‘Los Elegantes del Gore’: Fiscalía detiene al gobernador de Tumbes como presunto cabecilla

Cae gobernador de Tumbes en investigación por lavado de activos y organización criminal. Video: Alonso Ramos / X

Una operación fiscal de gran escala sacudió este martes al Gobierno Regional de Tumbes. La Fiscalía Especializada en Delitos de Lavado de Activos logró la detención preliminar judicial del gobernador regional Segismundo Cruces Ordinola, investigado por presunto lavado de activos y organización criminal, tras una serie de allanamientos simultáneos en Tumbes, Lambayeque y La Libertad.

La Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Lavado de Activos de Tumbes, con apoyo de la Policía Anticorrupción, ejecutó el allanamiento de 17 inmuebles ubicados en Tumbes, Lambayeque y La Libertad. Como resultado de esta intervención, se logró la detención preliminar judicial en Lima del gobernador Segismundo Cruces y de otras dos personas investigadas por los presuntos delitos de organización criminal y lavado de activos.

La investigación está a cargo del fiscal provincial Manuel Eduardo Apolo Casariego, quien dispuso además la incautación de dos inmuebles, uno ubicado en Tumbes y otro en Chiclayo, presuntamente vinculados a los investigados.

El Ministerio Público investiga adjudicaciones irregulares, incautó bienes y detuvo preliminarmente a Segismundo Cruces. Composición Infobae Perú / Fiscalía

Obras públicas bajo sospecha

De acuerdo con la investigación preliminar del Ministerio Público, la gestión regional de Segismundo Cruces habría adjudicado de manera irregular obras de descolmatación en el distrito de Corrales, así como proyectos de alto presupuesto relacionados con infraestructura vial y educativa.

Uno de los casos más graves está vinculado a la reconstrucción del Hospital de Apoyo Saúl Garrido Rosillo II-I, ubicado en la provincia y distrito de Tumbes. Según la Fiscalía, Cruces —señalado como presunto cabecilla de la organización criminal denominada ‘Los Elegantes del Gore’— habría obtenido ganancias ilícitas al aprobar, entre abril y junio de 2023, pagos por adelanto directo de S/ 18 928 410 y adelanto de materiales por S/ 37 790 074 a favor de una empresa china encargada de dicha obra.

La reconstrucción del Hospital de Apoyo Saúl Garrido Rosillo II-I. Foto: Gobierno regional de Tumbes

Presunto esquema para ocultar el dinero

La Fiscalía sostiene que el dinero proveniente de estas presuntas actividades ilícitas habría sido entregado por Cruces a sus hijos, quienes habrían adquirido maquinaria pesada a nombre de terceras personas, con el objetivo de ocultar el origen ilegal de los fondos.

A ello se suman otros hechos investigados, como la supervisión de la obra del hospital con un presunto perjuicio al Estado superior al millón de soles, la licitación del proyecto “Mejoramiento de la ruta departamental TU-105 tramo Rica Playa – La Bocana” en 2024, la adquisición irregular de maquinaria pesada mediante un Decreto de Emergencia y la implementación de mejoras en dos colegios del distrito de Zarumilla.

Incautaciones a personas cercanas al gobernador

Durante las diligencias, el Ministerio Público también logró la incautación de un inmueble en Tumbes de propiedad de Zoila Cuéllar, pareja del gobernador regional, así como de otro predio en Chiclayo, perteneciente a Laura González, expareja del funcionario. Además, se incautaron dos camionetas que formarían parte del patrimonio presuntamente adquirido con fondos de origen ilícito.

El operativo incluyó allanamientos, incautación de inmuebles y detenciones preliminares en varias regiones del país. Foto: Fiscalía

En las acciones participaron fiscales provinciales y adjuntos del subsistema especializado en lavado de activos, como parte de una investigación que continúa en etapa preliminar.

Tumbes bajo estado de emergencia

La detención del gobernador regional ocurre en un contexto de estado de emergencia en la región. El 19 de enero, el Ejecutivo prorrogó por 60 días calendario esta medida en las provincias de Zarumilla y Tumbes, con el objetivo de enfrentar delitos como contrabando, trata de personas, lavado de activos, tráfico de armas, sicariato y extorsión.

Según el Decreto Supremo N.º 007-2026-PCM, el Gobierno dispuso que la Policía Nacional del Perú mantenga el control del orden interno, con apoyo operacional de las Fuerzas Armadas, bajo criterios de inteligencia, mapas del delito e indicadores estadísticos. Durante la vigencia de la medida, se mantiene la suspensión de derechos constitucionales como la inviolabilidad de domicilio, la libertad de tránsito y de reunión, conforme a la normativa vigente.