Magaly Medina arremete contra dueño de La Bella Luz por agredir a la prensa: “No se puede ser patán”

Magaly Medina no se guardó nada y criticó la violenta actitud de Oscar Custodio, director de la orquesta 'La Bella Luz', contra reporteros que intentaban entrevistarlo. La conductora lo tildó de 'patán' y 'malagradecido'. ATV/ Magaly TV La Firme.

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Magaly Medina volvió a pronunciarse sobre la situación que atraviesa La Bella Luz y, durante la última edición de Magaly TV La Firme este 1 de setiembre, cuestionó duramente la actitud que habría tenido Óscar Custodio, exdueño de la agrupación, frente a los periodistas que intentaron obtener declaraciones suyas.

La conductora puso especial énfasis en la manera en que algunas figuras públicas reaccionan cuando son abordadas por la prensa y reciben preguntas que pueden resultar incómodas. Para Medina, responder de manera agresiva no es la solución cuando una persona no tiene una respuesta clara frente a los cuestionamientos.

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El comentario de la periodista se produjo luego de que Custodio acudiera a brindar su declaración en medio de las investigaciones relacionadas con La Bella Luz. Durante su intervención, Magaly también hizo referencia a la presencia del empresario detrás de la orquesta pese a que, según recordó, había anunciado públicamente que se retiraría de la dirección general.

Magaly Medina arremete contra Óscar Custodio tras verlo nuevamente detrás de La Bella Luz: “Ni siquiera se esconde”. Captura: Magaly TV La Firme.

Magaly Medina cuestiona la actitud de Óscar Custodio frente a la prensa

Al abordar el tema, Magaly Medina comenzó recordando que Óscar Custodio había tenido que acudir a brindar su declaración. En un primer momento, la conductora confundió el nombre de la agrupación y luego se corrigió al referirse a La Bella Luz. “Ustedes saben que Óscar Custodio, el dueño de La Nubeluz, tuvo que ir a hacer su declaratoria... de La Bella Luz, perdón”, expresó la conductora.

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A partir de allí, Medina cuestionó la percepción que, según ella, tendría el empresario respecto de los periodistas. La presentadora sostuvo que no comprendía por qué algunas personas consideran a la prensa como un enemigo cuando se les realizan preguntas que no necesariamente son de su agrado. “Y no sé por qué cree que la prensa somos sus enemigos”, manifestó.

Magaly Medina arremete contra Óscar Custodio tras verlo nuevamente detrás de La Bella Luz: “Ni siquiera se esconde”. Captura: Magaly TV La Firme.

La conductora también reflexionó sobre las reacciones que suelen tener determinadas figuras cuando son abordadas por periodistas. Para Medina, una pregunta incómoda no necesariamente es una pregunta incorrecta y la responsabilidad de responder adecuadamente corresponde a la persona entrevistada.

“Yo no sé por qué hay muchas personas que reaccionan de una forma violenta contra la prensa cuando les hacen preguntas que no les son cómodas, cuando les hacen preguntas que sencillamente ellos no tienen respuesta, porque no hay pregunta mal hecha, sino mal contestada. Nada más”, sostuvo.

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Magaly Medina arremete contra Óscar Custodio tras verlo nuevamente detrás de La Bella Luz: “Ni siquiera se esconde”. Captura: Magaly TV La Firme.

“Si tú no sabes contestar, pues mejor te callas”: la dura frase de Magaly

La conductora continuó con su crítica y consideró que, si una persona no sabe cómo responder ante una pregunta, puede optar por no hacerlo, pero sin necesidad de adoptar una actitud agresiva. “Así que si tú no sabes contestar, pues mejor te callas”, afirmó Magaly Medina.

La periodista pidió además que se mostraran las imágenes correspondientes al momento en que Óscar Custodio llegó para brindar su declaración. Según el comentario de la conductora, en ellas podía apreciarse una actitud que calificó como agresiva frente a los periodistas. “Pero la actitud agresiva, muéstrenla al dueño de La Bella Luz, por favor. Muestren esa actitud con la que llega”, indicó.

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En medio de las imágenes, otra de las voces presentes en el programa también reaccionó a la situación y cuestionó el comportamiento que se estaba observando. “No, tranquilo, tranquilo, Milo, tranquilo. Tranquilo, Milo”, se escuchó decir.

Magaly Medina arremete contra Óscar Custodio tras verlo nuevamente detrás de La Bella Luz: “Ni siquiera se esconde”. Captura: Magaly TV La Firme.

Posteriormente, se mencionó el término “encubrimiento por omisión” y se volvió a cuestionar la actitud que habría tenido el empresario durante el encuentro con los periodistas. “¿Por qué tan agresivo? ¿Por qué tan agresivo con nosotros? ¿Por qué está golpeando a la prensa? ¿Por qué tan agresivo?”, se escuchó durante el segmento.

La intervención también incluyó un pedido de disculpas y una reflexión sobre la responsabilidad que tendría cada persona respecto de sus propios actos. “Pide disculpas y que la gente asuma cuál fue”, se señaló.

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Magaly Medina arremete contra Óscar Custodio tras verlo nuevamente detrás de La Bella Luz: “Ni siquiera se esconde”. Captura: Magaly TV La Firme.

Magaly Medina recuerda el papel de la prensa en el crecimiento de La Bella Luz

Pero la crítica de Magaly Medina no se quedó únicamente en la reacción de Óscar Custodio frente a los periodistas. La conductora recordó el papel que, desde su perspectiva, tuvo la prensa en la difusión de La Bella Luz cuando la agrupación todavía no alcanzaba la notoriedad que tiene actualmente.

“Lo matonesco nosotros nunca lo vamos a disculpar. No, no se puede ser patán. Uno tiene que ser un poco educado”, manifestó la periodista. Medina sostuvo que el empresario debería recordar que fueron precisamente los medios de comunicación los que contribuyeron a darle visibilidad a la agrupación y a su música.

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“Mostrar que de esa prensa es la que te encumbró, te ayudó a encumbrarte como orquesta. Esa es la prensa que te hacía reportajes de cuando tú eras desconocido”, expresó. La conductora continuó enumerando el aporte que, según dijo, tuvo la prensa en la historia de la agrupación.

“Esa es la prensa que ayudó a difundir tu música. Esa es la prensa que ayudó a difundir el nombre de La Bella Luz”, agregó. Para Medina, ese antecedente debería ser suficiente para que exista un trato respetuoso hacia los periodistas, independientemente de que las preguntas puedan resultar incómodas. “Así que no hay que ser malagradecido”, sentenció.

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Magaly Medina arremete contra Óscar Custodio tras verlo nuevamente detrás de La Bella Luz: “Ni siquiera se esconde”. Captura: Magaly TV La Firme.

Magaly Medina cuestiona las consecuencias de las decisiones de Óscar Custodio

La conductora también vinculó la situación con las decisiones que habría tomado Óscar Custodio en los últimos días. Medina consideró que las acciones de una persona pueden tener consecuencias, tanto positivas como negativas, y sostuvo que el empresario actualmente estaría enfrentando los resultados de decisiones anteriores.

Magaly Medina arremete contra Óscar Custodio tras verlo nuevamente detrás de La Bella Luz: “Ni siquiera se esconde”. Captura: Magaly TV La Firme.

“Todo porque cometiste error tras error tras error, que ahora lo están pagando”, afirmó. La periodista hizo entonces una reflexión más general sobre la responsabilidad individual. “Todo acto que hagamos en la vida siempre nos va a traer consecuencias, buenas o malas, pero consecuencias. Y es a partir de las decisiones que tomamos”, señaló Magaly Medina.

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Sus palabras estuvieron relacionadas con el contexto que atraviesa actualmente La Bella Luz, agrupación que ha estado bajo la atención pública y mediática debido a las investigaciones mencionadas durante el programa.

Magaly Medina arremete contra Óscar Custodio tras verlo nuevamente detrás de La Bella Luz: “Ni siquiera se esconde”. Captura: Magaly TV La Firme.