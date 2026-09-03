Precio del dólar: así abre el tipo de cambio y su pronóstico este jueves 3 de septiembre en Perú

El dólar abrió en Perú cerca de S/3,36 este jueves 3 de septiembre, con una baja de 0,12% frente al cierre previo. REUTERS/Dado Ruvic

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El tipo de cambio en Perú se ubicaba este jueves 3 de septiembre en torno a S/3,36 al inicio de la jornada, según datos preliminares de Bloomberg. La referencia se conoció después de que el dólar cerrara el miércoles en S/3,3640, de acuerdo con el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).

La diferencia entre ambas cotizaciones equivale a una baja de S/0,004, cerca de 0,12%. En el mercado paralelo, el dólar se cotizaba a S/3,348 para la compra y S/3,373 para la venta, según el portal cuantoestaeldolar.pe. La brecha entre ambos precios era de S/0,025.

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Dólar: Julio Velarde evitó anticipar una tendencia para el tipo de cambio

El presidente del Banco Central de Reserva del Perú, Julio Velarde, señaló que no es posible proyectar una trayectoria definida para el dólar, ya que su comportamiento responde tanto a elementos locales como a variables externas.

“Depende de un montón de factores. No me atrevería a hablar de tendencia”, afirmó Velarde durante la presentación del Reporte de Inflación de junio de 2026.

El BCRP destacó que el superávit comercial, el mayor ingreso de divisas y el saldo positivo de la cuenta corriente respaldan al sol peruano.

El titular del BCRP sostuvo que los factores internacionales suelen tener un peso mayor sobre las monedas de América Latina. Mencionó, entre ellos, las decisiones de política monetaria de la Reserva Federal de Estados Unidos y la reacción de los mercados a las expectativas sobre las tasas de interés.

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Velarde también citó variables internas que pueden respaldar al sol peruano, como el superávit comercial, el mayor ingreso de divisas y el saldo positivo de la cuenta corriente.

De acuerdo con sus declaraciones, el superávit comercial acumulado durante los 12 meses hasta abril superó los USD 40 mil millones y el BCRP esperaba que se acercara a USD 50 mil millones este año.

Entidades privadas prevén un dólar dentro de un rango acotado

Las proyecciones de entidades privadas apuntan a una cotización sin grandes saltos, aunque condicionada por el escenario político local y la evolución de los mercados internacionales.

Scotiabank mantiene una proyección cercana a S/3,35 para el cierre de 2026. Rextie, por su parte, espera que el dólar se mueva en el corto plazo entre S/3,34 y S/3,37, siempre que no se agraven los riesgos políticos o externos. Para el final del año, las referencias de mercado que citó la firma se ubican entre S/3,30 y S/3,40.

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SURA indicó que el consenso de corto plazo se encuentra aproximadamente entre S/3,36 y S/3,40. La firma señaló que los próximos datos de empleo e inflación en Estados Unidos, además de las decisiones de la Reserva Federal, pueden influir sobre el comportamiento del tipo de cambio.

Scotiabank, Rextie y SURA ubicaron las proyecciones del dólar en Perú dentro de rangos acotados para el corto plazo y para el cierre de 2026. - crédito VisualesIA/Imagen Ilustrativa Infobae

La Reserva Federal informó un crecimiento moderado en Estados Unidos

El escenario externo adquiere relevancia para el mercado peruano. El Libro Beige de la Reserva Federal indicó que la economía de Estados Unidos creció entre leve y moderadamente entre julio y agosto en 10 de sus 12 distritos.

El informe también señaló que el consumo avanzó ligeramente, mientras la inflación se mantuvo por encima del 3%. La Fed detectó aumentos de costos en manufactura y construcción, asociados a la energía, el transporte, los metales y productos petroquímicos.

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La actividad manufacturera mostró impulso por la demanda vinculada a la defensa, los centros de datos y la inteligencia artificial. Estas señales serán observadas por los mercados ante las próximas decisiones de la autoridad monetaria estadounidense.

El Libro Beige de la Reserva Federal indicó un crecimiento leve a moderado en Estados Unidos, mientras el oro superó los USD 4.440 y bitcoin cotizó en USD 77.925,05. REUTERS/Ken Cedeno/File Photo

Oro al alza y criptomonedas con movimientos dispares

El oro al contado superó los USD 4.440 por onza, en una jornada marcada por el retroceso del dólar frente al yen y la atención sobre la política monetaria estadounidense, según información de La República de Colombia.

El cobre también es una referencia para Perú por el peso de las exportaciones mineras y su incidencia en el ingreso de divisas, aunque no se cuenta todavía con una cotización actualizada del metal para esta jornada.

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En el mercado de criptoactivos, bitcoin cotizaba en USD 77.925,05, con una variación de 0,808% en las últimas horas. Ethereum se ubicaba en USD 2.407,18, tras un movimiento de 0,656% en 24 horas.