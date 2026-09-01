Perú

Clima en Perú: el pronóstico para Piura este 1 de septiembre

El clima en Perú resulta alterado por las condiciones geográficas: sus costas, montañas y selva

Probabilidad de lluvia para este día (Wikimedia Commons)
Probabilidad de lluvia para este día (Wikimedia Commons)
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¿Abrigo y paraguas o ropa ligera y gorra? Si no sabes con qué vestimenta salir este 1 de septiembre, aquí está el estado del tiempo para las próximas horas en Piura.

La probabilidad de lluvia para este 1 de septiembre en Piura es de 13% durante el día y del 25% a lo largo de la noche.

En tanto, la nubosidad será del 84% en el transcurso del día y del 54% en el curso de la noche.

En cuanto a la temperatura se pronostica un máximo de 33.9 grados y un mínimo de 20.3 grados en esta región. Los rayos UV se prevé alcanzarán un nivel de hasta 6.

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Mientras que las ráfagas de viento alcanzarán los 13.0 kilómetros por hora en el día y los 11.1 kilómetros por hora por la noche

La predicción del estado del tiempo en Piura (Imagen ilustrativa Infobae)
La predicción del estado del tiempo en Piura (Imagen ilustrativa Infobae)

En el departamento de Piura se reportan al menos once tipos de clima, destacando los estados del tiempo árido y cálido, así como el templado, con escasa humedad.

Piura se encuentra al norte de Perú, en la costa del Océano Pacífico y en la línea fronteriza con Ecuador. De ahí su clima principalmente seco.

El clima que mayor extensión tiene a lo largo del departamento es el árido, que va del lado oeste en la costa del Océano Pacífico abarcando las provincias de Talara, Sullana, Paita, Sechura y Piura.

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La zona más al este del departamento, alejadas de la costa y con mayor altura, es donde se presenta más variedad de clima, donde el estado del tiempo pasa de árido a semiárido, semiseco e, incluso, en algunas partes llega a ser lluvioso y muy lluvioso.

(EFE)
(EFE)

El clima en Perú

En territorio peruano se sienten hasta 38 tipos de clima, de acuerdo con el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), esto como resultado de la interacción entre diferentes factores climáticos y geográficos.

Estos factores principales, detalla el Senamhi, son su posición geográfica en el Trópico de Capricornio y la cercanía de la Cordillera de los Andes.

De los 38 climas, el Senamhi destaca tres principales que se definen de acuerdo a la zona del país en la que se encuentren.

En la costa del país sudamericano, que da con el Océano Pacífico y abarca apenas el 11.6% del territorio nacional, el estado del tiempo que predomina es árido y templado, siendo su característica climática principal la escasez de lluvias.

En la sierra, la zona cercana a la Cordillera de los Andes y que ocupa el 28.1% del territorio peruano, el clima es lluvioso y frío principalmente.

Mientras que en la selva, donde más se cumple el clima tropical de Perú ocupando el 60.3% de su superficie, el estado del tiempo es definido como muy lluvioso y cálido.

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