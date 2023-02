A qué se dedica Diana Sánchez tras dejar Perú y radicar en Estados Unidos

Diana Sánchez revela que tiene 4 trabajos. (Instagram)

Diana Sánchez fue una de las chicas reality más populares del fenecido programa ‘Combate’, en el cual destacó por su destreza física y conocimiento de cultura general. Se ganó el cariño del público por su carisma, simpatía y divertida forma de ser durante las temporadas que estuvo en el programa de ATV.

Magaly Medina criticó a Pamela Franco por no exigirle casarse a Christian Domínguez La conductora de ‘Magaly TV: La Firme’ comentó que la pareja del cantante ahora duda en casarse porque teme que los papeles del divorcio no salgan. VER NOTA

Asimismo, formó parte de ‘Esto es Guerra’ por algunos meses hasta que decidió cambiar su vida. La modelo dejó atrás las competencias para viajar a Estados Unidos, donde encontró el amor en su ahora prometido Dan Guido. Si bien, en octubre del 2021 regresó al Perú para concursar en ‘Reinas del Show’, tuvo que renunciar en vivo al enterarse de que su pareja padecía de leucemia.

Tras estar más de 3 años radicando en tierras americanas, una duda saltó entre sus fieles seguidores. A través de su cuenta oficial de Instagram, Diana Sánchez no tuvo problema en contar a lo que se dedica hoy en día en Nueva York. Según reveló, sus ingresos se deben a su arduo esfuerzo en 4 trabajos.

“Estoy trabajando en un restaurante en el cual me dedico a ser cajera, mesera, hago reservaciones, contesto los pedidos y atiendo las mesas. Luego también trabajo para una empresa que se dedica a hacer grandes eventos en Manhattan, así que con ellos bailo y hago todo lo que es espectáculos”, dijo.

Pero eso no es todo, Diana Sánchez también está trabajando como modelo de una marca de productos deportivos y es creadora de contenido para otra empresa. “Trabajo también como modelo para una empresa que se dedica a hacer y producir todo lo que son productos deportivos, suplementos, vitaminas y todo para que vayas al gimnasio. Y luego también trabajo para otra empresa haciendo todo lo que es contenido, creación de videos, marketing, publicidad”, agregó.

Diana Sánchez revela que tiene 4 trabajos en Estados Unidos. (Instagram)

Para saber más detalles, un medio local se comunicó con la influencer y señaló que no es la primera vez que trabaja como mesera. Asimismo, confesó que ya lleva más de un mes atendiendo a las personas y recalcó en la ciudad donde vive hay muchas personas que también laboran en varios lugares.

Andrea Llosa se defendió de las críticas de Magaly Medina: “Se cree dueña de las personas de la farándula” Luego de la queja pública de Magaly Medina, Andrea Llosa le respondió con tremendo mensaje. VER NOTA

“En Nueva York se tiene que trabajar de todo, la gente es cantante en la mañana, abogado en la tarde y los fines de semana doctor. La mayoría tiene múltiples trabajos y no solo por la parte económica, sino porque les gusta. Yo también trabajo en otra empresa de espectáculos, donde participo en los shows, bailes y de modelo. Aquí hay mucha gente talentosa y son súper versátiles, es superchévere y normal. Cuando comenté eso (de su trabajo) en mis redes la gente comenzó a decirme ‘¿cómo puedes trabajar de mesera?’, pero aquí se hace de todo”, dijo a Trome.

Con respecto a las críticas, Diana Sánchez indicó que no recibe malos comentarios, sino todo lo contrario. “Siempre recibo bonitos comentarios, pero algunos se sorprenden y dicen ‘¿estás trabajando de mesera?’, ‘¿no te da pena después de trabajar (en televisión)?’. Pero no, al contrario, me siento feliz porque siento que he comenzado a tener la apertura de mente para hacer varias cosas”.