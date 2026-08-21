Magaly Medina arremete tras confesiones de Korina Rivadeneira sobre Mario Hart: “No me imagino con un hombre que no me provea”

Magaly Medina cuestionó el sistema de 50/50 que, según Korina, existía con Mario Hart y aseguró que ella no habría permanecido en una relación bajo esas condiciones. ATV/ Magaly TV La Firme.

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Magaly Medina reaccionó con sorpresa a las recientes declaraciones de Korina Rivadeneira sobre el final de su matrimonio con Mario Hart. La modelo venezolana decidió romper su silencio y contar públicamente detalles de una relación que, según explicó, llevaba varios años deteriorándose y que finalmente llegó a su fin por decisión del piloto de carreras.

La confesión generó una inmediata reacción de la conductora de ‘Magaly TV La Firme’, quien consideró que las palabras de Korina dejaron al descubierto aspectos especialmente duros de la convivencia que ambos mantuvieron como pareja. Para la popular ‘Urraca’, la exchica reality no necesitó lanzar insultos contra su expareja para dejarlo en una posición complicada frente a la opinión pública.

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Uno de los puntos que más llamó la atención de Magaly Medina fue la explicación de Korina sobre la manera en que ambos afrontaban los gastos del hogar. La venezolana contó que, desde el inicio de su relación, existió una dinámica de 50/50, incluso en momentos en los que ella atravesaba etapas especialmente exigentes de su maternidad.

Korina Rivadeneira cuenta quién terminó su relación con Mario Hart y revela el duro punto de quiebre. Captura: Magaly TV La Firme.

Magaly Medina reacciona a las declaraciones de Korina Rivadeneira

Durante su programa, Magaly no ocultó su sorpresa al analizar las revelaciones de la modelo venezolana. La conductora sostuvo que, aunque Mario Hart ha hablado en distintas oportunidades sobre el término de su relación tratando de mantener cierta cautela, las declaraciones de Korina mostraron otra perspectiva de lo ocurrido.

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“Pero ella acá lo ha echado de hasta tacaño, de hombre no proveedor. Dice que desde la primera cena como enamorados pagaron 50/50 y que tuvo que trabajar tras dar a luz y con su hija porque Mario le exigía que aporte económicamente al hogar el 50% de todo”, sentenció Magaly.

La periodista consideró que el relato de Korina podía generar una percepción particularmente negativa sobre el piloto, debido a que la venezolana no solo habló del final de la relación, sino también de las dificultades que habría atravesado mientras intentaba cumplir con sus responsabilidades como madre y, al mismo tiempo, continuar trabajando.

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Korina Rivadeneira cuenta quién terminó su relación con Mario Hart y revela el duro punto de quiebre. Captura: Magaly TV La Firme.

“Yo no me imagino con un hombre que no me provea”, cuestiona Magaly

Al conversar con Mónica Cabrejos sobre el caso, Magaly Medina profundizó en uno de los aspectos que más le llamaron la atención: el momento en el que Korina se convirtió en madre y las exigencias económicas que, según su relato, continuaron dentro del matrimonio.

La conductora reconoció que algunas de las confesiones realizadas por la modelo le resultaron especialmente dolorosas y aseguró que, desde su propia perspectiva, no habría permanecido en una relación con esas características.

Korina Rivadeneira cuenta quién terminó su relación con Mario Hart y revela el duro punto de quiebre. Captura: Magaly TV La Firme.

“Yo creo que lo ha dejado por la pata de los caballos, porque yo no me imagino con un hombre que no me provea, tacaño, que me mande a trabajar cuando estoy en el puerperio y que me diga que es 50/50, ¿cómo hago para llenar la refrigeradora, pagar la casa?. Yo me hubiera ido de esa relación hace rato”, cuestionó la conductora.

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La periodista también señaló que las declaraciones de la venezolana habían sido suficientemente contundentes como para que el público sacara sus propias conclusiones sobre la relación y sobre las razones que llevaron a su ruptura.

En ese sentido, el comentario de Magaly se produjo después de escuchar una versión en la que Korina habló abiertamente de trabajo, maternidad, responsabilidades económicas y desgaste sentimental, elementos que, según explicó la modelo, terminaron afectando profundamente la relación.

Korina Rivadeneira cuenta quién terminó su relación con Mario Hart y revela el duro punto de quiebre. Captura: Magaly TV La Firme.

Korina Rivadeneira revela quién terminó la relación con Mario Hart

Korina Rivadeneira decidió aclarar uno de los principales puntos que habían generado interrogantes entre sus seguidores: quién tomó la decisión de terminar el matrimonio. A través de sus redes sociales, la modelo aseguró que no fue ella quien puso punto final a la relación.

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“Yo no terminé la relación, quien terminó la relación fue Mario, él decidió darle fin y no solo en una oportunidad, sino en dos oportunidades. Esta vez yo estuve 100% de acuerdo porque soy consciente de que era una relación que ya no daba para más”, sentenció.

Korina Rivadeneira cuenta quién terminó su relación con Mario Hart y revela el duro punto de quiebre. Captura: Magaly TV La Firme.

Korina reconoció que, para ese momento, ambos eran conscientes de que el vínculo ya había llegado a un punto en el que continuar juntos no parecía ser una alternativa viable. La modelo describió el final como el resultado de un proceso de desgaste que venía desarrollándose desde hacía varios años.

Su confesión también permite entender que la ruptura no habría sido producto de una sola discusión o de un episodio aislado, sino de diferentes circunstancias que terminaron debilitando la relación.

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Korina Rivadeneira cuenta quién terminó su relación con Mario Hart y revela el duro punto de quiebre. Captura: Magaly TV La Firme.

Korina señala que la maternidad fue un punto de quiebre

Uno de los momentos más importantes del relato de Korina fue cuando habló sobre la llegada de su primera hija. La modelo identificó la maternidad como un punto de quiebre dentro de su relación con Mario Hart.

“Trabajaba, pasaba muchas noches sin dormir, estaba 100% dedicada a mi hija, trabajé estando embarazada, trabajé recién dada a luz (...) Siempre hubo por el otro lado una exigencia económica de mi parte”, contó.

Para la venezolana, esta etapa habría marcado un antes y un después en su relación. La combinación de la maternidad, el trabajo y las responsabilidades económicas habría generado un escenario cada vez más complicado para la pareja.

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Korina Rivadeneira cuenta quién terminó su relación con Mario Hart y revela el duro punto de quiebre. Captura: Magaly TV La Firme.