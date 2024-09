Yiddá Eslava marca distancia de Julián Zucchi: “No me siento a tomar un café con él”

La exchica reality se refirió a su expareja, quien ha reaparecido en público, tras los conflictos que tuvieron por su separación | América TV

Yiddá Eslava ha preferido no referirse a Julián Zucchi tras su separación y luego de que se expusiera demás su intimidad. Y es que aunque la expareja anunció que se habían separado en los mejores términos, al poco tiempo salió en televisión nacional que el argentino le habría sido infiel a la madre de sus hijos.

Después de esto, el ex Parchis dejó por tiempo las redes sociales y la exposición pública para evitar los comentarios en su contra. Es así que se evidenció una distancia de la madre de sus hijos y se desconocía el tipo de relación que tuvieron juntos.

Recientemente, Yiddá Eslava apareció en ‘Esto es Guerra’ como parte de los refuerzos invitados el pasado miércoles 4 de setiembre. Fue allí que una cámara de América Espectáculos le consultó sobre su relación con Julián Zucchi. Aunque la actriz se mostró un poco escueta y distante con el tema, dejó en claro que ha aprendido a sobrellevar este tema. Aclaró que el principal motivo para que todo vaya bien son sus hijos.

Yiddá Eslava marca distancia de Julián Zucchi

“Yo creo que las cosas van avanzando, como dije en algún momento, minimicé lo que conllevaba la separación, el post ¿no? Que era tanto (...) Pero creo que cuando decidimos hacerlo paso por paso y no todo el aglomerado de cosas que teníamos que resolver, creo que las cosas van bien más que todo por nuestros hijos, es lo importante, hablando y pensando en nuestros hijos”, expresó en un inicio.

Tras ello, sorprendió al marcar completa distancia del argentino. Mencionó que, en la actualidad, no tienen una relación cercana, incluso su comunicación se estaría limitando a través de sus abogados para ver los temas de sus hijos. Resaltó, con un ejemplo, que no tendría algún tipo de conversación con el padre de sus hijos a solas.

“Tampoco voy a decir que nos sentamos a tomar un café, que eso no es verdad. Me crean o no, no me siento a tomar un café con él, pero si tratamos de, a través de los abogados, llegar a un consenso y que vamos avanzando. Está buenísimo”, acotó.

Sobre la relación de Julián y Priscila

Recientemente, un tema que se ha puesto sobre la mesa es la relación entre Julián Zucchi y la reportera Priscila Mateo. Desde que comenzaron a salir, el actor ha evitado ponerle un título a este romance. Por eso, ha sido duramente criticado en más de un programa de espectáculos.

Sobre el nuevo amor del padre de sus hijos, Yiddá Eslava prefirió mantener el silencio y afirmó que está enfocada en lo suyo, como es su trabajo, sus hijos y su actual pareja.

“Con él no hablo nada de eso y prefiero ni siquiera averiguar. Tengo bastantes cosas, estoy viviendo lo del show, trabajar por mis hijos, estoy con mi chico, tengo cosas para mí, más importantes que resolver que estar en chismeríos”, mencionó sin intención de ahondar en el tema.

Yiddá Eslava se refiere a la relación de Julián Zucchi y Priscila Mateo.

Por otro lado, sobre las acusaciones de manipulación a Julián Zucchi, hizo lo mismo, pero destacó que las personas son diferentes en cada una de las relaciones que pueda tener. “Prefiero no opinar nada, creo que una persona es distinta si está en una u otra relación. La gente madura o involuciona por eso mejor mantengo mi raya (distancia). Costó mucho sacarse el barro”, finalizó sobre el tema.