Euro hoy en Perú: cotización de cierre del 27 de agosto

Guardar

En el cierre de operaciones, el euro se cotizó en 3,9 soles, manteniéndose sin cambios respecto al cierre anterior, que también fue de 3,9 soles, con una variación porcentual de 0,01% en comparación con la jornada previa. Fuente: Dow Jones.

En la última semana, el euro registró un descenso del 0,55%, mientras que en el último año ha experimentado una leve disminución del 0,03%.

En los últimos días, el tipo de cambio euro a sol peruano ha mostrado una tendencia positiva, con un aumento consecutivo. Actualmente, la volatilidad del tipo de cambio se sitúa en 3,1%, significativamente por debajo de la volatilidad de referencia del 7,16%, lo que sugiere una estabilidad en el mercado cambiario.

PUBLICIDAD