Precio del euro hoy en Perú: cotización de apertura del 31 de agosto

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En la apertura de la sesión, el euro se cotiza en promedio a 3,93 soles, lo que representa un aumento del 1,24% respecto al precio de cierre anterior de 3,88 soles. Dow Jones

En la última semana, el euro registró un avance del 0,26%, mientras que su variación interanual se sitúa en un incremento del 0,82%.