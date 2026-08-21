Precio del GNV, GLP, Diésel y gasolina en Perú para hoy, viernes 21 de agosto de 2026

Un letrero en una estación de servicio de Lima exhibe las tarifas vigentes para la gasolina regular, la gasolina premium y el diésel. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El mercado de combustibles en Perú experimenta constantes fluctuaciones, impulsadas por factores internacionales y nacionales. El viernes 21 de agosto de 2026, los precios del galón de gasolina en Lima oscilaron entre 18.59 y 23.29 soles, de acuerdo con el registro oficial del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin).

Esta variación responde a elementos como el costo internacional del petróleo, los impuestos estatales, el transporte y los márgenes comerciales de las estaciones de servicio. Ante este escenario, la plataforma Facilito se ha convertido en una herramienta clave para los consumidores que buscan información actualizada y ahorrar en cada recarga.

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Precios de la gasolina

La plataforma Facilito permite consultar en tiempo real los precios de la gasolina, el diésel y otros combustibles en todo el país. Según informó Osinergmin, los valores publicados en esta herramienta digital provienen directamente de los operadores de las estaciones de servicio, quienes actualizan la información diariamente.

Las cifras oficiales de la capital muestran diferencias notables entre los precios más altos y más bajos. El gasohol regular se ofrece entre 18.59 y 21.49 soles por galón, mientras que el gasohol premium oscila entre 19.59 y 23.29 soles. Por su parte, el diésel B5 S-50 UV se encuentra en un rango de 22.99 a 26.79 soles. El uso de herramientas como Facilito adquiere mayor relevancia en este contexto.

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Un conductor consulta la plataforma Facilito en un teléfono inteligente para verificar los precios de combustibles en Perú desde el interior de un automóvil. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ejemplos recientes de precios en Lima y otras regiones

El monitoreo de precios muestra la siguiente dispersión según distritos de Lima y ciudades del interior:

San Juan de Lurigancho: gasohol regular desde S/ 17,85

Villa El Salvador: gasohol regular desde S/ 17,89; gasohol premium en S/ 18,99

Los Olivos: gasohol regular hasta S/ 18,19

San Miguel: gasohol premium en S/ 19,99

Rímac: diésel en S/ 22,94

Comas: diésel en S/ 21,75

Carabayllo: diésel en S/ 20,99

En provincias:

Cusco: gasohol regular de S/ 19,99 a S/ 21,99

Ica: gasohol regular desde S/ 18,89

Lambayeque: gasohol premium en S/ 20,48

Tacna: diésel en S/ 24,35

Un cartel digital en una estación de servicio de Lima registra las tarifas de la gasolina y el diésel junto a varios vehículos en espera. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Factores que determinan el precio del combustible en Perú

El precio internacional del petróleo crudo es el principal factor que incide sobre el valor de la gasolina en Perú. Las cotizaciones globales se ven afectadas por la oferta y la demanda, eventos geopolíticos y la estabilidad en zonas productoras. Cuando el crudo sube, el precio de los combustibles en Perú tiende a incrementarse.

A este componente externo se suman los impuestos y aranceles fijados por el Estado peruano. Entre ellos destacan el Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) y el Impuesto General a las Ventas (IGV), que se aplican sobre los combustibles y afectan directamente el monto final pagado por los usuarios. Estas tasas pueden variar según decisiones de política fiscal.

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Un mapa físico de Perú muestra la dispersión de precios de combustible en distintas ciudades, apoyado por recibos y logos de Osinergmin y Facilito. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El costo de transporte y distribución representa otro elemento relevante. La geografía de Perú exige el traslado de combustibles desde puertos y refinerías hasta diversas regiones, lo que implica gastos logísticos adicionales. Dependiendo de la distancia y la infraestructura disponible, los valores pueden cambiar considerablemente entre localidades.

Por último, los márgenes de ganancia de las estaciones de servicio también influyen en el precio al consumidor. Estos márgenes dependen del nivel de competencia, los costos operativos y las políticas comerciales de cada empresa.

Impacto para los consumidores y medidas estatales recientes

La variabilidad en los precios de la gasolina impacta de manera directa a sectores como el transporte, la logística y la economía familiar. Ante subidas sostenidas, el gobierno peruano anunció en agosto de 2026 la implementación de subsidios temporales a los combustibles. Esta decisión tiene como objetivo mitigar el efecto de los incrementos internacionales y evitar movilizaciones sociales, especialmente entre transportistas de carga y pasajeros.

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El subsidio estatal contempla una reducción de entre el 15% y el 20% en el precio de los combustibles para estos sectores, con una vigencia inicial de tres meses. Las autoridades señalaron que la medida busca contener el alza de costos operativos y garantizar la continuidad de los servicios esenciales.

A pesar de este alivio temporal, expertos en finanzas públicas advierten que los subsidios deben acompañarse de reformas estructurales para evitar presiones fiscales a largo plazo. El debate sobre la sostenibilidad de estas políticas sigue vigente en el país.

Una fila de recipientes para diversos combustibles, como galones y cilindros, porta el distintivo de Osinergmin. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo consultar el precio de la gasolina con Facilito

Para quienes buscan ahorrar y comparar precios antes de cargar combustible, la plataforma Facilito es una opción práctica y accesible. Su uso resulta sencillo, incluso para quienes no están familiarizados con herramientas digitales.

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Acceder a Facilito desde un navegador web visitando

Descargar la aplicación gratuita de Facilito en dispositivos iOS o Android desde las tiendas oficiales

Seleccionar la opción de consulta de precios de combustibles

Ingresar la ubicación o permitir la geolocalización para mostrar las estaciones cercanas

Consultar la lista actualizada de precios por tipo de combustible (gasolina, diésel, GLP, GNV)

Filtrar los resultados por precio más bajo, distancia o tipo de estación

Identificar la gasolinera más conveniente según la necesidad del usuario

Revisar la fecha y hora de la última actualización reportada por los operadores

Esta herramienta también ofrece información sobre el gas natural vehicular (GNV) y el gas licuado de petróleo (GLP), así como detalles del punto de venta y servicios adicionales.

El mapa conceptual de Perú muestra la dispersión de precios de combustibles por regiones, utilizando íconos de estaciones de servicio y etiquetas numéricas, con la identificación de Osinergmin. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Consejos prácticos para aprovechar la información de Facilito

Verificar los precios diariamente, ya que pueden cambiar según variaciones internacionales y ajustes de mercado

Comparar precios entre diferentes estaciones para identificar opciones más económicas

Considerar desplazamientos a estaciones con precios bajos cuando la diferencia compense el costo del trayecto

Utilizar la función de geolocalización para encontrar las opciones más cercanas y convenientes

Revisar los comentarios y valoraciones de otros usuarios sobre la estación seleccionada

Un consumidor en Lima utiliza la aplicación Facilito de Osinergmin para comparar los precios de la gasolina y el diésel antes de cargar combustible en una estación de servicio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Perspectivas y retos del mercado de combustibles en Perú

El escenario energético en Perú se mantiene en constante evolución, influido por el contexto internacional y la política interna. El precio de la gasolina seguirá dependiendo de factores como la estabilidad del mercado petrolero global, la política fiscal, la capacidad logística y la competencia entre estaciones.

Las medidas estatales, como los subsidios temporales, buscan amortiguar el impacto de las alzas en la economía local. No obstante, el uso de herramientas digitales como Facilito permite a los consumidores tomar decisiones informadas y acceder a mejores precios en un entorno volátil.

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La actualización permanente de los datos, la transparencia y la facilidad de acceso a la información contribuyen a fortalecer la posición del consumidor frente a las variaciones del mercado. El conocimiento de estas alternativas resulta fundamental para quienes buscan optimizar sus gastos en combustibles y adaptarse a las condiciones cambiantes del sector.