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El locro de zapallo es un plato tradicional de la cocina peruana, especialmente popular en los hogares durante los días fríos. Se prepara con zapallo, papa, choclo, habas y queso, dando como resultado un guiso cremoso, nutritivo y lleno de sabor.

Esta receta de locro de zapallo peruano es sencilla de preparar y puede servirse como plato principal acompañado de arroz blanco.

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Ingredientes

Para 4 personas:

Para el locro

1 kg de zapallo macre

3 papas amarillas medianas

1 taza de choclo desgranado

1 taza de habas peladas

150 g de queso fresco

½ taza de leche evaporada

1 cebolla roja mediana

2 dientes de ajo

2 cucharadas de ají amarillo molido

½ cucharadita de comino

2 cucharadas de aceite vegetal

½ taza de agua o caldo de verduras

1 ramita de huacatay, opcional

Sal al gusto

Pimienta al gusto

Para acompañar

Arroz blanco

Huevo frito, opcional

Queso fresco adicional

Ají amarillo o rocoto

Cómo preparar locro de zapallo

1. Preparar los ingredientes

Pela el zapallo, retira las semillas y córtalo en cubos medianos.

Pela las papas y córtalas en trozos medianos.

Desgrana el choclo y pela las habas.

Corta el queso fresco en cubos pequeños y reserva.

2. Preparar el aderezo

Calienta el aceite en una olla grande.

Agrega la cebolla roja finamente picada y sofríe durante 3 a 4 minutos hasta que esté transparente.

Incorpora el ajo y cocina durante aproximadamente 1 minuto.

Añade el ají amarillo molido y el comino.

Cocina durante 2 a 3 minutos, removiendo constantemente para que el ají se integre con el aderezo.

3. Incorporar el zapallo

Agrega los cubos de zapallo a la olla y mezcla bien con el aderezo.

Añade aproximadamente media taza de agua o caldo de verduras.

Tapa la olla y cocina a fuego medio durante 10 minutos.

El zapallo comenzará a ablandarse y liberar líquido.

4. Añadir las papas y verduras

Incorpora las papas, el choclo y las habas.

Mezcla cuidadosamente y vuelve a tapar.

Cocina durante aproximadamente 15 a 20 minutos, hasta que las papas y las verduras estén tiernas.

5. Darle textura al locro

Con una cuchara de madera, aplasta ligeramente parte del zapallo y algunas papas dentro de la olla.

Esto ayudará a conseguir la textura espesa y cremosa característica del locro, sin necesidad de utilizar harina o espesantes.

No es necesario triturar todo; es mejor conservar algunos trozos de papa y verduras.

6. Incorporar la leche

Añade la leche evaporada y mezcla suavemente.

Cocina a fuego bajo durante aproximadamente 3 minutos.

Evita que la preparación hierva con demasiada fuerza después de incorporar la leche.

7. Añadir el queso

Incorpora el queso fresco en cubos.

Agrega pimienta y rectifica la sal.

Si utilizas huacatay, puedes añadirlo finamente picado en este momento para darle un aroma más tradicional.

Cocina durante 1 o 2 minutos más y apaga el fuego.

8. Servir

Sirve el locro de zapallo peruano caliente acompañado de arroz blanco.

Puedes colocar unos trozos adicionales de queso fresco por encima y acompañar con huevo frito o ají.

¿Con qué se acompaña el locro de zapallo?

El acompañamiento más habitual es:

Arroz blanco

Huevo frito

Queso fresco

Ají amarillo

Rocoto

El arroz ayuda a complementar la textura cremosa del locro y convierte la preparación en un almuerzo completo.

Tiempo de preparación y cocción

Preparación: 20 minutos

Cocción: 35 minutos

Tiempo total: 55 minutos

Porciones: 4 personas

Consejos para preparar un buen locro de zapallo

Utiliza un zapallo maduro y de buena calidad para conseguir un sabor más dulce y una textura cremosa.

No agregues demasiada agua al principio porque el zapallo libera líquido durante la cocción.

Aplasta solo una parte del zapallo para conservar la textura tradicional del guiso.

El queso fresco debe agregarse al final para evitar que desaparezca completamente en la preparación.

Puedes utilizar leche evaporada para conseguir una textura más cremosa.

Si deseas un sabor más intenso, prepara el aderezo con un poco de caldo de verduras.

El huacatay es opcional, pero aporta un aroma característico.

Ajusta la cantidad de ají amarillo según el nivel de picante que prefieras.

Variaciones del locro de zapallo

Locro de zapallo con pollo

Puedes agregar pollo cocido y deshilachado al final de la preparación para obtener un plato más contundente.

Locro de zapallo vegetariano

La receta tradicional puede prepararse sin carne y utilizando caldo de verduras. El queso aporta una buena cantidad de sabor y textura.

Locro de zapallo con camarones

Para una versión diferente, puedes incorporar camarones previamente salteados al momento de servir.

Preguntas frecuentes

¿Qué zapallo se utiliza para preparar locro?

El zapallo macre es una de las opciones tradicionales para preparar locro en Perú. También pueden utilizarse otros zapallos de pulpa anaranjada y textura firme.

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¿Por qué el locro de zapallo queda aguado?

Generalmente ocurre por agregar demasiada agua o caldo. El zapallo libera bastante líquido durante la cocción, por lo que conviene comenzar con poca cantidad.

¿Se puede preparar locro de zapallo sin leche?

Sí. Puedes omitir la leche evaporada. El zapallo y la papa aportarán por sí mismos una textura cremosa.

¿Se puede congelar el locro de zapallo?

Sí, aunque la textura puede cambiar ligeramente después de descongelarlo debido a la papa y los lácteos. Lo ideal es consumirlo recién preparado.

¿Con qué queso se prepara el locro?

El queso fresco es una de las opciones más utilizadas. Puedes utilizar un queso de textura firme que conserve parte de su forma al incorporarlo al guiso.

Información nutricional aproximada

Por porción de locro, sin incluir arroz:

Calorías: 350 kcal

Proteínas: 13 g

Grasas: 14 g

Carbohidratos: 43 g

Los valores son aproximados.

Locro de zapallo peruano

La combinación de zapallo, papa, choclo, habas y queso fresco, junto con el ají amarillo, produce un guiso cremoso que tradicionalmente se disfruta con arroz blanco.

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