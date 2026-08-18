Jaime Bayly denunció su salida de la Feria del Libro de Medellín y lanzó su hipótesis: “No estoy aquí para aplaudir a ningún presidente”

El escritor Jaime Bayly explica que, a pesar de su intención de pagar su propio viaje, le informaron que no era bienvenido en la Feria del Libro de Medellín - crédito Jaime Bayly/YouTube

Guardar

El escritor y periodista peruano Jaime Bayly denunció la cancelación de su participación en la Fiesta del Libro y la Cultura de Medellín, evento programado para mediados de septiembre en el que tenía previsto presentar su novela más reciente, titulada Los golpistas.

La declaración fue realizada por el propio autor a través de su canal oficial de YouTube, donde expresó su asombro ante la decisión adoptada por la organización del certamen literario. Según el testimonio expuesto por el autor, su presencia en la capital de Antioquia ya estaba contemplada dentro de la programación general de la feria.

Bayly aclaró que su asistencia no implicaba ningún desembolso económico por parte de la organización ni de la administración municipal, puesto que él mismo asumiría la totalidad de los gastos de desplazamiento y hospedaje.

PUBLICIDAD

Jaime Bayly tenía previsto presentar su novela ‘Los golpistas’ en la Fiesta del Libro en Medellín, pero su invitación fue cancelada - Jaime Bayly/YouTube

“A mí siempre me hace ilusión ir a Colombia, pero sorprendentemente me han desembarcado de la Feria del Libro de Medellín. Me han retirado de la agenda. Aclaro que no me estaban pagando absolutamente nada. Yo pensaba pagarme el viaje, como hago siempre. Pero me han dicho que no quieren que yo vaya”, afirmó el periodista en su video.

Las hipótesis sobre la cancelación: estaría orientado a sus críticas políticas

Durante su intervención, Bayly cuestionó los motivos detrás de la decisión y sugirió que la medida podría responder a tensiones en el panorama político colombiano. En su relato, el escritor vinculó al alcalde de Medellín, Federico “Fico” Gutiérrez, con el actual presidente de la República y planteó la posibilidad de que sus comentarios críticos sobre el mandatario nacional influyeran en la determinación.

PUBLICIDAD

El periodista recordó que apoyó públicamente la candidatura presidencial de De la Espriella durante la contienda electoral; sin embargo, sostuvo que su ejercicio profesional le exige mantener una postura crítica frente al ejercicio del poder, independientemente de sus afinidades pasadas en las urnas.

“No sé si mis críticas al señor De la Espriella han provocado que su aliado, el alcalde de Medellín, me dé de baja de la Feria del Libro. Yo soy un periodista, soy un escritor; no estoy aquí para aplaudir a ningún presidente. Mi papel no es elogiarlo, sino eventualmente y cuando corresponda, criticarlo”, señaló Bayly.

PUBLICIDAD

- crédito Jaime Bayly/YouTube - Luisa González/Reuters

Entre las opiniones que provocaron controversia se encuentran los cuestionamientos formulados por el periodista hacia la gestión presidencial posterior al terremoto en Colombia que afectaron varias regiones del país, así como sus comentarios sobre el estilo público de De la Espriella y la conducción de la política exterior colombiana.

La justificación oficial de la organización para la promoción de su libro

De acuerdo con lo expuesto por el autor peruano, la justificación entregada por los organizadores para revocar su invitación se centró en la situación de coyuntura generada por la emergencia sísmica en Colombia. No obstante, el periodista cuestionó esta explicación al señalar que la agenda general del evento cultural continúa en pie.

PUBLICIDAD

La Fiesta del Libro y la Cultura de Medellín es uno de los principales encuentros literarios y culturales de Colombia, donde escritores, lectores y artistas se reúnen para celebrar los libros y la cultura - crédito fiestadellibroylacultura.com

“Alegando que ha ocurrido un terremoto, me dicen: ‘Debido al terremoto, le comunicamos que usted ya no va a venir’. Bueno, pero no han cancelado la feria. Si cancelaran la feria entera, se entendería que me cancelaran a mí también, pero la Feria del Libro sigue en pie”, manifestó.

A pesar de la cancelación dentro del evento antioqueño, el equipo editorial del escritor en Colombia busca opciones independientes para concretar la presentación del libro en la ciudad durante las mismas fechas. Las gestiones incluyen la búsqueda de librerías locales o espacios privados para la realización del conversatorio.

“Mis editores allá están buscando una librería en Medellín donde pueda hacer la presentación de Los golpistas. No descarto completamente que vaya. Tal vez al final encuentro la manera de sortear el escollo y presentar la novela, ya no en la feria, sino en una librería o en el salón de un hotel”, concluyó el escritor.

PUBLICIDAD

Según Bayly, los organizadores argumentaron que la decisión estaba relacionada con la emergencia provocada por el terremoto registrado en Colombia - crédito Jaime Bayly/YouTube

Mientras se define la agenda alternativa en la capital antioqueña, Bayly confirmó que mantiene sus compromisos internacionales en otros certámenes literarios de la región, entre ellos la Feria del Libro de Ciudad de Panamá a finales de agosto y la Feria del Libro de Santo Domingo en República Dominicana a comienzos de octubre.

Por el momento, la administración municipal de Medellín y las directivas de la Fiesta del Libro no han emitido comunicados oficiales adicionales sobre la situación planteada por el autor peruano.