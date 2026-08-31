Perú

Receta de arroz con mariscos

Cómo preparar arroz con mariscos peruano con calamar, langostinos, conchas, ají amarillo y ají panca.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
(Imagen Ilustrativa Infobae)
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El arroz con mariscos es uno de los platos más representativos de la cocina marina peruana. Se prepara con arroz graneado, calamar, langostinos, conchas y otros mariscos, integrados con un aderezo de ají amarillo, ají panca, cebolla, ajo y culantro.

Es una receta ideal para un almuerzo especial y queda excelente acompañado de salsa criolla, limón y una salsa de ají.

Ingredientes

Para 4 personas:

Para el arroz

  • 2 tazas de arroz
  • 2 ½ tazas de caldo de pescado o mariscos
  • 1 cucharada de aceite vegetal
  • 2 dientes de ajo
  • Sal al gusto

Para los mariscos

  • 200 g de calamar limpio, cortado en aros
  • 200 g de langostinos limpios
  • 150 g de conchas de abanico
  • 150 g de pulpo cocido, opcional
  • 100 g de choros cocidos, opcional

Para el aderezo

  • 1 cebolla roja mediana, picada
  • 2 dientes de ajo picados o molidos
  • 2 cucharadas de ají amarillo molido
  • 1 cucharada de ají panca molido
  • 2 tomates maduros, picados o rallados
  • ½ taza de vino blanco
  • ½ taza de arvejas cocidas
  • ½ pimiento rojo cortado en tiras
  • 2 cucharadas de culantro fresco picado
  • 1 cucharadita de orégano seco
  • ½ cucharadita de comino
  • Pimienta al gusto
  • Sal al gusto
  • 2 cucharadas de aceite vegetal

Para servir

  • Limones
  • Culantro fresco
  • Ají amarillo en tiras
  • Salsa criolla, opcional

Cómo preparar arroz con mariscos

1. Preparar el arroz

Lava el arroz y escúrrelo.

Calienta una olla con una cucharada de aceite y sofríe los ajos durante unos segundos.

Agrega el arroz y mezcla durante aproximadamente 1 minuto.

Incorpora el caldo de pescado o mariscos y añade sal al gusto.

Cocina a fuego medio hasta que el líquido se reduzca. Luego tapa y cocina a fuego bajo hasta que el arroz esté completamente cocido y graneado.

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Reserva.

2. Preparar los mariscos

Limpia bien todos los mariscos.

Calienta una sartén grande a fuego alto con un poco de aceite.

Agrega primero el calamar y saltea durante aproximadamente 1 a 2 minutos.

Retíralo y reserva.

Luego saltea rápidamente los langostinos y las conchas de abanico hasta que estén cocidos. Retíralos y reserva.

Es importante no sobrecocinar los mariscos porque pueden adquirir una textura dura o gomosa.

3. Preparar el aderezo

En una sartén grande o paellera agrega las dos cucharadas de aceite.

Añade la cebolla roja y sofríe durante 3 a 4 minutos hasta que esté transparente.

Incorpora el ajo, ají amarillo y ají panca.

Cocina durante aproximadamente 3 minutos, removiendo constantemente.

4. Añadir el tomate

Agrega el tomate picado o rallado.

Incorpora el comino, orégano, pimienta y una pizca de sal.

Cocina durante 5 a 7 minutos, hasta que el tomate se haya integrado completamente y el aderezo tenga una textura más espesa.

5. Agregar el vino

Añade el vino blanco y cocina durante unos minutos para que el alcohol se evapore y el aderezo adquiera mayor profundidad de sabor.

Agrega el pimiento y las arvejas.

6. Incorporar el arroz

Añade el arroz previamente cocido a la sartén.

Mezcla suavemente para que el arroz se impregne con el aderezo.

Cocina durante unos 3 minutos a fuego medio.

7. Agregar los mariscos

Incorpora el calamar, langostinos, conchas y, si utilizas, pulpo y choros.

Mezcla cuidadosamente para no romper los mariscos.

Cocina durante 2 a 3 minutos más.

8. Añadir el culantro

Apaga el fuego y agrega el culantro fresco picado.

Mezcla suavemente y prueba para corregir la sal.

Deja reposar durante un par de minutos antes de servir.

Cómo servir el arroz con mariscos

Sirve el arroz con mariscos caliente y decora con:

  • Culantro fresco
  • Ají amarillo en tiras
  • Limón
  • Salsa criolla

También puedes colocar algunos langostinos y conchas en la parte superior para conseguir una presentación más atractiva.

Tiempo de preparación y cocción

  • Preparación: 25 minutos
  • Cocción: 35 minutos
  • Tiempo total: 1 hora
  • Porciones: 4 personas

Consejos para preparar un buen arroz con mariscos

  • Utiliza caldo de pescado o mariscos para cocinar el arroz y conseguir mayor sabor.
  • Cocina los mariscos por separado y durante poco tiempo para evitar que se endurezcan.
  • El arroz debe quedar graneado antes de incorporarlo al aderezo.
  • Puedes utilizar mariscos frescos o una combinación de mariscos congelados.
  • El vino blanco es opcional, pero aporta un sabor agradable al aderezo.
  • El culantro debe agregarse preferentemente al final para conservar su aroma.
  • Si quieres un sabor más intenso, puedes añadir un poco de fondo de mariscos al momento de mezclar el arroz.
  • Para una versión más picante, incorpora rocoto o más ají amarillo.

¿Qué mariscos se pueden utilizar?

Puedes adaptar la receta según los mariscos disponibles. Algunas opciones son:

  • Calamar
  • Langostinos
  • Camarones
  • Conchas de abanico
  • Pulpo
  • Choros
  • Cangrejo

No es necesario utilizar todos. Una combinación de calamar, langostinos y conchas de abanico es suficiente para obtener un arroz con mariscos delicioso.

Preguntas frecuentes

¿Qué arroz es mejor para preparar arroz con mariscos?

El arroz de grano largo es una buena opción porque queda suelto y permite mezclarlo fácilmente con el aderezo y los mariscos.

¿Cómo evitar que los mariscos queden duros?

La clave es evitar la sobrecocción. Los mariscos deben cocinarse rápidamente y agregarse al arroz casi al final de la preparación.

¿Se puede utilizar mariscos congelados?

Sí. Deben descongelarse y escurrirse adecuadamente antes de cocinarlos para evitar que liberen demasiada agua en la sartén.

¿Se puede preparar arroz con mariscos con arroz del día anterior?

Sí. De hecho, el arroz previamente cocido y frío puede funcionar muy bien porque mantiene una textura más firme al saltearlo con el aderezo.

¿Con qué se acompaña el arroz con mariscos?

Tradicionalmente puede servirse con limón, salsa criolla, ají amarillo y culantro fresco.

Información nutricional aproximada

Por porción:

  • Calorías: 580 kcal
  • Proteínas: 35 g
  • Grasas: 14 g
  • Carbohidratos: 74 g

Los valores son aproximados y pueden variar según los mariscos, cantidad de aceite y tamaño de la porción.

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