Dólar baja a S/3.345: ¿conviene pagar ahora una deuda en dólares o esperar una mayor caída del tipo de cambio?

Una persona sostiene billetes de soles peruanos y dólares estadounidenses, en un contexto de análisis sobre la cancelación de créditos en moneda extranjera en Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

Tras una tendencia a la baja en la primera quincena de agosto, el dólar se ubica alrededor de los 3.345 soles, un nivel que abre una pregunta concreta para miles de peruanos con créditos en moneda extranjera: ¿es el momento de cancelar esa deuda o vale la pena aguardar una caída adicional del tipo de cambio? Según informó Andina Noticias, las proyecciones del mercado sitúan el cierre de año entre 3.35 y 3.40 soles, aunque algunos bancos contemplan un escenario más optimista de 3.30 soles.

El interrogante no tiene una respuesta única. El equipo de expertos de IB1 Investment Business One advierte que la decisión depende, ante todo, del costo financiero de mantener abierta la deuda. Si el tipo de cambio descendiera de 3.40 a 3.30 soles, el ahorro cambiario rondaría el 2.9%; pero ese margen se diluye cuando los intereses del crédito son altos y siguen acumulándose durante el tiempo de espera.

PUBLICIDAD

Un analista revisa el gráfico del tipo de cambio del dólar frente al sol peruano para evaluar la conveniencia de cancelar deudas en moneda extranjera. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Costro del crédito

De acuerdo con Andina Noticias, IB1 resume la lógica con una premisa directa: “El dólar tiene que bajar más rápido de lo que la deuda cuesta en intereses”. Bajo ese criterio, esperar tiene mayor sentido cuando el crédito tiene un costo financiero bajo; una deuda cara, en cambio, hace más conveniente la cancelación anticipada. La firma recomienda, en todos los casos, comparar el posible ahorro cambiario con la tasa de interés vigente antes de tomar cualquier decisión.

Junto a ese análisis, IB1 plantea una alternativa para quienes no quieren apostar a un único escenario: cancelar una parte de la deuda ahora y mantener el saldo pendiente. Esta estrategia permite reducir de inmediato la carga de intereses, pero conserva cierta exposición a una eventual baja adicional del dólar. La firma la presenta como una vía intermedia entre la cancelación total y la espera indefinida.

PUBLICIDAD

Una persona revisa estados de cuenta y documentos de deudas en dólares para evaluar sus opciones financieras ante la variación del tipo de cambio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Riesgo cambiario

Ningún pronóstico garantiza que el dólar alcance un nivel determinado. Apostar a que la divisa llegará exactamente a 3.25 soles, por ejemplo, implica asumir el riesgo de que esa caída tarde más de lo previsto mientras los intereses continúan su marcha. Ante esa incertidumbre, IB1 Investment Business One considera que aprovechar una cotización de alrededor de 3.36 soles puede funcionar también como una herramienta de reducción del riesgo cambiario, sobre todo para quienes perciben sus ingresos en soles. La firma recomienda trabajar con un rango de escenarios posibles y no fijar la decisión en una cifra exacta.

Andina Noticias recoge, además, otro elemento que IB1 incorpora al análisis: qué ocurre con el dinero destinado al pago mientras permanece disponible. Si esos fondos generan algún rendimiento durante la espera, el costo de postergar la decisión disminuye. Si simplemente permanecen inactivos, la ventaja de aguardar se reduce de manera considerable. “Nadie tiene una bola de cristal y ningún pronóstico es garantía. El tiempo juega en contra de quien espera el momento perfecto”, concluyó la firma.

PUBLICIDAD

Una pantalla con gráficos del tipo de cambio junto a billetes de soles y dólares ilustra el análisis del riesgo cambiario en Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)