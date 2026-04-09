Perú

Miraflores y Surquillo enfrentados: Sunarp confirma titularidad del Mercado N.º 1 para este distrito

La autoridad registral determinó que el inmueble del mercado municipal está correctamente inscrito y que la solicitud presentada para cambiar su titularidad carece de sustento legal

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Mercado Municipal N° 1: Sunarp confirma titularidad de Miraflores y rechaza pretensión de Surquillo
Mercado Municipal N° 1: Sunarp confirma titularidad de Miraflores y rechaza pretensión de Surquillo

La Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp) reafirmó recientemente que la Municipalidad Distrital de Miraflores mantiene la titularidad del Mercado Municipal N° 1, según pudo conocer Infobae Perú. De esta manera, se descarta el intento de inscripción realizado por la comuna de Surquillo y pone fin a la controversia generada en torno a la propiedad de este espacio comercial ubicado en el sur de Lima.

Según el documento, el inmueble figura registrado a nombre de la Municipalidad Distrital de Miraflores en la partida registral N° 07017698. Esta precisión desmentiría la postura de las autoridades surquillanas.

La resolución de Sunarp señala que la solicitud presentada por la comuna de Surquillo presenta un “defecto insubsanable”, lo que impide cualquier avance en el trámite de inscripción. La entidad también explicó que la norma fundacional del distrito surquillano delimita su territorio, pero no implica la transferencia de predios que ya están inscritos a nombre de otro municipio.

Sunarp ratifica que el Mercado Municipal N° 1 pertenece a Miraflores tras disputa con Surquillo
Sunarp ratifica que el Mercado Municipal N° 1 pertenece a Miraflores tras disputa con Surquillo| Foto: Infobae Perú

Comunicado de la municipalidad de Miraflores

A través de una misiva, la municipalidad de Miraflores hace hincapié en que “el Mercado Municipal N° 1 fue, es y seguirá siendo de Miraflores”.

Lino de la Barrera, gerente de Asesoría Jurídica de Miraflores, destacó que esta decisión respalda la seguridad jurídica sobre el patrimonio local.

“La Sunarp nos ha dado la razón y reconoce que este espacio comercial fue debidamente inscrito a nombre de la corporación edil miraflorina en los registros públicos. Lamentamos que Surquillo haya generado incertidumbre y desinformación entre los vecinos”, manifestó el funcionario.

Miraflores vende el histórico mercado número uno de Surquillo por doce millones de dólares| Foto: Francisco Sáenz
Miraflores vende el histórico mercado número uno de Surquillo por doce millones de dólares| Foto: Francisco Sáenz

Venta del inmueble

En enero de 2026, la Municipalidad de Miraflores anunció la puesta en venta del histórico Mercado Municipal N° 1, un inmueble ubicado en el distrito de Surquillo, pero no le pertenece, según el documento. Esta decisión, que generó debates y reacciones en ambos distritos, se produjo luego de años de disputa sobre la propiedad del predio y tras diversas dificultades administrativas y operativas que enfrentó el mercado en los últimos años.

El Mercado Municipal N° 1, construido por la Municipalidad de Miraflores en la década de 1930 para atender la demanda de abastos en la zona sur, formaba parte del patrimonio edil de Miraflores cuando Surquillo todavía era parte de ese distrito. Tras la creación de Surquillo como jurisdicción independiente, el mercado permaneció inscrito a nombre de Miraflores, situación que fue ratificada en diversas oportunidades por la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp).

En 2023, el mercado fue clausurado por motivos de salubridad, lo que llevó a la municipalidad a replantear el futuro del predio. Según la gestión miraflorina, la venta del inmueble, valorizado en cerca de 12 millones de dólares, fue planteada como una medida para administrar de manera eficiente el patrimonio distrital, asegurando que los recursos obtenidos se destinarían a proyectos de interés público.

Miraflores aclaró que la transferencia no implicaba un cambio en el uso del terreno, sino que el espacio debía mantenerse como centro de abastos, garantizando su función original para la comunidad.

La iniciativa de venta se dio en medio de una prolongada controversia con la Municipalidad de Surquillo, que reclamaba la titularidad del bien. Miraflores argumentó que el derecho de propiedad se sustentaba en la adquisición original y en la inscripción registral vigente.

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