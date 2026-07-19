Sismo de 5.1 en Junín provocó daños en infraestructura: Video e imágenes del fuerte movimiento telúrico

Sismo de 5.1 afectó Junín: Imágenes comprueban la fuerza del movimiento telúrico. Imágenes propaladas por X mostraron la magnitud e intensidad del fuerte temblor.

La noche del sábado 18 de julio, un sismo de magnitud 5.1 sacudió la región de Junín, con epicentro en el distrito de Chongos Bajo, provincia de Chupaca. El evento se registró a las 21:24 horas, sorprendiendo a la población y generando daños en diversas infraestructuras, tanto públicas como privadas. Las imágenes y videos captados por cámaras de seguridad y dispositivos de ciudadanos muestran la fuerza con la que el movimiento telúrico impactó a la zona.

En el momento del sismo, se desarrollaba un concierto en uno de los espacios públicos de la región. El espectáculo fue abruptamente interrumpido cuando las vibraciones comenzaron a sentirse con intensidad. En las grabaciones se observa la suspensión de la música, mientras los asistentes reaccionan al temblor y se escuchan gritos de miedo. La situación se vuelve más tensa cuando, segundos después, el servicio de energía eléctrica se interrumpe y el lugar queda a oscuras, lo que obligó a los organizadores y público a evacuar rápidamente el recinto.

PUBLICIDAD

Una bailarina con vestuario tradicional de falda plisada y blusa blanca se presenta en un escenario con luces azules y blancas, acompañada por una banda musical en el fondo.

Imágenes captadas por cámaras de seguridad

Las cámaras de seguridad instaladas en diferentes puntos urbanos de Junín captaron el instante exacto en que se produjo el sismo. Uno de los videos muestra una calle donde una camioneta permanece estacionada a un costado de la vía. De manera repentina, la imagen comienza a sacudirse, evidenciando la magnitud del movimiento. El vehículo se desplaza ligeramente debido a las ondas sísmicas, mientras los postes de luz y cables eléctricos se balancean de un lado a otro, destacando la fuerza del evento.

Una persona con sombrero y vestido amplio danza en un escenario iluminado por luces anaranjadas durante un concierto con ambiente de humo.

Otra grabación corresponde a los exteriores de una vivienda en la misma localidad. La cámara instalada en la fachada registra cómo la estructura vibra intensamente durante varios segundos. Las paredes y ventanas tiemblan, y se observa la inestabilidad que provoca el sismo en la edificación. Estas imágenes se han difundido ampliamente en redes sociales y sirven como testimonio visual de la magnitud del fenómeno que afectó a cientos de familias en la región.

PUBLICIDAD

Una cámara de seguridad registra una calle con un automóvil estacionado y edificios en la noche del 18 de julio de 2026.

Daños en infraestructura y cortes de energía

Tras el sismo de 5.1, las autoridades locales y regionales informaron sobre daños en viviendas, colegios, centros de salud y otras edificaciones públicas. El movimiento telúrico ocasionó el colapso parcial de casas construidas con materiales precarios, así como fisuras en muros y techos de instalaciones comunitarias. Equipos técnicos de defensa civil y municipalidades iniciaron la evaluación de daños para determinar el alcance y la gravedad de las afectaciones.

El corte de energía eléctrica fue uno de los principales problemas reportados tras el sismo. Diversas zonas de Junín quedaron sin servicio eléctrico, dificultando las labores de rescate y atención a los damnificados. La suspensión del suministro también afectó la comunicación, el acceso a servicios básicos y la seguridad en calles y viviendas, especialmente durante las horas posteriores al evento.

PUBLICIDAD

Una escena exterior nocturna indica poca visibilidad, con cables eléctricos, una pared y un suelo de concreto iluminado parcialmente por una fuente de luz.

Reacción de las autoridades y monitoreo permanente

El Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI), junto con el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), activó los protocolos de respuesta ante emergencias sísmicas. Las brigadas de defensa civil, policía y serenazgo patrullaron las zonas más afectadas, mientras que personal médico y ambulancias acudieron a los puntos donde se reportaron heridos y daños materiales. La coordinación entre entidades nacionales, regionales y locales resultó fundamental para canalizar la ayuda y restablecer los servicios interrumpidos.

Las autoridades de salud de Junín movilizaron ambulancias, brigadistas y equipos de respuesta rápida para atender a los heridos y realizar la evaluación inicial de las necesidades médicas. Se instalaron puestos médicos de avanzada en las zonas críticas, mientras los hospitales de la región recibieron a quienes presentaban lesiones de diversa consideración. Las acciones de monitoreo y asistencia se mantuvieron durante la noche y la madrugada, con el objetivo de identificar a todas las personas afectadas y garantizar su seguridad.

PUBLICIDAD

Una vista nocturna de una calle con un automóvil blanco estacionado entre edificios.

Evaluación de daños y labores de reconstrucción

El balance preliminar de daños elaborado por las oficinas de gestión del riesgo de desastres reporta afectaciones en viviendas, centros educativos y vías de comunicación. Las cuadrillas técnicas de evaluación recorren los sectores impactados para identificar edificaciones inestables y establecer prioridades en la reconstrucción. El restablecimiento del suministro eléctrico avanza de forma progresiva, aunque persisten interrupciones en algunas zonas rurales y alejadas del centro urbano.

Los trabajos de limpieza y retiro de escombros comenzaron durante la madrugada, especialmente en áreas donde se produjo el colapso de paredes y techos. Se habilitaron refugios temporales para aquellas familias cuyos hogares resultaron inhabitables, y se distribuyeron insumos básicos como víveres, agua y mantas. La comunidad, en coordinación con las autoridades, participa activamente en las tareas de recuperación y organización para enfrentar posibles réplicas.

PUBLICIDAD

Durante la mañana, el Indeci instaló en la zona un vehículo simulador que permitió a los asistentes vivir, de forma controlada, la experiencia de un sismo de gran magnitud. Foto: TV Perú

Lecciones para la prevención y la preparación

El sismo de 5.1 registrado en Junín pone en evidencia la importancia de fortalecer la cultura de prevención y la preparación frente a emergencias de origen natural. Las imágenes y videos difundidos tras el evento muestran la vulnerabilidad de ciertas construcciones, lo que subraya la necesidad de mejorar los estándares de edificación y reforzar la infraestructura en zonas de riesgo sísmico. Las autoridades insisten en la importancia de realizar simulacros y mantener actualizados los planes de evacuación en escuelas, empresas y comunidades.

A medida que avanzan las labores de evaluación y reconstrucción, la experiencia reciente refuerza la urgencia de implementar medidas de mitigación y educación en gestión del riesgo de desastres. La coordinación interinstitucional y el compromiso de la ciudadanía resultan esenciales no solo para responder a la emergencia, sino también para prevenir daños mayores en futuros eventos sísmicos en la región.

PUBLICIDAD