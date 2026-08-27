Perú

Condestable: Rio2 con luz verde para ampliar operaciones hasta 10 mil toneladas diarias

El permiso habilita en Condestable la construcción de un nuevo depósito de residuos mineros con capacidad inicial de 43 millones de toneladas y expansión hasta 170 millones

Condestable - minería - cobre
Rio2 Limited quedó autorizada a realizar campañas de exploración dentro del área de concesión de la mina Condestable para identificar nuevas fuentes de mineral.
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Rio2 Limited logró un avance clave en el desarrollo de la minería peruana al obtener la aprobación de la Modificación del Estudio de Impacto Ambiental (MEIA) para la mina Condestable, ubicada en la costa central del país.

El permiso, que cierra un proceso de 14 meses con la participación de autoridades ambientales y comunidades locales, permitirá a la compañía incrementar su capacidad de procesamiento y extender la vida útil del yacimiento por al menos una década más.

Condestable: un paso clave tras más de un año de gestiones

La obtención de la MEIA representa el cierre de un proceso administrativo y técnico iniciado más de un año atrás, en el que Rio2 Limited debió cumplir con exigencias ambientales y dialogar con los actores de la zona.

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El anuncio se da en un contexto donde la demanda de cobre a nivel global sigue en aumento y las inversiones mineras deben ajustarse a regulaciones ambientales cada vez más estrictas.

“El permiso amplía nuestro horizonte operativo, confirma el enfoque ambiental de la empresa y habilita la ampliación de la producción”, afirmó Andrew Cox, presidente y CEO de Rio2.

Cobre Créditos: Dhiraj Singh
La empresa indicó que la tramitación de la MEIA para Condestable incluyó la participación de autoridades ambientales y comunidades locales.

Aumento de capacidad y futuro de la operación

Gracias a la aprobación ambiental, Condestable podrá aumentar su capacidad de procesamiento de 8,400 toneladas diarias de mineral a un máximo de 10,000 toneladas diarias.

Este salto productivo refuerza la posición de la mina como una de las más relevantes en la región y permitirá aprovechar mejor los recursos de cobre, oro y plata presentes en el yacimiento.

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Otra novedad importante es la autorización para construir un nuevo depósito de residuos mineros, que inicialmente almacenará 43 millones de toneladas y podrá ampliarse hasta los 170 millones de toneladas.

mineria - reinfo
La mina Condestable está ubicada en Mala, provincia de Cañete, a unos 90 kilómetros al sur de Lima, en la costa central de Perú.

Esta infraestructura es clave para mantener una gestión ambiental moderna y reducir los riesgos asociados a los relaves, uno de los principales desafíos de la minería actual.

La aprobación también autoriza a Rio2 a avanzar en campañas de exploración para buscar nuevas fuentes de mineral dentro del área de concesión, lo que podría traducirse en más recursos y una mayor proyección a largo plazo para la mina.

Compromiso ambiental y sostenibilidad

La compañía reiteró su compromiso con una minería responsable y moderna, alineada con los estándares ambientales más exigentes.

El permiso obtenido exige el cumplimiento de prácticas rigurosas en el manejo de residuos y el cuidado de los recursos naturales, además de mantener canales de diálogo con las comunidades vecinas.

Rio2 Limited informó que continuará con estudios de ingeniería y programas piloto para optimizar la explotación y el aprovechamiento de los recursos existentes, asegurando así la sostenibilidad del proyecto.

mineria
Condestable opera desde hace más de 60 años, extrae principalmente cobre y obtiene oro y plata como subproductos en la minería peruana.

Condestable, una mina histórica de la costa peruana

La mina Condestable es una de las operaciones subterráneas más antiguas y relevantes del Perú. Está ubicada en el distrito de Mala, provincia de Cañete, a unos 90 kilómetros al sur de Lima y cerca de la carretera Panamericana Sur.

Gracias a su localización a baja altitud, entre 100 y 400 metros sobre el nivel del mar, cuenta con ventajas logísticas frente a otras minas situadas en zonas más elevadas de los Andes.

La mina extrae principalmente cobre, pero también obtiene oro y plata como subproductos. Opera de forma continua desde hace más de 60 años, consolidándose como un motor para la economía local y la industria minera nacional.

En diciembre de 2025, Rio2 Limited adquirió el 99,1% de la mina por aproximadamente US$ 241 millones y completó la compra a Southern Peaks Mining en enero de 2026. Desde entonces, la empresa impulsa un plan de modernización y expansión para asegurar el desarrollo sostenible de la operación.

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