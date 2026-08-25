Indignación en Iquitos: difunden videos de cómo obligaban a trabajar a escolares en construcción en colegio

Un estudiante de 18 años falleció y otro resultó herido luego de que una pared colapsara sobre ellos en el colegio Petronila Perea de Ferrando, en Iquitos. El trágico suceso habría ocurrido mientras los jóvenes participaban en una demolición no autorizada.| Video: Latina Noticias

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La ciudad de Iquitos enfrenta conmoción luego de la difusión de imágenes que revelan cómo estudiantes del colegio Petronila Perea de Ferrando fueron obligados a participar en la demolición de un antiguo tanque de agua dentro del recinto escolar. Uno de los adolescentes, Taylor Yaicate Ricopa, falleció después de quedar atrapado bajo una estructura de concreto.

El hecho ha generado una ola de indignación entre familiares, vecinos y autoridades locales. De acuerdo con videos difundidos en redes sociales, alumnos de cuarto y quinto de secundaria utilizaron sogas para derribar la estructura en el patio central del colegio.

Es decir, no era la primera vez que los alumnos realizan este tipo de labores.

Escolares son forzados a demoler tanque en colegio de Iquitos, muere un alumno | Foto: Latina Noticias

Padres llegan al lugar de la tragedia

En los minutos posteriores al colapso, padres, vecinos y efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) intentaron retirar manualmente el pesado muro de concreto en un esfuerzo desesperado por rescatar a los estudiantes atrapados. Un testigo relató que la emergencia obligó a movilizar maquinaria pesada, la cual ingresó tras romper una de las paredes del colegio.

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Ambos jóvenes fueron trasladados de urgencia al Hospital Regional de Loreto. Las autoridades confirmaron que Taylor perdió la vida, mientras que su compañero se encuentra fuera de peligro. El caso provocó escenas de dolor entre los familiares.

“No había ni un profesor en el acto de eso”, reclamó el padre del adolescente fallecido, quien también señaló que buscó al director del colegio y no obtuvo respuesta.

Dos escolares sufren graves lesiones tras caída de muro en colegio recién inaugurado en Iquitos| Foto: CNC TV (Facebook)

Minedu confirma que demolición no tenía autorización

El Ministerio de Educación (Minedu) emitió un comunicado oficial tras el fallecimiento de Taylor Segundo Yaicate Ricopa, estudiante de la Institución Educativa Petronila Perea de Ferrando en el distrito de Punchana, Iquitos. El documento, difundido el 24 de agosto de 2026, expresa las condolencias a la familia del joven y a la comunidad educativa de Loreto.

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Según el comunicado, el incidente ocurrió durante la demolición de un muro de la antigua infraestructura del colegio, proceso en el que participaron algunos escolares bajo circunstancias que permanecen bajo investigación. El Minedu aclaró que el muro no formaba parte de las nuevas instalaciones inauguradas recientemente por el Gobierno Regional de Loreto.

Comunicado del Minedu

Como consecuencia directa de la demolición no autorizada, falleció el estudiante Taylor Segundo Yaicate Ricopa, de 18 años, y resultó herido el alumno Antony Gárate Ríos, también de 18 años.

Además, rechazó de manera enfática cualquier acción que ponga en riesgo la seguridad de los escolares. Recordó que las instituciones educativas son espacios formativos y que los estudiantes no deben realizar trabajos físicos que impliquen peligro, como los que desencadenaron el accidente.

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La cartera educativa exhortó a las direcciones regionales y a las unidades de gestión educativa local (UGEL) a reforzar la supervisión de todas las actividades en los colegios. El objetivo es garantizar que los espacios escolares sean seguros y libres de riesgos para los estudiantes.

La Sexta Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Maynas ordenó la detención del director y de un docente para investigar sus posibles responsabilidades conforme a ley, mientras personal de la Unidad Médico Legal (UML) lleva a cabo diligencias en la morgue del Hospital Regional de Loreto tras el fallecimiento del estudiante.