El 21 de agosto en Perú: una fecha que une independencia, moneda y diplomacia en Perú

Diversos elementos históricos como la bandera del Perú, monedas, un documento sellado y un libro antiguo ilustran la memoria institucional y cultural del país. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El 21 de agosto se configura en Perú como un día que concentra una secuencia de hechos clave para la construcción de sus instituciones, la afirmación de su soberanía y la proyección internacional del país. Desde el siglo XVI hasta el siglo XX, la fecha reúne la fundación de organismos económicos, el inicio de campañas independentistas, combates internos y acuerdos diplomáticos que han marcado la historia peruana.

La jornada comienza a inscribirse en la memoria nacional con la creación de la Casa de Moneda de Lima en 1565, autorizada por el rey Felipe II. Más adelante, en 1820, el Ejército Libertador del Perú zarpó desde Valparaíso para iniciar la campaña militar que consolidó la independencia. El día también está asociado a episodios de conflicto interno y a la firma de un tratado pionero con Japón en 1873, que abrió las puertas a la inmigración asiática y a la formación de una de las comunidades nikkei más importantes de América Latina. Finalmente, en 1932, nació el historiador José Antonio del Busto, cuya obra se convirtió en referencia para la historiografía peruana del siglo XX.

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Fundación de la Casa de Moneda y la expedición libertadora

El 21 de agosto de 1565, Lima fue escenario de la creación de la Casa de Moneda, institución clave para regularizar la emisión de monedas en el Virreinato del Perú y reducir la dependencia de la acuñación española. Según documentos históricos, la entidad se instaló inicialmente en las Cajas Reales, próximas al actual Palacio de Gobierno. En 1683, fue trasladada a la intersección de las actuales calles Junín y Paruro, donde permanece hasta hoy.

La Casa de Moneda, conocida actualmente como Casa Nacional de Moneda, atravesó etapas de cierre y reconstrucción a lo largo de los siglos. En 1977, fue integrada al Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), manteniendo la función de fabricar monedas y medallas para el país. Este proceso institucional consolidó la autonomía monetaria peruana y sentó las bases para el desarrollo económico posterior.

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La Casa Nacional de Moneda de Lima exhibe su fachada colonial de piedra con el escudo nacional esculpido sobre la entrada principal y la bandera peruana en lo alto. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En la misma fecha, pero en 1820, partió desde Valparaíso la expedición del Ejército Libertador del Perú. Integrada por más de 4.100 hombres, la fuerza combinó tropas chilenas y rioplatenses, ocho buques de guerra con 247 cañones, 16 transportes y más de 1.600 tripulantes. El objetivo era claro: iniciar la ofensiva decisiva para terminar con el dominio colonial español en Perú. El desembarco en Paracas, realizado el 7 de septiembre, marcó el inicio de una campaña que resultó determinante para la independencia.

La retirada de José de la Serna marcó un momento decisivo para la independencia peruana. Su salida dejó el camino libre para el ingreso del Ejército Libertador a la capital. (Juan Lepiani)

Incidentes bélicos y el pacto diplomático con Japón

El siglo XIX también asoció el 21 de agosto a enfrentamientos internos y a un acuerdo sin precedentes en la política exterior peruana. Durante la noche del 21 de agosto de 1836, marinos chilenos liderados por el capitán Pedro Angulo Novoa capturaron en el puerto del Callao tres embarcaciones de la Confederación Perú-Boliviana: la barca Santa Cruz, el bergantín Arequipeño y la goleta Peruviana. La barca Santa Cruz fue la única en resistir el ataque. El mariscal Andrés de Santa Cruz dispuso la detención del embajador chileno Ventura Lavalle, aunque luego lo liberó tras un acuerdo que permitió a Chile conservar los navíos capturados y postergar nuevas incautaciones.

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Explorando el breve periodo de existencia de un país: la Confederación Perú-Boliviana, sus sueños de unidad y soberanía y cómo su legado permanece en la historia continental. (Composición Infobae Perú)

Dos años después, el 21 de agosto de 1838, el Ejército Unido Restaurador, bajo el mando del general Manuel Bulnes, enfrentó en las afueras de Lima a las tropas del mariscal Luis José de Orbegoso, líder del Estado Nor-Peruano, que aún formaba parte de la Confederación. La superioridad numérica del ejército restaurador permitió derrotar y dispersar a las fuerzas de Orbegoso, lo que facilitó la ocupación de Lima y consolidó el avance restaurador hacia el control político nacional.

En 1834, bajo el gobierno de Luis José de Orbegoso, Heredia fue designado inspector general de Hospitales y rector del Colegio de la Independencia, donde impulsó reformas clave en la educación médica. (José Gil de Castro)

El 21 de agosto de 1873, Perú y Japón firmaron el Tratado de Paz, Amistad, Comercio y Navegación, mediante el cual ambos países establecieron reconocimiento mutuo, relaciones pacíficas, apertura comercial y reglas para la navegación marítima. Según el documento conmemorativo oficial, este acuerdo convirtió a Perú en el primer país de América Latina en establecer relaciones diplomáticas con la nación asiática. La firma de este tratado sentó las bases para una relación bilateral que se fortaleció con el tiempo y facilitó la llegada de inmigrantes japoneses, quienes se integraron en la vida social y económica peruana y dieron origen a una de las comunidades nikkei más numerosas de la región.

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Un estrechamiento de manos sobre símbolos patrios de Perú y Japón ilustra los lazos diplomáticos bilaterales y la historia de la comunidad nikkei. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Nacimiento de una figura clave para la historiografía peruana

En el siglo XX, el 21 de agosto sumó otro hito al calendario nacional con el nacimiento en Lima de José Antonio del Busto Duthurburu en 1932. Reconocido como uno de los principales especialistas en el Inca Garcilaso de la Vega, Del Busto orientó su labor académica a la investigación y difusión de la historia prehispánica y colonial del Perú.

A lo largo de su carrera, Del Busto publicó más de 30 obras y fue docente en la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP). También participó como conferencista en foros internacionales, consolidando una producción intelectual que acercó episodios centrales de la identidad peruana al gran público. Falleció en 2006, dejando una marca duradera en la historiografía del país.

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Explora las similitudes culturales y lingüísticas entre los pueblos de la Polinesia y América del Sur, respaldando la teoría de contactos ancestrales. (Infobae)

El 21 de agosto, a través de estos hechos, ilustra cómo Perú fue formando instituciones, afirmando su autonomía y proyectando su presencia internacional. Desde la acuñación monetaria hasta la diplomacia y la producción intelectual, la fecha representa una síntesis de los caminos recorridos por la nación en su historia moderna.