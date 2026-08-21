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Partidos de hoy, viernes 21 de agosto de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

La jornada tendrá duelos emocionantes: Sporting Cristal visitará a Alianza Atlético en Sullana, Arsenal hará lo suyo con Coventry City por la Primer League, Cristiano Ronaldo tendrá acción con Al Nassr

Partidos de hoy, viernes 21 de agosto de 2026
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Hoy, viernes 21 de agosto, la agenda futbolera está cargada de encuentros imperdibles: Sporting Cristal abrirá el telón de la fecha 6 del Torneo Clausura 2026, Real Betis se medirá con Real Sociedad en su debut en LaLiga, Cristiano Ronaldo tendrá acción con Al Nassr en Saudi Pro League, y mucho más.

Los ‘celestes’ tendrán un desafío de alta exigencia: los ‘churres’ esperan en Piura, donde el clima caluroso suele ser un factor determinante para los visitantes. El contexto obliga a los rimenses a buscar un triunfo como única alternativa para seguir soñando con el primer lugar del torneo.

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El último compromiso de los ‘rimenses’ dejó señales contundentes de su capacidad ofensiva. El equipo superó con claridad a Sport Huancayo con un contundente 4-1 en el estadio Alberto Gallardo. El marcador se abrió gracias a un doblete de Michael Hoyos, acompañado por los tantos de Hernán Barcos y Lutiger, lo que permitió a los celestes mantenerse en la pelea.

Por su parte, el cuadro norteño llega motivado tras rescatar un empate 1-1 frente a ADT en la siempre compleja plaza de Tarma. El resultado fue valorado positivamente por el entorno del ‘vendaval’, que ha demostrado solidez en escenarios adversos y podría complicar las aspiraciones de Cristal.

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Los 'celestes' visitarán a los 'churres' en Sullana por la fecha 6. (L1 Max)

Por otro lado, La nueva temporada de la Premier League 2026/27 inicia con el enfrentamiento entre Arsenal y Coventry City, marcando el regreso de la actividad tras un verano atípico por el desarrollo del Mundial. El equipo dirigido por Mikel Arteta se presenta con el reto de defender el título obtenido en la campaña anterior, en medio de un entorno marcado por renovaciones estratégicas en el plantel.

Durante el receso, la directiva del Arsenal apostó fuerte en el mercado de transferencias. El club concretó la llegada de figuras como Viktor Gyökeres, Martín Zubimendi y Christos Tzolis, quienes se suman a una plantilla que ya venía mostrando solidez y profundidad. Además, el fichaje de Piero Hincapié fue hecho permanente, consolidando la defensa de los londinenses de cara a un calendario exigente.

FILE PHOTO: Soccer Football - FA Community Shield - Arsenal v Manchester City - Principality Stadium, Cardiff, Wales, Britain - August 16, 2026 Arsenal's Martin Odegaard celebrates scoring their third goal with Christos Tzolis and Kai Havertz REUTERS/Chris Radburn/File Photo
FILE PHOTO: Soccer Football - FA Community Shield - Arsenal v Manchester City - Principality Stadium, Cardiff, Wales, Britain - August 16, 2026 Arsenal's Martin Odegaard celebrates scoring their third goal with Christos Tzolis and Kai Havertz REUTERS/Chris Radburn/File Photo

Partidos de Liga 1 Perú

- FC Cajamarca vs Atlético Grau (12:00 horas / estadio Héroes de San Ramón de Cajamarca / L1 MAX)

- Alianza Atlético vs Sporting Cristal (15:00 horas / estadio Campeones del 36 de Sullana / L1 MAX)

Partido de LaLiga

- Real Betis vs Real Sociedad (14:00 horas / estadio de La Cartuja / DGO, DSports, DAZN, Paramount+)

Partido de Premier League

- Arsenal vs Coventry City (14:00 horas / Emirates Stadium / ESPN, Disney+)

Partido Ligue 1

- Marsella vs Estrasburgo (13:45 horas / CEPAC Vélodrome de Marsella / ESPN 2, Disney+)

Partido de fútbol uruguayo

- Albión vs Boston River (14:00 horas / estadio Luis Franzini / Antel TV, Disney+)

- Liverpool vs Cerro (17:00 horas / estadio Parque Alfredo Víctor Viera / Antel TV, Disney+)

Partido de fútbol ecuatoriano

- Deportivo Cuenca vs Mushuc Runa (19:00 horas / estadio Alejandro Serrano Aguilar / Zapping)

Partidos de Saudi Pro League

- Al Riyadh vs Al Nassr (11:00 horas / Estadio Príncipe Faisal bin Fahd / Somos Fox YouTube)

- Al Qadisiya vs Al Ittihad (13:00 horas / Prince Saud bin Jalawi Stadium / Somos Fox YouTube)

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