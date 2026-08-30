Lima registra temperaturas récord: Calor inusual eleva la sensación térmica y anticipa cambios para septiembre

Este reportaje muestra a un especialista de SENAMHI explicando los efectos de la DANA Bertha en el país. Se observan pantallas con mapas meteorológicos, datos sobre nevadas en la sierra centro-sur, incremento de viento en la sierra centro y sur, y aumento de temperaturas diurnas en la costa. También se mencionan precipitaciones en la sierra y un récord de temperatura de 28.8°C en Lima.

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La ciudad de Lima experimentó en las últimas horas un episodio atípico en su clima habitual. Según el especialista en meteorología Javier Mora, del Centro Nacional de Vigilancia Meteorológica del Senamhi, se registraron temperaturas máximas de 26 a 28 °C (78,8 a 82,4 °F), con una sensación térmica que en algunos distritos llegó a superar esos valores en hasta dos grados adicionales. Este fenómeno se percibió con especial intensidad en sectores de Lima Norte y Lima Este, donde la población debió adaptarse a condiciones poco frecuentes para el invierno limeño.

De acuerdo con la información proporcionada por el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi), la tendencia cálida se mantendrá hasta el 31 de agosto. El organismo precisó que, entre el 30 y 31 de agosto, se prevé un incremento de viento proveniente del sur. Este cambio en las condiciones atmosféricas provocará un descenso de temperatura de uno a dos grados en la ciudad.

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El reporte oficial del Senamhi recalca que estos registros se encuentran por encima de los promedios históricos para la temporada, lo que genera atención especial entre la ciudadanía y las autoridades locales. Las variaciones térmicas, habituales en la transición entre estaciones, han mostrado este año una intensidad mayor en comparación con inviernos previos.

Una mano con gotas de sudor ajusta un termómetro de pared en una vivienda de Lima durante un periodo de altas temperaturas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Características del episodio cálido en Lima

El especialista Javier Mora explicó que la percepción de calor no solo se debe a los valores registrados por los instrumentos meteorológicos. La sensación térmica, que puede variar de acuerdo con la humedad y el viento, resultó superior a la temperatura ambiente, sobre todo en horarios vespertinos. El fenómeno fue perceptible en distritos como San Martín de Porres, Independencia, Ate y San Juan de Lurigancho, donde la población reportó incomodidad y aumento en el consumo de líquidos.

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La explicación técnica entregada por Mora señala que la presencia de aire cálido y húmedo, además de la ausencia temporal de vientos fuertes, contribuyó a elevar la sensación de bochorno. El meteorólogo precisó que las condiciones podrían revertirse con la llegada de vientos del sur durante el último día de agosto, lo que favorecerá el descenso térmico en la capital peruana.

En cuanto a la distribución geográfica, el fenómeno afectó con mayor fuerza a las zonas alejadas de la costa y a aquellas que presentan menor influencia directa del mar. Este patrón responde a la topografía y a la urbanización acelerada en Lima, explicó el experto.

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Varias personas caminan por la acera con sombreros y botellas de agua para afrontar las altas temperaturas en una calle de Lima. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Recomendaciones y previsión para septiembre

El Senamhi difundió una serie de recomendaciones para la población. Ante la posibilidad de presencia de niebla, neblina y lloviznas localizadas en algunos sectores de la costa, Mora aconsejó conducir con precaución especialmente durante la madrugada. Además, sugirió salir de casa con ropa abrigadora en las primeras horas del día, y por la tarde, optar por prendas de manga larga y protección solar.

La hidratación adecuada y el uso de gorro de ala ancha forman parte del conjunto de medidas preventivas sugeridas por el especialista. El objetivo es minimizar los riesgos derivados de la exposición al sol y los cambios bruscos de temperatura, que suelen afectar con mayor impacto a niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas.

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De cara al mes de septiembre, el Senamhi anticipa una etapa de transición hacia la primavera, lo que podría traducirse en un aumento progresivo de las temperaturas diurnas. El organismo recomendó a la ciudadanía mantenerse atenta a los avisos meteorológicos oficiales para actuar con anticipación ante eventuales cambios en el tiempo.

Residentes en un parque de Lima se aplican protector solar y beben agua frente a un panel informativo del Senamhi durante una ola de calor. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Impacto en la vida urbana y respuesta institucional

El episodio de calor en Lima generó diversas respuestas por parte de instituciones públicas y privadas. Las autoridades del sector salud emitieron alertas sobre el riesgo de deshidratación y golpes de calor, especialmente en menores y adultos mayores. En el ámbito educativo, algunas escuelas evaluaron la flexibilización de uniformes para permitir a los estudiantes utilizar prendas más ligeras durante las horas de máxima temperatura.

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El sector transporte también se vio afectado, ya que la presencia de neblina y llovizna en algunas vías puede dificultar la visibilidad y aumentar la probabilidad de accidentes. Por ello, el Senamhi instó a los conductores a extremar la precaución al circular en horas de baja visibilidad.

Javier Mora insistió en la necesidad de seguir los boletines y comunicados oficiales. “La información que emite el Senamhi permite a la población y a las autoridades tomar decisiones informadas para proteger la salud y la seguridad”, afirmó el especialista desde el Centro Nacional de Vigilancia Meteorológica.

Una mujer se limpia el sudor ante el incremento de temperaturas en Lima, donde el Senamhi prevé máximas de hasta 30 grados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Perspectivas y adaptación ante el cambio climático

El comportamiento reciente del clima en Lima se enmarca en una tendencia observada en varias ciudades costeras del Pacífico sur. La variabilidad atmosférica y los episodios de calor atípico han sido objeto de estudio por parte del Senamhi y de otros organismos científicos, que buscan comprender el impacto del cambio climático en la región.

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El monitoreo constante de variables como la temperatura, la humedad y los vientos resulta fundamental para anticipar eventos que puedan afectar la vida cotidiana y las actividades productivas. El Senamhi ha reforzado su llamado a la ciudadanía y a los sectores productivos para adoptar medidas de adaptación y prevención frente a escenarios meteorológicos inusuales.

Un mapa de Perú ilustra el aumento de temperaturas en las zonas costeras durante el fenómeno de El Niño Costero reportado por el Senamhi. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El organismo recordó que, ante cualquier anomalía en el clima, la información oficial y actualizada constituye la mejor herramienta para reducir riesgos y responder de manera efectiva a los desafíos que plantean los cambios en el ambiente.