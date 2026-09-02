Precio del GNV, GLP, Diesel y gasolina en Perú para hoy, miércoles 2 de septiembre de 2026

Un operario abastece de combustible a un automóvil de color plata en una estación de servicio urbana de Lima. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El precio de la gasolina en Perú mantiene diferencias amplias entre estaciones de servicio, con valores que dependen de la ubicación, el tipo de combustible y los costos que asume cada establecimiento. En Lima, el gasohol regular registró precios desde S/18,69 hasta S/21,49 por galón el 2 de setiembre, según los reportes disponibles en la plataforma Facilito del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin).

El gasohol premium, usado por vehículos que requieren mayor octanaje, se ubicó entre S/19,69 y S/24,59 por galón durante la misma fecha. El diésel B5 S-50 UV mostró una diferencia mayor: los valores oscilaron entre S/22,99 y S/26,79 por galón. Las brechas reflejan que no existe una tarifa única para los combustibles en la capital ni en el resto del país.

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Los conductores enfrentan cambios frecuentes en los valores de venta, ya que las estaciones actualizan sus precios de acuerdo con sus costos de adquisición, inventarios, gastos operativos y estrategia comercial. Por esa razón, comparar antes de abastecerse puede representar una diferencia relevante para quienes usan el vehículo de forma diaria, sobre todo en recorridos de trabajo, transporte de pasajeros o reparto de mercancías.

Una manguera de surtidor suministra combustible en el tanque de un vehículo en una estación de servicio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Precio en principales distritos de Lima y el Perú

San Juan de Lurigancho: gasohol regular desde S/ 18,49

Villa El Salvador: gasohol regular desde S/ 17,29; gasohol premium en S/ 19,29

Los Olivos: gasohol regular hasta S/ 18,70

San Miguel: gasohol premium en S/ 20,89

Rímac: diésel en S/ 20,39

Comas: diésel en S/ 22,59

Carabayllo: diésel en S/ 21,99

En provincias:

Cusco: gasohol regular de S/ 19,99 a S/ 21,99

Ica: gasohol regular desde S/ 18,89

Lambayeque: gasohol premium en S/ 20,50

Tacna: diésel en S/ 24,27

La tendencia al alza también se observa en otras regiones. En Cusco, el diésel se negocia entre 24,39 y 25,99 soles por galón, y en Ica, particularmente en el distrito de Santiago, el gasohol regular llega a 18,27 soles. Estas cifras reflejan el peso de los costos logísticos y la distribución hacia zonas alejadas o de difícil acceso.

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Un tablero digital de precios de Petroperú muestra las tarifas de gasolina, diésel, GNV y GLP en una estación de servicio en Lima, Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Facilito muestra precios de gasohol regular desde S/18,69 por galón en Lima

La plataforma Facilito permite revisar los precios declarados por las estaciones de servicio en cada zona del país. El sistema reúne información sobre gasohol regular, gasohol premium, diésel, gas natural vehicular y gas licuado de petróleo (GLP) automotor. También ofrece datos de GLP envasado para uso doméstico.

En el caso de Lima, el precio mínimo registrado para el gasohol regular fue de S/18,69 por galón, mientras que el máximo alcanzó S/21,49. La diferencia de S/2,80 entre ambos extremos muestra que el costo final puede variar incluso dentro de una misma ciudad. La ubicación de los grifos, el nivel de competencia en cada distrito y el volumen de ventas son algunos de los elementos que pueden influir en esas diferencias.

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Para el gasohol premium, el precio más bajo fue de S/19,69 por galón y el más alto llegó a S/24,59. En el caso del diésel B5 S-50 UV, la distancia entre el menor y el mayor valor fue de S/3,80 por galón. Estos montos deben tomarse como una referencia, debido a que los establecimientos pueden modificar sus precios a lo largo del día.

Un conductor utiliza una aplicación móvil de precios de combustible frente a una estación de servicio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La información de Facilito se basa en los valores que las propias estaciones de servicio registran a través de la plataforma virtual de Osinergmin. El consumidor debe verificar la fecha y la hora de actualización antes de acudir al establecimiento, en especial durante periodos de alzas internacionales o variaciones en la cadena de distribución.

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La consulta también permite identificar qué grifos se encuentran cerca de una dirección determinada. Esa función resulta útil en zonas con una alta concentración de estaciones, donde las diferencias de precio pueden compensar el traslado hacia otro punto de venta. En distritos periféricos o en carreteras, el margen de comparación puede ser menor por la menor cantidad de establecimientos disponibles.

Los valores de Lima no necesariamente se replican en otras regiones. El traslado de combustibles desde refinerías, terminales o puertos hasta las ciudades del interior incorpora costos logísticos que pueden elevar el precio final. Las rutas de abastecimiento, el estado de las vías, la distancia y la capacidad de almacenamiento de cada zona también inciden en el monto que pagan los usuarios.

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Osinergmin, a través de su plataforma Facilito, informa los precios de combustibles en una estación de servicio urbana de Lima, con valores para gasolina, diésel y GLP. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El precio internacional del petróleo y los costos internos explican el alza de la gasolina

El incremento de los combustibles responde, en primer lugar, al comportamiento internacional del petróleo y de los productos refinados. Perú importa una parte de los combustibles que consume, por lo que las variaciones en los mercados externos impactan sobre los costos de reposición de distribuidores y estaciones de servicio.

Osinergmin publicó el 31 de agosto precios de referencia de S/10,41 por galón para el gasohol regular y de S/10,97 para el gasohol premium. Estos indicadores reflejan el costo de importar o exportar combustibles y sirven como una señal para seguir la evolución del mercado. No equivalen al precio que paga el conductor en un grifo, porque no incluyen todos los cargos aplicados en la venta final.

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Entre el precio de referencia y el monto exhibido en los surtidores intervienen los impuestos, el transporte, el almacenamiento, la distribución mayorista y minorista, así como los gastos de operación de cada estación. El Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) y el Impuesto General a las Ventas (IGV) forman parte de la estructura que determina el valor de los combustibles.

Una persona consulta los precios de gasolina, diésel, GLP y GNV en soles mediante la aplicación Facilito en un smartphone, que muestra un mapa y las variaciones de costos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El tipo de cambio es otro componente relevante. Una apreciación del dólar frente al sol puede encarecer las compras externas de hidrocarburos y derivados, ya que estas transacciones se realizan en moneda estadounidense. Cuando el costo de importación aumenta, el ajuste puede trasladarse a los precios internos, aunque no siempre de forma inmediata ni en la misma proporción.

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La logística tiene un peso mayor fuera de Lima y de los principales centros de abastecimiento. Llevar combustible hacia ciudades de la sierra, la selva o localidades alejadas requiere transporte terrestre, fluvial o una combinación de ambos. Esos gastos se incorporan al valor de venta y explican parte de las diferencias regionales.

Los márgenes comerciales también varían entre estaciones. Un grifo puede ofrecer precios menores para atraer clientes, mientras otro puede trasladar mayores costos fijos, alquileres, personal, seguridad o mantenimiento. Por ello, el aumento del petróleo no es el único motivo detrás de una subida ni todos los establecimientos aplican ajustes al mismo tiempo.

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Una estación de servicio en Lima, Perú, presenta surtidores de combustible con precios visibles que reflejan la supervisión de Osinergmin y la información de la plataforma Facilito. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Facilito permite comparar precios y ubicar el grifo más cercano

Ingresar a la plataforma oficial Facilito desde una computadora o teléfono móvil.

Elegir el tipo de combustible que se desea consultar, como gasohol regular, gasohol premium, diésel, gas natural vehicular o GLP.

Seleccionar el departamento, la provincia y el distrito donde se realizará la búsqueda.

Revisar el listado de estaciones disponibles y comparar el precio por galón o por unidad de venta.

Usar el mapa de la plataforma para identificar los grifos cercanos a la ubicación del usuario.

Verificar la fecha de actualización del valor informado por cada establecimiento antes de iniciar el recorrido.

Confirmar el precio en el surtidor al llegar al grifo, ya que una estación puede actualizar su tarifa después de haber registrado la información en el sistema.

Descargar la aplicación de Facilito para dispositivos Android o iOS si se requiere realizar consultas durante un viaje o desde el vehículo.

Considerar la distancia hasta la estación antes de optar por el menor precio, ya que el costo del traslado puede reducir el ahorro obtenido.

Conservar una referencia de los precios habituales en la zona para detectar variaciones y elegir el momento de abastecimiento según las necesidades del vehículo.