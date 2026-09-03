El Perú alista una estatua de 14 metros de alto del papa León XIV por su visita en noviembre

El Callao tendrá una escultura de 14 metros en homenaje al papa León XIV en el futuro Parque del Niño “Gaelito”. (Municipalidad Provincial del Callao)

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El Callao tendrá una escultura de 14 metros de altura en homenaje al papa León XIV, una obra que será instalada en el futuro Parque del Niño “Gaelito”, en la salida de la Costa Verde hacia Chucuito. El monumento será la estatua más alta del Perú dedicada a un sumo pontífice.

La estructura estará vinculada a la visita que el papa realizará al país entre el 11 y el 16 de noviembre de 2026. Durante esos días, existe expectativa por un posible recorrido del pontífice por calles chalacas y una visita al Primer Puerto.

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El proyecto busca recordar el vínculo de Robert Prevost, nombre del papa León XIV, con la comunidad del Callao. Antes de asumir el pontificado, se desempeñó como administrador apostólico de la Diócesis del Callao durante la pandemia de Covid-19.

Según informó la Municipalidad Provincial del Callao, en ese período acompañó a la población a través de misas virtuales y acciones de apoyo dirigidas a personas en situación de necesidad. La comuna indicó que el monumento evocará ese trabajo y formará parte de un espacio de recreación destinado a las familias de la provincia constitucional.

El papa León XIV habla durante la audiencia general semanal en la Basílica de San Pedro, en Ciudad del Vaticano, este miércoles 19 de agosto de 2026. EFE/EPA/ANGELO CARCONI

Estructura resistente

La escultura contará con una estructura metálica de 12 metros de alto, recubierta con un acabado tipo mármol. Será colocada sobre un pedestal de dos metros, con lo que llegará a los 14 metros previstos para la obra.

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El diseño considera las condiciones del lugar donde será emplazada. La estructura podrá resistir vientos de hasta 120 kilómetros por hora, dado que estará ubicada frente al mar chalaco.

La elaboración estará a cargo de los escultores Deyvi Wong Arana y Rafael Gutiérrez Quispe. Wong trabaja como escultor en la Empresa Municipal Inmobiliaria de Lima (Emilima) y forma parte del taller de escultura de la Municipalidad Metropolitana de Lima.

Gutiérrez, por su parte, es un escultor y artesano peruano formado en la Escuela Nacional Superior Autónoma de Bellas Artes del Perú. Cuenta con más de 15 años de experiencia en diseño y artes visuales.

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La ejecución de la obra será posible por una donación de Caja Huancayo, iniciativa que recibió la aprobación del Consejo de Regidores de la Municipalidad Provincial del Callao.

Papa León XIV llegará a Perú: el Gobierno detalla el plan de seguridad y la agenda de actividades | Foto: Vaticano News/Canva (Composición Infobae)

Parque del Niño “Gaelito”

La estatua del papa León XIV integrará el futuro Parque del Niño “Gaelito”, un proyecto municipal que incluirá actividades recreativas, deportivas, sociales y ambientales. El espacio será construido en un punto de conexión entre la Costa Verde y Chucuito.

El parque llevará el nombre de Jesús Gael Alejandro Rodríguez, un niño de cuatro años que murió en marzo de 2026 después de rescatar a su hermana de un incendio en el jirón Loreto.

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El proyecto contempla áreas remodeladas para la práctica de fútbol, vóley y básquet, además de más de 30 juegos infantiles. También tendrá zonas pet friendly y otros ambientes previstos para la integración y la convivencia familiar.

El alcalde provincial del Callao, César Pérez, sostuvo que la obra y el parque buscan convertirse en un punto de reunión para los vecinos. “Esta obra será un motivo de orgullo para todos los chalacos y un nuevo espacio para encontrarnos como comunidad”, afirmó.

El papa León XIV se retira al finalizar la audiencia general semanal en la Plaza de San Pedro, en el Vaticano, el miércoles 17 de junio de 2026. (AP Foto/Andrew Medichini)

“Queremos que el Parque del Niño ‘Gaelito’ sea un lugar que transmita fe, esperanza y unión, y que esta escultura se convierta en un símbolo que acompañe a las familias del Callao”, agregó el alcalde.

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Mincetur prevé una movilización de personas por la visita papal

La visita del pontífice también figura en los planes del sector turístico. El ministro de Comercio Exterior y Turismo, Rogers Valencia, señaló a El Peruano que la llegada del papa León XIV representa una oportunidad para mostrar la riqueza cultural y espiritual del Perú.

“Somos un país bendecido con la llegada del papa. Será una gran oportunidad para mostrar al mundo un país que comparte su fe”, declaró el titular del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur).

Valencia indicó que el recorrido del sumo pontífice podría generar una movilización de personas en las ciudades incluidas en su agenda, con efectos sobre la actividad turística y económica de esas localidades.

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El ministro también mencionó el incremento de vuelos internacionales hacia el país y destacó la ruta entre Santiago de Chile y Cusco. Según explicó, el Gobierno trabaja en ampliar la cantidad de aeropuertos con conexiones internacionales y mejorar la infraestructura para facilitar la llegada de visitantes.

En materia de reuniones y eventos, Valencia afirmó que Lima ocupa el tercer lugar entre los destinos de América para convenciones. Añadió que Mincetur buscará impulsar este segmento también en Arequipa, Cusco y otras regiones.