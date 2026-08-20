Cusco sorprende y gana terreno en el sector inmobiliario: propiedades de hasta USD 180.000 atraen a inversionistas

De acuerdo a expertos, Cusco debería dejar de verse solo como un destino turístico. Foto: Marriot

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El mercado inmobiliario de Cusco atraviesa una etapa de mayor dinamismo y empieza a atraer un perfil de demanda que va más allá del turismo. En el último año, las consultas y solicitudes de referidos por oportunidades inmobiliarias en la región aumentaron 27%, de acuerdo con indicadores propios de Century 21 Perú.

Julio Muñiz, CEO de Century 21 Perú, considera que este comportamiento refleja una transformación en el mercado regional. “Cusco ya no debe entenderse únicamente como un destino turístico. Estamos viendo una economía regional donde confluyen demanda local, capital nacional y compradores internacionales”, señaló.

Cuatro perfiles impulsan la demanda inmobiliaria

El movimiento del mercado cusqueño responde a distintos tipos de compradores. Entre ellos aparecen quienes buscan generar ingresos mediante renta temporal, quienes adquieren su primera vivienda, los interesados en una segunda residencia y aquellos que buscan diversificar su patrimonio.

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En el segmento destinado a inversión, los valores de las propiedades se encuentran entre USD 80.000 y USD 180.000, aunque existe una mayor concentración en torno a los USD 100.000. Según la firma, el interés está relacionado con las posibilidades de rentabilidad y ocupación derivadas de la llegada sostenida de turistas internacionales.

El mercado cusqueño atrae a compradores que buscan renta temporal, primera vivienda, segunda residencia o diversificación patrimonial. Foto: Boleto Machu Picchu

“Lo interesante de Cusco es que no estamos hablando de un solo mercado. Hay una dinámica residencial local, una demanda vinculada al turismo y un segmento de segunda residencia que atrae a compradores con una mirada patrimonial”, explicó Muñiz.

Las zonas de Cusco que concentran cada tipo de comprador

La demanda presenta diferencias según la ubicación. En el Centro Histórico, San Blas y Wanchaq, el alquiler temporal tiene mayor presencia, favorecido por la actividad turística y gastronómica. En cambio, Magisterio y San Sebastián muestran una mayor orientación hacia departamentos modernos destinados a primera vivienda.

En el Valle Sagrado, que comprende zonas como Urubamba, Ollantaytambo y Yucay, la oferta está más vinculada con terrenos, casas de campo y proyectos destinados a segunda residencia. Esta diversidad territorial forma parte del atractivo que la firma identifica en el mercado cusqueño.

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El comportamiento de estas zonas fue uno de los factores que motivó a Century 21 Perú a iniciar operaciones en Cusco. La compañía busca conectar la oferta local con compradores e inversionistas de Lima y de mercados internacionales mediante su red de referidos.

En el Centro Histórico, San Blas y Wanchaq destaca la demanda de alquiler temporal, impulsada por el turismo y la gastronomía. Foto: Machu Picchu Perú Tours

Century 21 apunta a ampliar su presencia en Cusco

La llegada a Cusco se produce mientras la firma también registra una expansión de sus operaciones en el país. Durante el primer semestre de 2026, reportó un incremento de 17% en el volumen de transacciones, de 41% en los ingresos por comisiones y de 27% en la incorporación de nuevos asesores frente al mismo periodo de 2025.

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Para la segunda mitad del año, la compañía proyecta un crecimiento cercano al 33% respecto del primer semestre, en línea con el comportamiento que suele mostrar este periodo. En el caso de Cusco, su estrategia contempla ampliar progresivamente la red de profesionales y fortalecer la comercialización de propiedades.

La meta para la operación cusqueña es superar los 150 agentes y alcanzar alrededor de 1.800 transacciones anuales en un plazo de dos a tres años. La empresa también busca incrementar la proporción de inmuebles comercializados bajo modalidad exclusiva.

“La inversión inmobiliaria ya no se concentra exclusivamente en Lima. Estamos viendo un mercado mucho más diverso, donde las regiones comienzan a desempeñar un rol cada vez más relevante”, sostuvo Muñiz.

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