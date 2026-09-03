Perú

Precio del dólar: así abre el tipo de cambio y su pronóstico este jueves 3 de septiembre en Perú

La divisa norteamericana se cotiza este jueves en Perú en un escenario de atención a las señales de la Reserva Federal de EEUU, mientras el oro avanza vigorosamente en los mercados internacionales

El dólar abrió en Perú cerca de S/3,36 este jueves 3 de septiembre, con una baja de 0,12% frente al cierre previo. REUTERS/Dado Ruvic
El dólar abrió en Perú cerca de S/3,36 este jueves 3 de septiembre, con una baja de 0,12% frente al cierre previo. REUTERS/Dado Ruvic
Guardar

El tipo de cambio en Perú se ubicaba este jueves 3 de septiembre en torno a S/3,36 al inicio de la jornada, según datos preliminares de Bloomberg. La referencia se conoció después de que el dólar cerrara el miércoles en S/3,3640, de acuerdo con el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).

La diferencia entre ambas cotizaciones equivale a una baja de S/0,004, cerca de 0,12%. En el mercado paralelo, el dólar se cotizaba a S/3,348 para la compra y S/3,373 para la venta, según el portal cuantoestaeldolar.pe. La brecha entre ambos precios era de S/0,025.

PUBLICIDAD

Dólar: Julio Velarde evitó anticipar una tendencia para el tipo de cambio

El presidente del Banco Central de Reserva del Perú, Julio Velarde, señaló que no es posible proyectar una trayectoria definida para el dólar, ya que su comportamiento responde tanto a elementos locales como a variables externas.

Depende de un montón de factores. No me atrevería a hablar de tendencia”, afirmó Velarde durante la presentación del Reporte de Inflación de junio de 2026.

Julio Velarde - BCRP
El BCRP destacó que el superávit comercial, el mayor ingreso de divisas y el saldo positivo de la cuenta corriente respaldan al sol peruano.

El titular del BCRP sostuvo que los factores internacionales suelen tener un peso mayor sobre las monedas de América Latina. Mencionó, entre ellos, las decisiones de política monetaria de la Reserva Federal de Estados Unidos y la reacción de los mercados a las expectativas sobre las tasas de interés.

PUBLICIDAD

Velarde también citó variables internas que pueden respaldar al sol peruano, como el superávit comercial, el mayor ingreso de divisas y el saldo positivo de la cuenta corriente.

De acuerdo con sus declaraciones, el superávit comercial acumulado durante los 12 meses hasta abril superó los USD 40 mil millones y el BCRP esperaba que se acercara a USD 50 mil millones este año.

Entidades privadas prevén un dólar dentro de un rango acotado

Las proyecciones de entidades privadas apuntan a una cotización sin grandes saltos, aunque condicionada por el escenario político local y la evolución de los mercados internacionales.

Scotiabank mantiene una proyección cercana a S/3,35 para el cierre de 2026. Rextie, por su parte, espera que el dólar se mueva en el corto plazo entre S/3,34 y S/3,37, siempre que no se agraven los riesgos políticos o externos. Para el final del año, las referencias de mercado que citó la firma se ubican entre S/3,30 y S/3,40.

SURA indicó que el consenso de corto plazo se encuentra aproximadamente entre S/3,36 y S/3,40. La firma señaló que los próximos datos de empleo e inflación en Estados Unidos, además de las decisiones de la Reserva Federal, pueden influir sobre el comportamiento del tipo de cambio.

La cotización del dólar en Colombia marcó un mínimo de $3.137 y un máximo de $3.150 en los primeros minutos del mercado - crédito VisualesIA/Imagen Ilustrativa Infobae
Scotiabank, Rextie y SURA ubicaron las proyecciones del dólar en Perú dentro de rangos acotados para el corto plazo y para el cierre de 2026. - crédito VisualesIA/Imagen Ilustrativa Infobae

La Reserva Federal informó un crecimiento moderado en Estados Unidos

El escenario externo adquiere relevancia para el mercado peruano. El Libro Beige de la Reserva Federal indicó que la economía de Estados Unidos creció entre leve y moderadamente entre julio y agosto en 10 de sus 12 distritos.

El informe también señaló que el consumo avanzó ligeramente, mientras la inflación se mantuvo por encima del 3%. La Fed detectó aumentos de costos en manufactura y construcción, asociados a la energía, el transporte, los metales y productos petroquímicos.

La actividad manufacturera mostró impulso por la demanda vinculada a la defensa, los centros de datos y la inteligencia artificial. Estas señales serán observadas por los mercados ante las próximas decisiones de la autoridad monetaria estadounidense.

El Libro Beige de la Reserva Federal indicó un crecimiento leve a moderado en Estados Unidos, mientras el oro superó los USD 4.440 y bitcoin cotizó en USD 77.925,05. REUTERS/Ken Cedeno/File Photo
El Libro Beige de la Reserva Federal indicó un crecimiento leve a moderado en Estados Unidos, mientras el oro superó los USD 4.440 y bitcoin cotizó en USD 77.925,05. REUTERS/Ken Cedeno/File Photo

Oro al alza y criptomonedas con movimientos dispares

El oro al contado superó los USD 4.440 por onza, en una jornada marcada por el retroceso del dólar frente al yen y la atención sobre la política monetaria estadounidense, según información de La República de Colombia.

El cobre también es una referencia para Perú por el peso de las exportaciones mineras y su incidencia en el ingreso de divisas, aunque no se cuenta todavía con una cotización actualizada del metal para esta jornada.

En el mercado de criptoactivos, bitcoin cotizaba en USD 77.925,05, con una variación de 0,808% en las últimas horas. Ethereum se ubicaba en USD 2.407,18, tras un movimiento de 0,656% en 24 horas.

Temas Relacionados

dólartipo de cambioBCRPperu-economia

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Tenso momento entre senador de Juntos por el Perú y Julio Velarde: “Ha hecho el trabajo que se le encomendó y punto”

El senador Humberto Morales cuestionó los elogios a la gestión del presidente del Banco Central de Reserva durante la sesión de ratificación y luego insistió en una respuesta sobre la inestabilidad política.

Tenso momento entre senador de Juntos por el Perú y Julio Velarde: “Ha hecho el trabajo que se le encomendó y punto”

Jaime Bayly relató que su hermano Miguel sufrió un intento de secuestro en Lima: “Lo encañonaron en la puerta de su edificio, hubo un tiroteo”

El conductor afirmó que el ataque ocurrió días antes del matrimonio de su hermano y vinculó ese hecho con la reserva que mantiene sobre su patrimonio y su vida privada

Jaime Bayly relató que su hermano Miguel sufrió un intento de secuestro en Lima: “Lo encañonaron en la puerta de su edificio, hubo un tiroteo”

Choca Mandros, las novedades de Fusión 2026 y por qué ‘Estás en todas’ dejó de priorizar la farándula

El conductor y productor conversó con Infobae Perú sobre la segunda edición de la feria gastronómica de América Multiplataforma, las novedades del evento y los cambios que consolidaron el formato de ‘Estás en todas’.

Choca Mandros, las novedades de Fusión 2026 y por qué ‘Estás en todas’ dejó de priorizar la farándula

Choca Mandros explica por qué Sheyla Rojas ya no encaja en ‘Estás en Todas’: “Tuvo su momento en el proyecto”

El conductor sostuvo que el espacio modificó su propuesta hace cuatro años y ahora prioriza la coyuntura, los reportajes y contenidos vinculados con temas de actualidad

Choca Mandros explica por qué Sheyla Rojas ya no encaja en ‘Estás en Todas’: “Tuvo su momento en el proyecto”

Fernando Muñiz, CEO de América TV, saca cara por ‘Esto es Guerra’ ante el regreso de ‘Combate’: “Somos líderes absolutos”

El director ejecutivo de América Televisión aseguró que la competencia es bienvenida, pero sostuvo que el reality mantiene una posición sólida por sus cambios y su desempeño en audiencia

Fernando Muñiz, CEO de América TV, saca cara por ‘Esto es Guerra’ ante el regreso de ‘Combate’: “Somos líderes absolutos”
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Tenso momento entre senador de Juntos por el Perú y Julio Velarde: “Ha hecho el trabajo que se le encomendó y punto”

Tenso momento entre senador de Juntos por el Perú y Julio Velarde: “Ha hecho el trabajo que se le encomendó y punto”

Difunden video del choque entre Kelly Portalatino y un ciclista en Lima

Premier Luis Galarreta: La promesa de trabajar “desde el día uno” no evitó hechos sangrientos como el de Trujillo

Gobierno del Perú rechaza reforma constitucional de Nicaragua y alerta sobre “perpetuación” del dictador Daniel Ortega

Keiko Fujimori niega que Rafael Belaúnde haya interrogado a detenidos pese a fotos oficiales: “Todo está en investigación”

ENTRETENIMIENTO

Jaime Bayly relató que su hermano Miguel sufrió un intento de secuestro en Lima: “Lo encañonaron en la puerta de su edificio, hubo un tiroteo”

Jaime Bayly relató que su hermano Miguel sufrió un intento de secuestro en Lima: “Lo encañonaron en la puerta de su edificio, hubo un tiroteo”

Choca Mandros, las novedades de Fusión 2026 y por qué ‘Estás en todas’ dejó de priorizar la farándula

Choca Mandros explica por qué Sheyla Rojas ya no encaja en ‘Estás en Todas’: “Tuvo su momento en el proyecto”

Fernando Muñiz, CEO de América TV, saca cara por ‘Esto es Guerra’ ante el regreso de ‘Combate’: “Somos líderes absolutos”

Youna confirma que Samahara Lobatón lo agredió en discoteca tras salir de ‘Prisión del Destino 2′: “Me jalaba”

DEPORTES

Voleibolista argentina destaca el nivel y la exposición de la Liga Peruana de Vóley: “Te lanza a la fama”

Voleibolista argentina destaca el nivel y la exposición de la Liga Peruana de Vóley: “Te lanza a la fama”

Ignacio Buse vs Benjamin Bonzi EN VIVO HOY: punto a punto del partido por segunda ronda del US Open 2026

Karla Ortiz reveló contundente motivo de su sorpresivo retiro de la selección peruana: “Era mi último baile”

Víctor Rivera, nuevo entrenador de ADT, se ilusiona con salvar el descenso en Liga 1: “Lo primero es poner los pies sobre la tierra”

Christian Cueva detalla pasajes poco conocidos de su última etapa en Alianza Lima: “En el primer partido de Copa Libertadores ya estaba roto”