Perú

Convocatoria laboral para este 07 de septiembre dirigida a personas sin experiencia: ¿Dónde y a qué hora?

De acuerdo con el anuncio del MTPE, los puestos disponibles contemplan horarios part time y full time con turnos de mañana y tarde

La convocatoria está dirigida a personas con secundaria completa o incompleta, incluso sin experiencia laboral - Créditos: MTPE.
La convocatoria está dirigida a personas con secundaria completa o incompleta, incluso sin experiencia laboral - Créditos: MTPE.
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El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) anunció una nueva convocatoria laboral dirigida a personas que buscan incorporarse al sector de supermercados. La jornada de reclutamiento contempla 50 vacantes para quienes deseen postular a puestos de cajero y reponedor.

El proceso de selección se desarrollará este lunes 7 de septiembre en el Centro de Empleo de Lima Metropolitana, ubicado en Jesús María. Los interesados podrán acercarse al local, situado en la avenida Salaverry n.° 655, entre las 9:00 y las 13:00 horas.

Puestos disponibles

De acuerdo con la publicación de la entidad en sus redes sociales, la convocatoria contempla 50 plazas para desempeñarse como cajero o reponedor, bajo las modalidades part time y full time. Las oportunidades están dirigidas a personas interesadas en incorporarse a las cadenas de supermercados Plaza Vea y Vivanda.

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Los postulantes deberán acudir entre las 9:00 y las 13:00 horas a la sede ubicada en Jesús María - Créditos: MTPE.
Los postulantes deberán acudir entre las 9:00 y las 13:00 horas a la sede ubicada en Jesús María - Créditos: MTPE.

Requisitos

Los interesados deberán cumplir con los siguientes requisitos:

  • Contar con secundaria completa o incompleta.
  • Tener o no experiencia laboral previa.
  • Contar con disponibilidad para trabajar en part time, en turnos de mañana o tarde, o bajo la modalidad de tiempo completo.

La convocatoria no establece como condición contar con experiencia previa, por lo que también pueden participar personas que buscan acceder por primera vez a un puesto en este rubro.

De la misma forma, la iniciativa representa una oportunidad para quienes buscan incorporarse al mercado laboral, especialmente para personas que cuentan con secundaria completa o incompleta y no necesariamente tienen experiencia previa.

La convocatoria está dirigida a personas con secundaria completa o incompleta, incluso sin experiencia laboral - Créditos: MTPE.
La convocatoria está dirigida a personas con secundaria completa o incompleta, incluso sin experiencia laboral - Créditos: MTPE.

¿Cuáles son las claves de un buen CV?

  • Datos personales actualizados: Incluye nombres completos, teléfono, correo electrónico profesional y ciudad de residencia. Evita información innecesaria que no aporte a tu perfil laboral.
  • Perfil profesional breve: Resume en pocas líneas tus principales habilidades, experiencia y objetivos. Adapta este apartado al puesto al que deseas postular.
  • Experiencia relevante: Coloca primero tu empleo más reciente y menciona funciones, logros y responsabilidades relacionadas con la vacante. Prioriza resultados concretos.
  • Formación académica: Señala estudios, carreras, cursos o especializaciones que tengan relación con el cargo solicitado. Ordena la información desde la más reciente.
  • Habilidades: Destaca competencias técnicas y blandas que realmente domines, como manejo de programas, comunicación, organización, liderazgo o trabajo en equipo.
  • Diseño claro: Utiliza una estructura ordenada, tipografía legible y una extensión adecuada. Un CV recargado puede dificultar que el reclutador encuentre la información importante.
  • Adaptación al puesto: No envíes exactamente el mismo documento a todas las empresas. Resalta conocimientos y experiencias que coincidan con los requisitos de cada convocatoria.
  • Ortografía y revisión: Revisa cuidadosamente nombres, fechas, cargos y datos de contacto antes de enviarlo. Los errores pueden transmitir falta de atención.
  • Información veraz: Nunca inventes experiencia, estudios o habilidades. La información debe poder ser sustentada durante una entrevista laboral.

¿Cuáles son las funciones del MTPE?

  • Promover el empleo: Diseña políticas y programas destinados a facilitar el acceso de la población a oportunidades laborales formales.
  • Proteger los derechos laborales: Supervisa el cumplimiento de las normas relacionadas con las condiciones de trabajo, remuneraciones y beneficios establecidos por ley.
  • Impulsar la capacitación: Desarrolla estrategias para mejorar las competencias de los trabajadores y favorecer su inserción en el mercado laboral.
  • Regular las relaciones laborales: Interviene en asuntos vinculados con las relaciones entre empleadores y trabajadores, de acuerdo con sus competencias.
  • Fomentar la formalización: Promueve medidas para reducir la informalidad y facilitar que empresas y trabajadores ingresen al sistema laboral formal.

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