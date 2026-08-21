Terremoto en Ayacucho de 7.2: ¿Cómo se encuentra la región tras el fuerte movimiento telúrico que ocurrió la tarde del 20 de agosto?

El jefe del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), Luis Vázquez Guerrero, ofrece un reporte sobre el sismo de magnitud 7.2 ocurrido en Ayacucho, con epicentro cerca de Corá Cora. Durante la emisión, se muestran imágenes de edificaciones con daños estructurales. Además, se aborda la importancia de la cultura de prevención y los simulacros ante desastres naturales.

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El sur de Ayacucho vivió horas de tensión tras registrarse un sismo de 7,2 grados que afectó a viviendas, centros de salud e instituciones educativas en varias localidades, aunque sin reportes de víctimas mortales ni afectaciones graves a la salud de la población. Las autoridades locales y regionales continúan la validación de los daños, mientras el Gobierno central permanece alerta ante posibles solicitudes de apoyo extraordinario.

De acuerdo con el primer balance difundido por el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), se identificaron afectaciones en ocho viviendas en Puquio, doce viviendas y una posta de salud en Puo, así como dos viviendas y un instituto educativo en San Pedro. Además, se reportaron seis instituciones educativas dañadas en la ruta entre Cotaruz y Coracora, configurando así un panorama de impacto en servicios básicos y estructuras de uso comunitario.

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Un sismo de magnitud 7,2 deja decenas de viviendas afectadas y colapsadas en la localidad de Coracora, en la región peruana de Ayacucho.

Balance preliminar de daños en la región

El general Luis Vázquez, jefe del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), detalló que la emergencia también provocó daños en tres instituciones prestadoras de salud en la región. En Cusco, el reporte incluyó afectaciones en el Hospital Regional, mientras que en Picharis se registró un centro de salud dañado.

Vázquez indicó que en Coracora se reportaron dos personas lesionadas durante procedimientos de evacuación. En la misma localidad y en Chancas, se produjeron derrumbes de cerros, pero no se reportaron personas atrapadas ni heridas adicionales. La información proporcionada por el funcionario recalca que “no hay víctimas mortales, afortunadamente”, un dato que marca la diferencia en este tipo de emergencias en zonas rurales y semiurbanas.

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El proceso de verificación de daños sigue activo en diversos puntos de la región. El jefe del Indeci precisó que en Upagahuacho existen reportes de afectaciones en centros poblados aledaños. Sin embargo, la validación de estos daños todavía está en curso, dado que la dispersión geográfica y las dificultades de acceso pueden demorar la recopilación total de la información.

Personal de rescate e instituciones de respuesta atienden la emergencia tras un sismo en una calle de Ayacucho frente a viviendas de adobe dañadas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Instituciones educativas y centros de salud bajo evaluación

Las inspecciones iniciales reflejan el impacto del sismo en sectores clave para la población. Seis instituciones educativas entre Cotaruz y Coracora resultaron con daños estructurales, situación que genera preocupación por el reinicio de las actividades escolares en el corto plazo. El informe oficial destaca también afectaciones en un instituto educativo en San Pedro y una posta de salud en Puo, lo que podría limitar la atención médica y la continuidad de los servicios básicos.

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En Cusco, el Hospital Regional fue incluido en el listado de establecimientos de salud afectados. En Picharis, se reportó una situación similar con un centro de atención primaria. Estas incidencias ponen de manifiesto la vulnerabilidad de la infraestructura sanitaria en zonas propensas a movimientos telúricos.

“Hasta el momento no han registrado ni han reportado ningún daño a la salud de las personas”, reiteró el general Vázquez en diálogo con medios locales. Esa precisión ha sido central en la comunicación del evento, reforzando la idea de que, a pesar del alcance material del desastre, el balance humano permanece estable.

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Terremoto en Ayacucho

Mecanismos de respuesta y coordinación interinstitucional

El gobierno regional de Ayacucho mantiene la conducción de la emergencia, sin que hasta el cierre del último reporte se haya solicitado apoyo adicional al Gobierno central. Según explicó el jefe del Indeci, la atención de emergencias en el país responde a un esquema escalonado: los niveles uno, dos y tres son gestionados en primera instancia por autoridades locales y regionales, recurriendo al Ejecutivo solo si la magnitud supera sus capacidades.

La fase actual se caracteriza por la verificación y consolidación de información, con equipos de evaluación desplegados en las zonas más afectadas. Según el funcionario, “la respuesta a la emergencia seguía bajo conducción de las autoridades de la zona”, mientras continúa la recopilación de datos y se monitorean posibles réplicas u otras situaciones de riesgo.

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En Coracora y Chancas se registraron derrumbes de cerros, aunque no se reportaron personas atrapadas ni nuevas incidencias de gravedad. Las autoridades locales mantienen el monitoreo de estas áreas para evitar riesgos adicionales ante posibles movimientos secundarios.

Sismo de magnitud 4.2: el movimiento se registró este jueves 20 de agosto a las 16:30:31 horas. Captura depantalla

Recomendaciones a la población y desafíos para la prevención

El mensaje de las autoridades tras el sismo ha puesto énfasis en la prevención y la preparación familiar. El jefe del Indeci recomendó a la población mantener la calma y establecer un plan de emergencia familiar, asignando roles claros para la evacuación y la protección de los integrantes más vulnerables del hogar.

“Tenemos que elegir prepararnos. Un sismo puede ocurrir en cualquier momento”, subrayó el general Vázquez en sus declaraciones, instando a las familias a definir rutas de evacuación, identificar zonas seguras y organizar la mochila de emergencia. El funcionario remarcó que “un sismo no puede predecirse y que la única alternativa es la preparación”.

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Asismet identificó 10 réplicas de muy pequeña magnitud. Asismet

La gestión de la emergencia en Ayacucho sigue su curso, con equipos técnicos y autoridades locales desplegados para validar reportes y atender necesidades inmediatas. El balance oficial refleja, por ahora, una situación de daños materiales considerables, pero sin víctimas mortales ni crisis sanitaria, en un contexto donde la prevención y la reacción coordinada resultan determinantes para mitigar los efectos de futuros movimientos telúricos.