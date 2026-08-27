Perú

Este es el precio de la gasolina en Lima hoy jueves 27 de agosto

Así amanecieron los precios de los carburantes en la capital peruana

Diversos componentes cambian el costo de las gasolinas. (Infobae)
Diversos componentes cambian el costo de las gasolinas. (Infobae)
Guardar

Antes de llenar el tanque de tu vehículo, revisa cuáles son los costos de las principales gasolinas en la ciudad peruana de Lima este jueves 27 de agosto publicados en la plataforma Facilito del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin).

Es pertinente mencionar que el precio de los combustibles cambia diariamente, por lo que es necesario estar informado sobre su valor más alto y más bajo.

Es importante recalcar que los precios actualizados por la Facilito son reportados por los propios operadores de las estaciones de servicio a través de la Plataforma Virtual del Osinergmin.

PUBLICIDAD

El precio de la gasolina

Fecha: jueves 27 de agosto de 2026.

Ciudad: Lima.

Gasohol Regular Precio máximo: 21.49 soles el galónPrecio mínimo: 18.69 soles el galón

Gasohol Premium Precio máximo: 24.59 soles el galónPrecio mínimo: 19.69 soles el galón

Diesel B5 S-50 UV Precio máximo: 26.79 soles el galónPrecio mínimo: 22.99 soles el galón

¿Cómo funciona la plataforma de Facilito?

El precio de los carburantes en la capital del país cambia todos los días. (Andina)
El precio de los carburantes en la capital del país cambia todos los días. (Andina)

Facilito es una plataforma creada por el Osinergmin que permite conocer los valores de los combustibles en todo Perú.

En sus registros no sólo cuenta con información de la gasolina y el diésel, sino también del gas natural vehicular, así como el gas licuado de petróleo, mejor conocido por su siglas GLP, tanto automotor como envasado.

PUBLICIDAD

Además de conocer el costo de las gasolinas, también te dice dónde está la gasolinera más cercana con el mejor precio.

La plataforma de Facilito está disponible en línea, ya sea en la página oficial https://www.facilito.gob.pe/ o en la aplicación que puedes descargar para tu celular tanto para IOS como para Android.

Los factores que encarecen la gasolina

Distintos aspectos son los que definen el costo de las gasolinas en territorio peruano, que van desde el costo internacional del petróleo crudo, los impuestos y aranceles aplicados por el gobierno, hasta los costos de transporte y distribución, así como los márgenes de ganancia de las estaciones de servicio.

El precio internacional del petróleo crudo es uno de los factores principales que influyen en los precios de las gasolinas en Perú. El valor del petróleo crudo es volátil y está sujeto a cambios diarios en los mercados internacionales. Cuando incrementa, es probable que los precios de las gasolinas también aumenten y viceversa.

Cabe mencionar que el gobierno peruano aplica impuestos y aranceles a los combustibles. Estos impuestos pueden variar y su nivel puede cambiar a lo largo del tiempo, lo que afecta directamente el precio final de las gasolinas.

Los impuestos pueden incluir el Impuesto Selectivo al Consumo (ISC), que es un impuesto específico sobre los combustibles y el Impuesto General a las Ventas (IGV), que es un impuesto al valor agregado.

Los costos de transporte y distribución también influyen en los precios de las gasolinas. Perú es extenso y los combustibles deben ser transportados desde los puertos o las refinerías hasta las estaciones de servicio en diferentes regiones del país. Los gastos logísticos asociados con el transporte y la distribución pueden variar según la ubicación geográfica y la infraestructura disponible.

Por último, las estaciones de servicio también aplican márgenes de ganancia sobre el costo de las gasolinas. Estos márgenes pueden cambiar entre las estaciones de servicio y dependen de factores como la competencia en el área, los costos operativos y las políticas comerciales de cada estación.

Temas Relacionados

Precio de la Gasolina en PerúPrecio de la Gasolina en Perú HoyPrecio del Gasohol en Perú HoyPrecio de la Gasolina en LimaÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Ministro de Transporte anuncia el fin de los privilegios de tránsito para funcionarios

El titular del MTC, Rafael Rey, afirmó que el Gobierno de la presidenta Fujimori considera que los ministros no deberán detener el tránsito para trasladarse

Ministro de Transporte anuncia el fin de los privilegios de tránsito para funcionarios

Héctor Cúper marcó distancia con Jorge Fossati tras comparación por usar línea de tres en Universitario: “No soy un necio, caprichoso”

El técnico argentino se refirió a la comparación que le hacen con el ‘Nonno’ por utilizar su mismo sistema de juego y dejó en claro que no tiene problemas en realizar cambios en beneficio del equipo

Héctor Cúper marcó distancia con Jorge Fossati tras comparación por usar línea de tres en Universitario: “No soy un necio, caprichoso”

Sorteo de la Champions League 2026/2027 HOY: a qué hora y dónde ver en Perú la conformación de la fase de la liga del torneo UEFA

Los 36 equipos participantes conocerán a sus rivales en la primera fase de la Liga de Campeones. Entérate todos los detalles de este esperado evento

Sorteo de la Champions League 2026/2027 HOY: a qué hora y dónde ver en Perú la conformación de la fase de la liga del torneo UEFA

El Niño pone contra las cuerdas a Perú y lo obliga a relajar las compras públicas de maquinaria

El MEF cambia las reglas para comprar maquinaria pesada por emergencias del Fenómeno El Niño, con el objetivo de acelerar la descolmatación y respuesta operativa

El Niño pone contra las cuerdas a Perú y lo obliga a relajar las compras públicas de maquinaria

Cada vez es más caro vivir alquilado en Lima: Costo sube 7,3% en el último año y un distrito ya trepó 14,7%

Alquiler en Lima se encarece. Conoce cómo están los precios y cuánto cuesta al mes vivir en un área de 100 metros cuadrados

Cada vez es más caro vivir alquilado en Lima: Costo sube 7,3% en el último año y un distrito ya trepó 14,7%
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Ministro de Transporte anuncia el fin de los privilegios de tránsito para funcionarios

Ministro de Transporte anuncia el fin de los privilegios de tránsito para funcionarios

“Ni cag**do”: Rafael López Aliaga lanza exabrupto contra Keiko Fujimori por prometer mejoras desde 2027

Guillermo Shinno, ministro de Energía: “Nunca ha estado ni está en la agenda la privatización de Petroperú”

Keiko Fujimori declara que desconoce el trabajo de Kenji y sus hermanos, y que no tiene información sobre Mark Vito

Cerca de 20 obreros irrumpen en municipalidad de Huancayo y sacan a empujones al alcalde por reclamo de deuda

ENTRETENIMIENTO

Magaly Medina criticó a Jean Paul Gabuteau por llamar “nuevo bebé” a su camioneta mientras Silvia Cornejo celebraba sola su baby shower

Magaly Medina criticó a Jean Paul Gabuteau por llamar “nuevo bebé” a su camioneta mientras Silvia Cornejo celebraba sola su baby shower

Diego Chávarri recibe críticas por comentario sobre el cuerpo de Samahara Lobatón: “Desubicado”

‘La Bella Luz’ regresa a los escenarios con versus frente a ‘Los Caribeños de Guadalupe’

Pamela Franco revela su plan de inversiones tras comprar camión de 50 000 dólares: conservas, un centro de salud y un proyecto navideño

¡A pedido de Perú! Ibai Llanos admite su error y promete mejorar el premio en el Mundial de Comidas: "Muchos peruanos están enfadados"

DEPORTES

Partidos de hoy, jueves 27 de agosto de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

Partidos de hoy, jueves 27 de agosto de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

Resultados de cuartos de final de la Copa de la Liga 2026 HOY: así van los partidos

Sorteo de la Champions League 2026/2027 HOY: a qué hora y dónde ver en Perú la conformación de la fase de la liga del torneo UEFA

“Queremos que Felipe Chávez deje huella como creador de juego y finalizador”: la firme apuesta de directivo de Magdeburgo por el futbolista peruano

El gran objetivo de Aixa Vigil para el Campeonato Sudamericano de Vóley 2026: “Esperamos con muchas ganas la revancha ante Chile”