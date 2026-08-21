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El sur de Lima recupera sus escuelas tras la emergencia: estudiantes regresan el lunes

Más de cinco mil alumnos todavía reciben clases virtuales y acompañamiento psicológico, mientras autoridades aceleran la reposición de materiales y la reparación de daños estructurales

Este reportaje documenta los trabajos de limpieza y recuperación en colegios de Lima Sur afectados por aniegos. Cornelio Gonzales, Director Regional de Educación de Lima Metropolitana, dio un balance sobre cómo se encuentran las instituciones educativas. Se observa personal civil y militar realizando la remoción de escombros y desinfección de las instalaciones.
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Las autoridades de Lima culminaron la limpieza total de los colegios afectados por recientes emergencias en los distritos del sur de la capital peruana, con el apoyo de 140 efectivos del Ejército. La operación avanzó también en las tareas de desinfección, fumigación y reposición de materiales, de modo que los estudiantes puedan regresar a las aulas el próximo lunes.

Según informaron funcionarios responsables de la coordinación, el plan contempla atención psicológica y acompañamiento socioemocional para quienes han seguido en modalidad remota durante las últimas semanas.

El proceso de recuperación en los centros educativos

Brigadas integradas por personal del Ejército, autoridades regionales y de la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) recorrieron ayer los planteles para verificar los trabajos realizados. Un portavoz del equipo técnico explicó que la etapa de limpieza concluyó en todos los colegios intervenidos, mientras que la desinfección y fumigación finaliza este viernes. La reposición de mobiliario y materiales, como carpetas, mesas, computadoras, útiles de escritorio, manuales y libros, se efectúa de acuerdo con las necesidades reportadas por los directores, concentrándose entre hoy y mañana.

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El funcionario entrevistado detalló que el objetivo es dejar las aulas listas para el retorno de los alumnos en condiciones seguras tanto sanitarias como estructurales. Las labores se realizan en coordinación con otras entidades públicas, que participan en tareas de salud, limpieza y seguridad. En este sentido, la Policía Nacional, el municipio local y personal del alcalde de Lima se sumaron a los esfuerzos para resguardar los planteles y facilitar la entrega de insumos.

Militares y trabajadores con mascarillas e implementos de fumigación trabajan en la entrada de una escuela con rejas de metal.
Personal de limpieza y miembros del ejército desinfectan el acceso a una escuela pública en el sur de Lima para garantizar la bioseguridad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La situación de los estudiantes y el acompañamiento socioemocional

Alrededor de 5.000 estudiantes de los distritos de Villa El Salvador, Villa María del Triunfo, San Juan de Miraflores y Pachacámac permanecen en clases remotas. El funcionario señaló que la cantidad de alumnos varía según la matrícula de cada colegio, con instituciones que cuentan con 100, 400 o diferentes cantidades de estudiantes, pero la cifra total se mantiene cercana a ese rango. Estos alumnos son monitoreados por la UGEL, que verifica el cumplimiento de las actividades pedagógicas y ofrece facilidades a quienes han perdido pertenencias o recursos necesarios para continuar su aprendizaje.

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Para el regreso a clases presenciales, previsto para el lunes, se implementará un programa de atención psicológica a cargo de profesionales de la UGEL y de la instancia regional. El funcionario confirmó que este acompañamiento socioemocional también abarca a las escuelas que ya reanudaron sus actividades, con el fin de apoyar la reincorporación de estudiantes afectados por la emergencia.

Cajas de útiles escolares y carpetas apiladas en primer plano, mientras trabajadores barren y limpian el patio de un edificio escolar azul y blanco.
Personal del ejército y de limpieza remueve escombros y desinfecta el patio de un colegio en el sur de Lima para preparar el retorno a clases tras una emergencia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Evaluación de daños en infraestructura escolar

Respecto al estado de la infraestructura, el responsable del operativo indicó que, si bien no cuenta con un reporte directo del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), la municipalidad de Lima participó con equipos técnicos en la revisión de los planteles. Según el funcionario, la respuesta ha sido multisectorial, con la intervención de diversas instituciones para cubrir aspectos de salud, seguridad y rehabilitación.

Un aula escolar inundada con mobiliario apilado, mesas y sillas. Un trabajador con equipo de protección limpia el agua del piso
Un trabajador retira mobiliario de un aula inundada por lluvias y aguas residuales en la Institución Educativa N.° 7092 Juan Pablo II en Villa El Salvador, Lima.

Durante el relevamiento, se detectó la caída de un muro de contención en la institución educativa Juan Pablo II, aunque se precisó que este daño no ocurrió recientemente, sino que ya figuraba en evaluaciones anteriores. No obstante, el incidente fue incorporado al diagnóstico técnico actual y la reparación se encuentra en trámite.

Una mujer habla por micrófono rodeada de varios hombres y cámaras de video. Al fondo se ven ventanas con carteles educativos sobre Perú y Fiestas Patrias
La presidenta Keiko Fujimori y funcionarios del sector Educación inspeccionan la Institución Educativa N.° 7092 Juan Pablo II en Villa El Salvador, afectada por las lluvias e inundaciones en Lima Sur.

El Programa Nacional de Infraestructura Educativa del Ministerio de Educación (PRONIED) continúa evaluando las condiciones de los colegios intervenidos. Las autoridades prevén la adopción de medidas correctivas, incluida la reparación de la estructura dañada y la atención de otras necesidades identificadas. Esta revisión permanente busca garantizar la seguridad de los estudiantes y la funcionalidad de los espacios educativos, en coordinación con los directores y las comunidades escolares.

Mesa con dos computadoras portátiles, cuadernos, libros, lápices y cajas con suministros en un aula vacía con pizarra blanca.
Un aula organizada reúne materiales educativos, computadoras portátiles y mochilas en vísperas del reinicio de las clases. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Despliegue de recursos y coordinación interinstitucional

El despliegue de recursos abarca tanto el suministro de materiales y mobiliario como la intervención en salud pública. La reposición de bienes responde a los pedidos específicos de los directores, quienes reportaron la pérdida de carpetas, mesas, computadoras y libros durante la emergencia. El funcionario subrayó que la coordinación entre los diferentes niveles de gobierno y las fuerzas armadas ha sido clave para acelerar la recuperación de los colegios y minimizar el tiempo de interrupción en la educación presencial.

A lo largo de la semana, las autoridades confirmaron la llegada de nuevos insumos y equipos, mientras que los equipos de fumigación culminan su labor para asegurar ambientes libres de plagas y agentes patógenos. El seguimiento continuará tras el reinicio de clases, especialmente en las zonas donde los estudiantes han sufrido daños en sus viviendas y requieren apoyo adicional para garantizar su permanencia en el sistema educativo.

Un grupo de trabajadores con chalecos naranjas, cascos verdes y botas de goma usa escobas para limpiar un patio escolar con agua. Hay un edificio y árboles al fondo
Personal de limpieza remueve el agua de aniegos y aguas residuales del patio de la I.E. N.° 7092 Juan Pablo II en Villa El Salvador, Lima Sur, tras las recientes lluvias.

El regreso a clases y el compromiso con la educación

El retorno de los estudiantes a las aulas el lunes marca una etapa decisiva en la normalización de la actividad escolar en los distritos del sur de Lima. La combinación de limpieza, reposición de materiales y atención socioemocional busca restablecer la rutina educativa y ofrecer contención a las familias afectadas. Las autoridades reiteraron el compromiso de mantener la vigilancia sobre la infraestructura y la seguridad de los planteles, así como de continuar el acompañamiento a los alumnos que aún deben permanecer en modalidad remota.

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