Perú
Agregar Infobae enGoogle

El 77% de los consumidores en Perú todavía confía más en recomendaciones de usuarios que en influencers, ¿y la IA?

Las marcas empiezan a priorizar comunidades de afinidad por encima de las audiencias masivas en el país andino, según estimaciones de Circool. Además, estudio revela la importancia de la IA para tomar decisiones

Los artículos de primera necesidad continúan ocupando el primer lugar en las decisiones de compra de los peruanos.
Las recomendaciones en entornos de nicho pueden generar hasta 6,7 veces más conversiones que las publicaciones de grandes creadores de contenido.
Guardar

El modo en que los peruanos descubren y eligen productos ha cambiado de manera notable. Casi 8 de cada 10 consumidores afirman confiar más en las recomendaciones de otros usuarios en redes sociales, según un estudio de Latam Intersect PR.

Esta tendencia, que no escapa a las preferencias de consumo en Perú, muestra que la cercanía y la confianza que ofrecen las comunidades reales tienen más peso que los mensajes de figuras con grandes audiencias.

Las comunidades de afinidad ganan terreno en las decisiones de compra

Según el análisis, el 77% de los consumidores latinoamericanos privilegia las reseñas y experiencias de personas comunes, redefiniendo los criterios de decisión en distintos sectores. Este cambio marca una diferencia respecto a etapas anteriores, cuando la influencia principal recaía en creadores de contenido de alto alcance.

PUBLICIDAD

Actualmente, la autenticidad y la experiencia compartida dentro de comunidades o tribus digitales se posicionan como el principal motor de decisión. “Las recomendaciones nacen de usuarios reales y no necesariamente de figuras con grandes audiencias”, señala Cinthya Vitery, cofundadora de Circool y especialista en estrategias digitales y cofundadora de una plataforma colaborativa en la región.

consumo masivo - mercados
La influencia digital ya no se mide solo por el alcance, sino por la capacidad de generar resultados y confianza.

El boca a boca digital impulsa las decisiones de compra en Perú

El fenómeno es visible en situaciones cotidianas: elegir un restaurante, contratar un servicio o descubrir un nuevo destino local responde cada vez más a recomendaciones dentro de grupos de afinidad.

Según Harvard Business Review, las opiniones en entornos de nicho pueden generar hasta 6,7 veces más conversiones que las publicaciones de grandes creadores.

Además, un informe de Deloitte Digital señala que el 46% de los consumidores globales aumentó su intención de compra tras leer reseñas de otros usuarios. “Nos acostumbramos a medir el éxito digital en métricas de vanidad, como vistas y reproducciones. Hoy, en cambio, presenciamos un paso del ‘cuántos me ven’ al ‘cuántos me creen’”, enfatiza Vitery.

PUBLICIDAD

La influencia real se cimienta en la confianza y la experiencia genuina, no en la promoción masiva. La recomendación dentro de un círculo cercano deja de percibirse como publicidad y pasa a ser un consejo auténtico, lo que multiplica su valor para quienes buscan información confiable.

influencer de belleza frente a cámara
Las recomendaciones de pares ya influyen en decisiones de compra como elegir un restaurante, contratar un servicio de bienestar o descubrir un destino local.

Plataformas colaborativas y nueva era de la influencia en Perú

El auge de la confianza en recomendaciones entre usuarios impulsa la proliferación de plataformas colaborativas y nuevas herramientas digitales orientadas a conectar intereses y experiencias reales.

El mercado peruano evoluciona hacia un modelo donde las recomendaciones entre pares determinan, cada vez más, qué servicio elegir, qué producto comprar o qué lugar visitar.

El proceso de decisión ya no depende únicamente del impacto de la publicidad tradicional ni de la presencia de figuras populares, sino del valor que otorgan las comunidades a la experiencia compartida. “La atención se puede comprar con presupuesto, pero la influencia real solo se construye a través de la confianza”, resume Vitery.

Así, el Perú se inserta en una tendencia regional que otorga protagonismo a la voz de los usuarios y a la construcción de comunidades de afinidad como eje principal en el consumo de bienes y servicios.

La IA en el proceso de compra

La cuarta edición del informe State of Commerce de Salesforce revela que el uso de inteligencia artificial como punto de partida del proceso de compra creció un 200% interanual. El tráfico generado por chats con IA en sitios de e-commerce aumentó entre un 150% y un 428% según el trimestre, mientras el descubrimiento de productos vía buscadores tradicionales cayó un 15% y el realizado a través de canales propios de las marcas retrocedió un 7%. En ese mismo período, los nuevos canales —asistentes de IA, redes sociales con IA y aplicaciones de delivery— ganaron un 38% más de consumidores.

La adopción de IA agéntica avanza con rapidez, aunque con brechas. Menos de un tercio de las organizaciones la utiliza hoy, pero casi la mitad de quienes aún no lo hacen planea implementarla en los próximos seis meses. Entre quienes ya la desplegaron, el 4% permanece en fase piloto; el resto escala la tecnología en múltiples funciones. El principal problema: solo el 32% de las organizaciones definió métricas y KPI para medir el éxito de esas inversiones.

La infraestructura interna es el obstáculo más extendido. El 78% de los líderes comerciales trabaja con más proveedores que hace dos años, y solo el 27% tiene datos de clientes completamente unificados. Esa fragmentación se traduce en respuestas lentas, dificultad para medir el impacto de las inversiones y costos elevados por sistemas desconectados. Las organizaciones que lograron unificar sus datos reportan mejor alineación entre equipos, mayores tasas de retención de clientes y mejores resultados de automatización.

Temas Relacionados

consumo masivoinfluencersempresasperu-economia

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

¿Olvidaste marcar ingreso? Tranquilo, si cumpliste tu jornada, la ley te protege el sueldo

En cambio, un error en el registro de asistencia puede elevar el costo operativo de una empresa y afectar la calidad de la información para tomar decisiones. Los detalles en la siguiente nota

¿Olvidaste marcar ingreso? Tranquilo, si cumpliste tu jornada, la ley te protege el sueldo

Precio del dólar cae a nuevo mínimo: Así cerró el tipo de cambio hoy 25 de agosto

Revisa los valores de compra y venta de dólares en casas de cambio online y mercado paralelo. El Banco Central de Reserva (BCRP) y Bloomberg reportan los valores, mientras Sunat tiene su ‘tasa de cambio’ propia

Precio del dólar cae a nuevo mínimo: Así cerró el tipo de cambio hoy 25 de agosto

Dólar cae a su valor más bajo en Perú en más de seis años, antes del inicio de la pandemia

El tipo de cambio ha regresado a un valor similar a hace seis años. El precio del dólar está ahora S/3,3440, un su valor más bajo desde fines de enero de 2020, hace ya más de seis años

Dólar cae a su valor más bajo en Perú en más de seis años, antes del inicio de la pandemia

Natalia Málaga apunta contra Cecilia Tait tras señalar que voleibolistas peruanas necesitan inyectarse para crecer: “Dejemos de hablar sin saber”

La entrenadora de Deportivo Géminis publicó un mensaje en sus redes sociales para responder a las declaraciones de su excompañera de la selección peruana, quien solicitó que las deportistas nacionales reciban el tratamiento médico de Lionel Messi

Natalia Málaga apunta contra Cecilia Tait tras señalar que voleibolistas peruanas necesitan inyectarse para crecer: “Dejemos de hablar sin saber”

Abogado de Universitario explica las posibilidades de que la administración de Franco Velazco se vaya y Gremco regrese al club

La empresa constructora obtuvo una medida cautelar que el Juzgado aceptó, ordenando llevar adelante las acciones necesarias para convocar, tramitar y desarrollar una nueva Junta de Acreedores en la ‘U’

Abogado de Universitario explica las posibilidades de que la administración de Franco Velazco se vaya y Gremco regrese al club
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

¿Cuándo se conocerá mi local de votación para las Elecciones municipales y Regionales 2026?

¿Cuándo se conocerá mi local de votación para las Elecciones municipales y Regionales 2026?

Elecciones Regionales y Municipales 2026: ¿Cómo saber quiénes son los candidatos de mi distrito?

JNJ convoca un nuevo concurso para nombrar al jefe de la ONPE: Cargo está vacante desde abril

Jaime Villanueva en la cuerda floja: Las razones por las que Fiscalía quiere descartar su colaboración eficaz

Elecciones Regionales y Municipales 2026: ¿Cuándo se conocerá la lista definitiva de candidatos?

ENTRETENIMIENTO

Alonso Grimaldo revela detalles del ampay con Carla Campos, novia de Curwen: “En general nunca pasó nada”

Alonso Grimaldo revela detalles del ampay con Carla Campos, novia de Curwen: “En general nunca pasó nada”

Santiago Cisneros debuta en un K-drama y se convierte en el primer peruano en actuar en una producción coreana

Magaly Medina cuestiona a Mario Hart por bromear con el 50/50 tras desmentir a Korina Rivadeneira: “No había necesidad”

Silvia Cornejo celebró su baby shower rodeada de amigas: Jean Paul Gabuteau, el gran ausente tras escándalo de infidelidad

Carolina Braedt y Javier Millership se casaron por religioso en un castillo de Escocia: ¿cuánto habría costado la lujosa boda?

DEPORTES

Natalia Málaga apunta contra Cecilia Tait tras señalar que voleibolistas peruanas necesitan inyectarse para crecer: “Dejemos de hablar sin saber”

Natalia Málaga apunta contra Cecilia Tait tras señalar que voleibolistas peruanas necesitan inyectarse para crecer: “Dejemos de hablar sin saber”

Abogado de Universitario explica las posibilidades de que la administración de Franco Velazco se vaya y Gremco regrese al club

Sporting Cristal vs Sport Huancayo será transmitido por señal abierta: canal TV para ver duelo por cuartos de final de la Copa de la Liga 2026

Christian Cueva hizo inesperado pedido al Mano Menezes sobre su regreso a la selección peruana para duelos con Estados Unidos y México

Alianza Lima: Pablo Guede tomó firme decisión tras las disculpas de Kevin Quevedo