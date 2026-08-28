Perú

Campaña veterinaria gratis para este domingo 30 de agosto: conoce el punto de atención y cuáles son los servicios disponibles

La actividad promoverá la adopción responsable mediante una jornada destinada a encontrar hogares para mascotas rescatadas

La campaña ofrecerá ecografías veterinarias con cupos limitados y vacuna antirrábica gratuita hasta agotar el stock disponible - Créditos: Magnific.
La campaña ofrecerá ecografías veterinarias con cupos limitados y vacuna antirrábica gratuita hasta agotar el stock disponible - Créditos: Magnific.
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La Municipalidad de Lince anunció una gran campaña veterinaria gratuita para este domingo 30 de agosto con una jornada destinada a facilitar el acceso de los vecinos a servicios básicos para el cuidado de sus mascotas. La actividad se desarrollará desde las 9 a. m. hasta la 1 p. m., en la avenida César Vallejo, cuadra 11, en el cruce con el jirón Mateo Pumacahua.

La iniciativa permitirá que los propietarios de perros y gatos reciban diferentes atenciones sin costo, además de acceder a determinadas vacunas ofrecidas a precio reducido. La jornada también incluirá actividades relacionadas con la adopción responsable y el apoyo a animales que se encuentran en albergues o fueron rescatados.

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Servicios veterinarios gratuitos

Durante la campaña, los asistentes podrán acceder a diversas prestaciones orientadas a la prevención y al cuidado de sus animales de compañía. Los servicios gratuitos anunciados por la comuna son:

  • Consultas veterinarias: evaluación general de la mascota y orientación sobre sus principales cuidados.
  • Desparasitación: tratamiento preventivo para combatir parásitos que pueden afectar a perros y gatos.
  • Antipulgas: atención destinada a controlar y prevenir la presencia de estos parásitos externos.
  • Corte de uñas: cuidado básico para evitar molestias y posibles lesiones en las patas.
  • Examen directo de oídos: revisión para identificar posibles alteraciones o problemas en el conducto auditivo.
  • Limpieza de oídos: higiene de esta zona para retirar suciedad y prevenir complicaciones.
  • Ecografía veterinaria: evaluación mediante imágenes que puede contribuir a detectar determinadas condiciones de salud; tendrá cupos limitados.
  • Vacuna antirrábica: inmunización destinada a prevenir la rabia; estará disponible hasta agotar el stock.
La jornada se desarrollará de 9 a. m. a 1 p. m. en la avenida César Vallejo, cuadra 11, cruce con el jirón Mateo Pumacahua - Créditos: Municipalidad de Lima.
La jornada se desarrollará de 9 a. m. a 1 p. m. en la avenida César Vallejo, cuadra 11, cruce con el jirón Mateo Pumacahua - Créditos: Municipalidad de Lima.

Vacunas a costo social

Además de las prestaciones gratuitas, la campaña contará con algunas vacunas que serán ofrecidas a costo social. Por lo tanto, estas dosis no forman parte de los servicios gratuitos y tendrán un precio accesible para los propietarios.

  • Vacuna KC: protección contra enfermedades respiratorias frecuentes en perros.
  • Leptospira: inmunización destinada a prevenir la leptospirosis en canes.
  • Quíntuple: vacuna que protege frente a distintas enfermedades caninas; contará con stock limitado.
  • Triple felina: dosis destinada a proteger a los gatos frente a tres enfermedades infecciosas.

La disponibilidad de algunas vacunas estará condicionada a la cantidad de dosis existente al momento de la actividad, por lo que los interesados deberán tener en cuenta que determinados productos podrían agotarse durante la jornada.

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Los vecinos podrán acceder sin costo a consultas veterinarias, desparasitación, antipulgas y corte de uñas, entre otras atenciones - Créditos: Magnific.
Los vecinos podrán acceder sin costo a consultas veterinarias, desparasitación, antipulgas y corte de uñas, entre otras atenciones - Créditos: Magnific.

Adopción y apoyo a mascotas rescatadas

La propuesta municipal también contempla actividades orientadas a promover la tenencia responsable y brindar apoyo a animales en situación vulnerable. Entre ellas se encuentra una jornada de adopción de mascotas, mediante la cual los asistentes podrán conocer animales que buscan un hogar.

Asimismo, se realizará una recolección de alimentos para albergues y canes rescatados. Los vecinos tendrán la posibilidad de colaborar con productos destinados a animales que requieren alimentación y cuidados.

La jornada se complementará con una feria de artículos para mascotas, donde los asistentes podrán encontrar productos relacionados con el cuidado de sus animales de compañía.

¿Cómo llevar a las mascotas?

Para garantizar la seguridad de los animales y facilitar el desarrollo de las atenciones, la Municipalidad de Lince estableció algunas recomendaciones para los propietarios. Los canes deberán acudir con correa, mientras que los felinos tendrán que ser trasladados en un transportín y con una manta.

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