector para desviar a los conductores y evitar que ingresaran al área intervenida, lo que generó congestión durante las primeras horas.

Comerciantes y vecinos que llegaron al lugar observaron los daños ocasionados en la unidad. Algunos señalaron que desconocían la identidad de los autores; sin embargo, surgieron versiones que relacionan el atentado con posibles cobros extorsivos dirigidos contra empresas de transporte. Esta hipótesis deberá ser determinada por las autoridades a cargo de las investigaciones.

El conductor resultó herido durante la agresión y fue trasladado al Hospital Luis Negreiros Vega para recibir atención médica - Créditos: Captura de pantalla de Panamericana TV.
El conductor resultó herido durante la agresión y fue trasladado al Hospital Luis Negreiros Vega para recibir atención médica - Créditos: Captura de pantalla de Panamericana TV.

El ataque vuelve a poner bajo la lupa la situación que atraviesa Translima. Según lo señalado durante la cobertura, la empresa ya habría sido blanco de otro atentado registrado entre el 3 y el 5 de agosto. Asimismo, el dirigente de transportes de Lima Sur, Julio Bertonache, afirmó anteriormente que la compañía afrontaría exigencias de hasta seis organizaciones criminales dedicadas al cobro de cupos.

La extorsión contra transportistas se ha convertido en una de las principales preocupaciones del sector, debido a las amenazas que enfrentan conductores, propietarios y trabajadores. Los actos violentos no solo ponen en peligro la integridad de quienes prestan el servicio, sino que también pueden afectar la continuidad de las operaciones y los ingresos de numerosas familias.

Las autoridades deberán determinar si este nuevo atentado guarda relación con las anteriores amenazas contra la compañía o responde a otro motivo. Mientras avanzan las pesquisas, el caso permanece bajo investigación policial y se espera que las cámaras de seguridad instaladas en los alrededores puedan aportar información para identificar a los responsables.

Temas Relacionados

San Martín de PorresSMPextorsióninseguridad ciudadanaperu-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Alejandra Baigorria niega relación con el albergue de Chaclacayo y cuestiona que usen su nombre en denuncia

La empresaria aclaró que el refugio que impulsó está en San Martín de Porres y sostuvo que nadie le pidió apoyo por la situación expuesta en televisión

Alejandra Baigorria niega relación con el albergue de Chaclacayo y cuestiona que usen su nombre en denuncia

Este es el precio de la gasolina en Lima hoy viernes 4 de setiembre

<p>El precio de las gasolinas se definen por una serie de aspectos tanto nacionales como internacionales </p>

Este es el precio de la gasolina en Lima hoy viernes 4 de setiembre

“La familia le pidió que deje Sporting Cristal”, la tajante postura sobre el futuro de Julio César Uribe tras ataque de barristas

Tras la condenable agresión al ‘Diamante’, Pedro García reveló la posición del entorno del dirigente sobre su permanencia en el cuadro de La Florida. Y exigió que el club brinde protección a los jugadores y Roberto Mosquera

“La familia le pidió que deje Sporting Cristal”, la tajante postura sobre el futuro de Julio César Uribe tras ataque de barristas

Parque de las Leyendas anuncia entradas a mitad de precio para este 13 de septiembre por el Día de la Familia

La promoción busca brindar una alternativa de recreación familiar al aire libre, con actividades que combinan entretenimiento, naturaleza y aprendizaje

Parque de las Leyendas anuncia entradas a mitad de precio para este 13 de septiembre por el Día de la Familia

Precio del GNV, GLP, Diésel y gasolina en Perú para hoy, viernes 4 de septiembre de 2026

El valor del gasohol y el diésel cambia entre distritos y provincias, y el acceso a plataformas digitales permite comparar los precios de manera rápida y eficiente

Precio del GNV, GLP, Diésel y gasolina en Perú para hoy, viernes 4 de septiembre de 2026
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Cómo se realiza la impugnación de voto y de identidad en la mesa de sufragio

Cómo se realiza la impugnación de voto y de identidad en la mesa de sufragio

Ley Seca durante las Elecciones Municipales y Regionales 2026: horarios y sanciones

Pelea en Renovación Popular: Lourdes Alcorta señala que Norma Yarrow “metió la pata” al pedir salida de Óscar Arriola

López Aliaga admite que Carlos Álvarez “no es experto” para dirigir su plan de seguridad: “Pero tiene confianza”

Keiko Fujimori, invocó hoy al Congreso a agilizar el análisis del pedido de facultades legislativas presentado por el Ejecutivo

ENTRETENIMIENTO

Alejandra Baigorria niega relación con el albergue de Chaclacayo y cuestiona que usen su nombre en denuncia

Alejandra Baigorria niega relación con el albergue de Chaclacayo y cuestiona que usen su nombre en denuncia

Magaly Medina exige a Jefferson Farfán responder por sus terapias tras estar pendiente de su trabajo comunitario: “¿Fuiste, sí o no?”

Magaly Medina cuestiona a Sergio Baigorria por 50 animales abandonados: “¿Qué comen?, no es un buen ser humano”

Ex de Yiddá Eslava, Ángel Fernández, lanza fulminante mensaje tras separación: “Que no ilusione a la gente”

Jefferson Farfán tiene tres días para acreditar terapia psicológica ordenada por juez: caso podría llegar al Ministerio Público

DEPORTES

“La familia le pidió que deje Sporting Cristal”, la tajante postura sobre el futuro de Julio César Uribe tras ataque de barristas

“La familia le pidió que deje Sporting Cristal”, la tajante postura sobre el futuro de Julio César Uribe tras ataque de barristas

El polémico pedido de Comerciantes Unidos a la CONAR para el partido ante Universitario por el Torneo Clausura 2026

Fernando Pacheco reveló por qué descartó a Alianza Lima y firmó con Deportivo Garcilaso: “Sé de las capacidades que tengo”

Wilton Sampaio será el árbitro del partido de ida entre Cienciano y Montevideo City por cuartos de final de Copa Sudamericana 2026

Mano Menezes le atribuye a Jairo Vélez la responsabilidad de ser el ‘10′ de la selección peruana en las Eliminatorias 2030