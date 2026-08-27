Perú

Euro hoy en Perú: cotización de cierre del 27 de agosto

Este fue el comportamiento de la principal moneda europea durante los últimos minutos de la sesión bursátil

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En el cierre de operaciones, el euro se cotizó en 3,9 soles, manteniéndose sin cambios respecto al cierre anterior, que también fue de 3,9 soles, con una variación porcentual de 0,01% en comparación con la jornada previa. Fuente: Dow Jones.

En la última semana, el euro registró un descenso del 0,55%, mientras que en el último año ha experimentado una leve disminución del 0,03%.

En los últimos días, el tipo de cambio euro a sol peruano ha mostrado una tendencia positiva, con un aumento consecutivo. Actualmente, la volatilidad del tipo de cambio se sitúa en 3,1%, significativamente por debajo de la volatilidad de referencia del 7,16%, lo que sugiere una estabilidad en el mercado cambiario.

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