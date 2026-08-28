Perú

Este es el precio de la gasolina en Lima hoy

<p>El costo de los combustibles cambia cada 24 horas, por eso es importante mantenerse informado sobre su valor </p>

Ya sea Premium, Regular o Diésel, aquí están los precios más altos y más bajos de la gasolina. (Infobae)
Ya sea Premium, Regular o Diésel, aquí están los precios más altos y más bajos de la gasolina. (Infobae)
Guardar

Aquí está el costo de la gasolina y el diésel en la ciudad peruana de Lima para este viernes. Las tarifas más elevadas y más reducidas, según con información de la plataforma Facilito del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin).

El costo de los carburantes cambia todos los días, por lo que es vital mantenerse informado sobre su precio para que no te tome por sorpresa.

Es importante mencionar que las tarifas dados a conocer por la Facilito son reportados por los propios operadores de las gasolineras a través de la Plataforma Virtual del Osinergmin.

El precio de la gasolina hoy

Fecha: viernes 28 de agosto de 2026.

Ciudad: Lima.

Gasohol Regular Precio máximo: 21.49 soles el galónPrecio mínimo: 18.69 soles el galón

Gasohol Premium Precio máximo: 24.59 soles el galónPrecio mínimo: 19.69 soles el galón

Diesel B5 S-50 UV Precio máximo: 26.79 soles el galónPrecio mínimo: 22.99 soles el galón

¿Cómo funciona la plataforma de Facilito?

El precio de los combustibles en Lima cambia todos los días. (Minem)
El precio de los combustibles en Lima cambia todos los días. (Minem)

Facilito es una plataforma creada por el Osinergmin que permite conocer los costos de los combustibles en todo Perú.

En sus registros no sólo cuenta con información de la gasolina y el diésel, sino también del gas natural vehicular, así como el gas licuado de petróleo, mejor conocido por su siglas GLP, tanto automotor como envasado.

PUBLICIDAD

Además de conocer el costo de las gasolinas, también te dice dónde está la gasolinera más cercana con el mejor precio.

La plataforma de Facilito está disponible en línea, ya sea en la página oficial https://www.facilito.gob.pe/ o en la aplicación que puedes descargar para tu celular tanto para IOS como para Android.

¿Cómo se determina el precio de la gasolina?

Distintos aspectos son los que definen el costo de las gasolinas en territorio peruano, que van desde el costo internacional del petróleo crudo, los impuestos y aranceles aplicados por el gobierno, hasta los costos de transporte y distribución, así como los márgenes de ganancia de las estaciones de servicio.

PUBLICIDAD

El precio internacional del petróleo crudo es uno de los factores principales que influyen en los precios de las gasolinas en Perú. El valor del petróleo crudo es volátil y está sujeto a cambios diarios en los mercados internacionales. Cuando incrementa, es probable que los precios de las gasolinas también aumenten y viceversa.

Cabe mencionar que el gobierno peruano aplica impuestos y aranceles a los combustibles. Estos impuestos pueden variar y su nivel puede cambiar a lo largo del tiempo, lo que afecta directamente el precio final de las gasolinas.

Los impuestos pueden incluir el Impuesto Selectivo al Consumo (ISC), que es un impuesto específico sobre los combustibles y el Impuesto General a las Ventas (IGV), que es un impuesto al valor agregado.

Los costos de transporte y distribución también influyen en los precios de las gasolinas. Perú es extenso y los combustibles deben ser transportados desde los puertos o las refinerías hasta las estaciones de servicio en diferentes regiones del país. Los gastos logísticos asociados con el transporte y la distribución pueden variar según la ubicación geográfica y la infraestructura disponible.

Por último, las estaciones de servicio también aplican márgenes de ganancia sobre el costo de las gasolinas. Estos márgenes pueden cambiar entre las estaciones de servicio y dependen de factores como la competencia en el área, los costos operativos y las políticas comerciales de cada estación.

Temas Relacionados

Precio de la Gasolina en PerúPrecio de la Gasolina en Perú HoyPrecio del Gasohol en Perú HoyPrecio de la Gasolina en LimaÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Precio del dólar hoy en Perú: Así va la cotización del tipo de cambio este 28 de agosto

Revisa los valores de compra y venta de dólares en casas de cambio online y mercado paralelo. El Banco Central de Reserva (BCRP) y Bloomberg reportan los valores, mientras Sunat tiene su ‘tasa de cambio’ propia

Precio del dólar hoy en Perú: Así va la cotización del tipo de cambio este 28 de agosto

Temblor hoy en Perú EN VIVO: Último sismo y reporte del IGP del viernes 28 de agosto de 2026

El Instituto Geofísico del Perú (IGP) registró cinco sismos de magnitudes entre 3.5 y 4.7 el 27 de agosto de 2026, con epicentros localizados en las regiones de Moquegua, Tumbes y Arequipa. Los movimientos, de intensidades leves a moderadas, no reportaron daños significativos

Temblor hoy en Perú EN VIVO: Último sismo y reporte del IGP del viernes 28 de agosto de 2026

Cinestar se despide de emblemática sede y cierra con última función hoy 28 de agosto

La cadena de multicines suma un nuevo cierre, luego de haberle dicho adiós a al menos dos sedes en los últimos años

Cinestar se despide de emblemática sede y cierra con última función hoy 28 de agosto

Productor de maleanteo 'Flow La Fama' sobrevive a ataque a balazos en el Callao, pero permanece grave

Antonio Tapia Clausen, de 26 años, fue interceptado por dos sicarios en motocicleta en la avenida La Marina y recibió cuatro impactos de bala; la policía investiga un posible ajuste de cuentas

Productor de maleanteo 'Flow La Fama' sobrevive a ataque a balazos en el Callao, pero permanece grave

Keiko Fujimori crea una comisión consultiva, tal como hizo Dina Boluarte en su gestión

El decreto publicado hoy viernes en El Peruano replica una figura ya utilizada por la vacada exmandataria en 2023, cuando convocó a juristas constitucionalistas para asesorar a la Presidencia

Keiko Fujimori crea una comisión consultiva, tal como hizo Dina Boluarte en su gestión
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Keiko Fujimori crea una comisión consultiva, tal como hizo Dina Boluarte en su gestión

Keiko Fujimori crea una comisión consultiva, tal como hizo Dina Boluarte en su gestión

Sancionan a la Clínica Delgado por entregar la historia clínica de Nadine Heredia a la fiscal Geovana Mori

Congreso observa el Reinfo y pide definir la ley MAPE: la formalización minera en la agenda política

Supremo de Brasil declara inválidas pruebas de Odebrecht vinculadas al expresidente Alejandro Toledo: ¿puede afectar su condena en Perú?

Rafael López Aliaga afirma que se “inmoló” por Keiko Fujimori y que es presidenta gracias a él

ENTRETENIMIENTO

Eva Ayllón, Cecilia Bracamonte, Jefferson Farfán y más: la lista de los famosos citados como testigos en el caso de Andrés Hurtado 'Chibolín'

Eva Ayllón, Cecilia Bracamonte, Jefferson Farfán y más: la lista de los famosos citados como testigos en el caso de Andrés Hurtado 'Chibolín'

Jefferson Farfán enciende las redes con fuerte post tras conciliación de Magaly Medina con Yahaira Plasencia: “Respeto para la ridícula del año”

Vasco Madueño, hijo de Guillermo Dávila, debuta en ‘Al Fondo Hay Sitio’ y sorprende con su primer papel

Gisela Valcárcel descarta regresar a América TV y recordó enfrentamiento con el CEO del canal: “Quedó la huella de un profundo machismo”

Vanessa Terkes defiende a Milovan Radovic y responde a Juliana Oxenford: “Gracias por el halago”

DEPORTES

Ignacio Buse vs Benjamin Bonzi EN VIVO HOY: punto a punto del partido por semifinales del ATP 250 de Winston-Salem 2026

Ignacio Buse vs Benjamin Bonzi EN VIVO HOY: punto a punto del partido por semifinales del ATP 250 de Winston-Salem 2026

Programación de la fecha 7 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026: partidos, horarios y canales TV

Resultados de la fecha 7 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026 HOY: así van los partidos

Mathías Llontop y su ilusión de llegar a la selección tras su buen momento en Sport Boys: “Estoy trabajando para eso”

La respuesta de Indecopi sobre la medida cautelar del Poder Judicial a favor de Gremco: ¿Se reactivará el proceso concursal de la ‘U’?