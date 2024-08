Milena Warthon apareció en programa de Telemundo para cantar su tema ‘Warmisitay’

Milena Warthon llevó su tema Warmisitay a Hoy Día, programa de Telemundo.

La joven cantante peruana Milena Warthon, conocida por su innovadora fusión de música andina y pop, dio un importante paso en su carrera al presentarse en el programa ‘Hoy Día’, de Telemundo, uno de los canales de habla hispana más importantes en Estados Unidos.

En esta oportunidad, la intérprete de 24 años encantó a la audiencia interpretando ‘Warmisitay’, la canción que la llevó al reconocimiento internacional tras su victoria en el Festival de Viña del Mar 2023, donde obtuvo la Gaviota de Plata.

Milena Warthon llegó al set de ‘Hoy Día’ como parte de su gira por Estados Unidos, donde no solo compartió su música, sino también su estilo único y amor por la cultura andina. “Me han tratado súper bonito”, expresó la cantante al ser recibida por los conductores del programa.

Durante su aparición, la cantante no solo interpretó ‘Warmisitay’, sino que también hizo bailar al público con otros temas como ‘Cholita Linda’, presentando así su pop andino.

Milena Warthon agradecida con Telemundo

La artista se mostró emocionada por la oportunidad de presentar su música en un programa de gran alcance, reconociendo que no muchos artistas peruanos han tenido la posibilidad de mostrar su talento en plataformas tan influyentes.

“Ha sido muy linda la experiencia de presentar mi pop andino en un programa importante en los Estados Unidos, sé que no somos muchos los artistas que hemos podido venir, pero espero que las puertas se sigan abriendo para más talentos peruanos”, declaró Milena, subrayando su compromiso de seguir promoviendo la música peruana en el extranjero.

Gira en Estados Unidos

Además de su presentación en Telemundo, Milena Warthon tiene programadas varias presentaciones en diferentes ciudades de Estados Unidos como parte de su gira. El 16 de agosto estará en el Fiesta Night Club en New Jersey, el 17 de agosto se presentará en el Queens Theatre en Nueva York, y culminará su gira el 18 de agosto en el United Banquet Hall en Connecticut.

Estas presentaciones representan una oportunidad para que tanto peruanos residentes en Estados Unidos como el público local disfruten de la riqueza y diversidad de la música andina con un toque moderno. Las entradas están disponibles en Tickeri.

Este 2024 ha sido un año lleno de retos y nuevas experiencias para la talentosa cantante, que inició con una exitosa gira por Europa y diversas ciudades del Perú. Además de sus presentaciones en vivo, la cantante continúa lanzando nueva música.

En esta gira por Estados Unidos, la cantante ha incluido temas como ‘Amarre’, una colaboración con Kayfex, y su reciente estreno ‘Cholita Linda’, una canción que busca tocar el corazón de los peruanos que han emigrado en busca de un mejor futuro.

Milena Warthon y la vez que respondió a consejo de Gian Marco

Milena Warthon se ha caracterizado por no quedarse callada ante los haters. A través de sus redes sociales, no ha dudado en exponerlos, provocando la reacción del cantante peruano Gian Marco. El renombrado artista le recomendó que ignore los malos comentarios y se centre en ella.

En conversación con Infobae Perú, la cantante agradeció el consejo, pero se mostró en desacuerdo. “Nunca pensé que él iba a reaccionar a mi publicación, me quedé sorprendida. No lo conozco personalmente, me parece lindo que sepa de mi trabajo. Creo que la publicación generó bastante impacto, hay mucha gente que piensa como yo, que está en contra de estos comentarios y no los normaliza. Él dijo que no le dé importancia, y es válido. Uno habla en base a su experiencia, yo creo que hay momentos en que es bueno hacerlo público para un propósito, que es dar una lección”, indicó.

La cantante remarcó que respeta el consejo del artista nacional, pero dejó en claro que no pasará los ataques que recibe por agua tibia.

“Es totalmente válida cualquiera de las formas de afrontar los ataques. Siempre y cuando, uno cuide su salud mental. Es algo bien complejo. El obviarlo y hacer como que no existe, es una estrategia para seguir adelante. En mi caso, yo no estoy tranquila si no lo usó para dar una lección con ello, un mensaje puntual. Para mí eso es muy importante combatirlos y no normalizar las ofensas. No puedo hacerme de la vista gorda”, sentenció.

