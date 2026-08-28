Perú

PNP rescata a ciudadano colombiano secuestrado en Ate y abate a presunto integrante de banda tras balacera en Vía de Evitamiento

La Policía investiga si el secuestro estaría relacionado con la actividad de la víctima, quien presuntamente se dedicaría a los préstamos informales bajo la modalidad “gota a gota”

La PNP logró rescatar con vida a un ciudadano colombiano que permanecía retenido por presuntos secuestradores. Difusión
La PNP logró rescatar con vida a un ciudadano colombiano que permanecía retenido por presuntos secuestradores. Difusión
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La Policía Nacional del Perú (PNP) rescató a un ciudadano colombiano que permanecía retenido por presuntos secuestradores durante una intervención realizada en el peaje de Monterrico, en la Vía de Evitamiento, en Ate. El operativo permitió detener a dos sospechosos y dejó a un tercer presunto integrante de la banda fallecido tras un intercambio de disparos.

El despliegue policial se produjo luego de que agentes de la División de Inteligencia y Secuestros de la Dirincri recibieran información sobre el secuestro y ejecutaran acciones para ubicar a la víctima. Los efectivos localizaron un vehículo de placa BPF-092, en cuyo interior se encontraba el ciudadano extranjero.

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La intervención ocurrió en el sentido norte-sur de la Vía de Evitamiento, cerca del cruce con la avenida Separadora Industrial. Durante el procedimiento se produjo una balacera entre los agentes y los ocupantes de la unidad. Uno de los presuntos secuestradores murió dentro del automóvil.

La víctima, identificada con las iniciales J.A.V.C. y con CE N.° 002326048, fue puesta a salvo por los policías. De acuerdo con información proporcionada por la PNP, el ciudadano colombiano se dedicaría a los préstamos informales bajo la modalidad conocida como “gota a gota”.

Dos detenidos tras el enfrentamiento

La Policía identificó a los dos intervenidos como Israel Rodríguez Palacios y Saúl Bernal Campos, ambos de nacionalidad venezolana. Los dos fueron trasladados para las diligencias correspondientes y son considerados, de forma preliminar, presuntos integrantes de la banda vinculada con el secuestro.

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El tercer sospechoso, también de nacionalidad venezolana según la información policial, permanece como NN. Su identidad todavía no fue establecida. El fallecimiento ocurrió dentro del vehículo después del intercambio de disparos registrado durante la intervención.

Las autoridades mantienen las pesquisas para determinar la participación de los detenidos en el secuestro y establecer si existen otros involucrados en el caso. La investigación también busca precisar las circunstancias que precedieron al traslado de la víctima por la Vía de Evitamiento.

Víctima habría recibido amenazas durante el cautiverio

La Policía Nacional del Perú logró rescatar a una víctima de secuestro tras una intensa persecución y un enfrentamiento armado en Monterrico. El operativo, activado por una alerta a la central 105, resultó en dos detenidos, un presunto delincuente abatido y la incautación de un vehículo y un arma de fuego. PNP

El comandante general de la Policía Nacional, Óscar Arriola, informó detalles preliminares del operativo y señaló que el ciudadano colombiano manifestó que sus captores pretendían asesinarlo.

Según el jefe policial, durante el cautiverio la víctima escuchó expresiones utilizadas por los presuntos delincuentes. “Mientras se encontraba en cautiverio, escuchó a los criminales venezolanos indicar de que lo iban a ‘tirar al piso’, que es una jerga, un argot criminal, criminológico, que significa que lo van a matar”, declaró Arriola.

El comandante general también señaló que existen indicios sobre la actividad económica de la víctima. “Hay los indicios y también la versión de que se dedica al ‘gota a gota’, a la extorsión bajo la modalidad del ‘gota a gota’”, sostuvo.

La información policial señala que el ciudadano rescatado sería prestamista bajo la modalidad “gota a gota”. Arriola vinculó esta actividad con mecanismos de cobro que pueden incluir intereses elevados y presiones contra las personas que reciben los préstamos.

La PNP mantiene acciones de investigación sobre esta modalidad y busca establecer si la actividad de la víctima tuvo alguna relación con el secuestro. También se encuentra pendiente determinar qué participación específica tuvieron los dos detenidos y cuál fue el papel del sospechoso fallecido.

Tránsito restringido tras el operativo

La intervención ocurrió en el peaje de Monterrico, en la Vía de Evitamiento, luego de labores de inteligencia para ubicar a la víctima. Latina Noticias
La intervención ocurrió en el peaje de Monterrico, en la Vía de Evitamiento, luego de labores de inteligencia para ubicar a la víctima. Latina Noticias

El procedimiento policial generó restricciones en la circulación vehicular por la Vía de Evitamiento, a la altura del peaje de Monterrico, debido a las diligencias realizadas en la zona.

Los agentes permanecieron en el lugar para desarrollar las pesquisas relacionadas con el vehículo intervenido y el enfrentamiento armado. Las autoridades continúan con las actuaciones destinadas a identificar al fallecido y esclarecer las circunstancias del secuestro.

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