Magaly Medina duda retiro de Óscar Custodio de La Bella Luz: “Mintió públicamente, él sigue siendo el líder, sigue siendo el dueño”

Magaly Medina no se guardó nada y criticó la violenta actitud de Oscar Custodio, director de la orquesta 'La Bella Luz', contra reporteros que intentaban entrevistarlo. La conductora lo tildó de 'patán' y 'malagradecido'. ATV/ Magaly TV La Firme.

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Magaly Medina volvió a referirse a la situación de La Bella Luz y centró sus comentarios en el anunciado retiro de Óscar Custodio de la dirección general de la agrupación. Durante la emisión de Magaly TV La Firme, la conductora cuestionó que el empresario haya comunicado públicamente que dejaría el liderazgo de la orquesta y que, posteriormente, haya sido visto nuevamente detrás de las presentaciones de la agrupación.

Para la periodista, la presencia de Custodio en actividades de La Bella Luz durante el mismo fin de semana genera dudas sobre si realmente se produjo su salida de la dirección general. Medina incluso sostuvo que el empresario continuaría ejerciendo como líder y propietario de la agrupación.

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Magaly Medina acusa a Óscar Custodio de intentar “lavarse las manos” tras anunciar su retiro de La Bella Luz. Captura: Magaly TV La Firme.

Sus comentarios se produjeron en medio de la crisis que atraviesa La Bella Luz, luego de la denuncia presentada por Naldy Saldaña contra el exdirector musical César Sánchez Chaveta por presuntos tocamientos indebidos. El caso generó una serie de cuestionamientos hacia la agrupación y sus integrantes.

En medio de esta controversia, Óscar Junior, conocido artísticamente como ‘El Senderito’ e hijo del fundador Óscar Custodio, anunció un cambio en la conducción de la orquesta. Durante una conferencia de prensa, confirmó que asumiría la dirección de La Bella Luz, en reemplazo de su padre. Sin embargo, las recientes imágenes difundidas por el programa de Magaly Medina ponen en duda este anuncio y sugieren que Óscar habría retomado un papel activo detrás de la agrupación, pese a su anunciada salida.

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Magaly Medina acusa a Óscar Custodio de intentar “lavarse las manos” tras anunciar su retiro de La Bella Luz. Captura: Magaly TV La Firme.

Magaly Medina pone en duda el retiro de Óscar Custodio de La Bella Luz

Magaly Medina inició su comentario haciendo una reflexión sobre las consecuencias que tienen las decisiones personales. Para la conductora, las acciones de cada persona terminan generando resultados, ya sean positivos o negativos.

“Todo acto que hagamos en la vida siempre nos va a traer consecuencias, buenas o malas, pero consecuencias. Y es a partir de las decisiones que tomamos”, afirmó.

A partir de esta reflexión, la periodista se refirió directamente a Óscar Custodio y recordó que, según su versión, el empresario había anunciado públicamente que se retiraba de la dirección general de La Bella Luz.

“Porque él, pese a que dijo y mintió públicamente que él se retiraba de la dirección general de La Bella Luz, lo vemos, lo vimos el viernes y lo hemos vuelto a ver el sábado”, manifestó Magaly Medina.

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Magaly Medina acusa a Óscar Custodio de intentar “lavarse las manos” tras anunciar su retiro de La Bella Luz. Captura: Magaly TV La Firme.

La conductora puso especial énfasis en que la presencia de Custodio no habría sido un hecho aislado. Según explicó durante el programa, el empresario fue visto en dos oportunidades durante ese mismo fin de semana, situación que utilizó para cuestionar la versión sobre su salida.

“Miren estas imágenes. La segunda vez en este fin de semana, dos veces. La primera, la que les mostramos ayer, y estas en un concierto en Los Olivos”, señaló.

Las imágenes mostradas por Magaly TV La Firme correspondían, según explicó la conductora, a una presentación de La Bella Luz realizada en Los Olivos. En ellas, Custodio aparecía junto a su esposa y ubicado detrás de la orquesta.

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Magaly Medina acusa a Óscar Custodio de intentar “lavarse las manos” tras anunciar su retiro de La Bella Luz. Captura: Magaly TV La Firme.

Óscar Custodio vuelve a aparecer detrás de La Bella Luz

La presencia del empresario en la parte posterior del escenario fue precisamente uno de los elementos que llamó la atención de Magaly Medina. La conductora interpretó su aparición como una señal de que Custodio continuaría teniendo participación en las actividades de la agrupación.

“Ahí está él con su esposa, él detrás de cámaras, estando atrás de la orquesta”, describió la periodista. Para Medina, esta situación contradice la idea de que el empresario se habría apartado completamente de las funciones de dirección y liderazgo que anteriormente desempeñaba dentro de La Bella Luz.

Magaly Medina acusa a Óscar Custodio de intentar “lavarse las manos” tras anunciar su retiro de La Bella Luz. Captura: Magaly TV La Firme.

“O sea, no es que se ha retirado, no es que ha dejado al hijito al mando en el liderazgo de la orquesta”, sostuvo. La conductora continuó con una afirmación todavía más contundente respecto al papel que, según su interpretación, seguiría desempeñando Custodio dentro de la agrupación. “No, él sigue siendo el líder, sigue siendo el dueño”, sentenció Magaly Medina.

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Magaly Medina acusa a Óscar Custodio de intentar “lavarse las manos” tras anunciar su retiro de La Bella Luz. Captura: Magaly TV La Firme.

Magaly cuestiona la relación de Óscar Custodio con su hijo

A partir de la presencia del empresario detrás de la orquesta, Magaly Medina también planteó una interpretación sobre la relación entre Óscar Custodio y su hijo, quien habría asumido el liderazgo tras el anuncio de retiro.

“O sea, eso nos quiere decir que no confía en la capacidad de su hijo para dirigir su orquesta”, afirmó la conductora.

La periodista consideró que, si Custodio continúa apareciendo en las presentaciones de la agrupación y permanece cerca de la orquesta, podría interpretarse que todavía mantiene un papel relevante en su funcionamiento.

Magaly Medina acusa a Óscar Custodio de intentar “lavarse las manos” tras anunciar su retiro de La Bella Luz. Captura: Magaly TV La Firme.

Magaly Medina asegura que el retiro habría sido una respuesta a las críticas

La periodista también fue crítica respecto a las razones que, según su lectura, habrían llevado a Óscar Custodio a anunciar su salida de la dirección general de La Bella Luz.

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“Solamente lo dijo para salvarse de la crítica, para salvar la ocasión, para intentar lavarse las manos ante tanta acometida de las críticas que le llovieron y la investigación que aún está enrumbada”, sostuvo.

Magaly Medina acusa a Óscar Custodio de intentar “lavarse las manos” tras anunciar su retiro de La Bella Luz. Captura: Magaly TV La Firme.

“Ni siquiera se esconde”: la frase de Magaly Medina sobre Óscar Custodio

La conductora cerró su comentario con una frase irónica al referirse a la presencia de Óscar Custodio en las actividades de la agrupación.

“Pero bueno, así es, ni siquiera se esconde”, dijo Magaly Medina entre risas. La expresión resumió el cuestionamiento de la periodista: mientras públicamente se había hablado de un retiro de la dirección general, el empresario continuaría apareciendo en espacios vinculados directamente con La Bella Luz..

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Magaly Medina acusa a Óscar Custodio de intentar “lavarse las manos” tras anunciar su retiro de La Bella Luz. Captura: Magaly TV La Firme.