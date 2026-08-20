Gian Marco ingresará al Salón de la Fama de los Compositores Latinos: “Honrado y agradecido por este reconocimiento”

GianMarco, próximo miembro del Salón de la Fama de Compositores Latinos, interpreta un charango en concierto con bailarines de fondo. (Andina)

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El Salón de la Fama de los Compositores Latinos anunció a los artistas y productores que serán distinguidos en la decimotercera edición de los premios La Musa, que tendrá lugar el 14 de octubre en el teatro Flamingo de Miami. Fundada por Desmond Child y Rudy Pérez, la organización reconoce cada año a quienes han dejado una huella significativa en la música latina.

Entre los próximos miembros se encuentran el productor Sergio George, el colombiano Kike Santander y el peruano Gian Marco. La lista se completa con el puertorriqueño Yoel Henríquez, el mexicano Mario Quintero Lara y el español Danny Daniel. Además, la ceremonia rendirá homenaje póstumo a Celia Cruz con el Premio Legado y distinguirá a Lupita Infante, Marti Cuevas y Beth Matthews con otros galardones especiales.

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Sergio George es reconocido por modernizar la salsa y por su trabajo junto a artistas como Marc Anthony; Kike Santander ha compuesto éxitos internacionales interpretados por figuras como Jennifer López y Thalía; mientras que Gian Marco es autor de “Hoy”, el tema que Gloria Estefan llevó al primer lugar del ranking latino de Billboard.

GianMarco posa sonriente con los brazos cruzados en una mesa, tras anunciarse su ingreso al Salón de la Fama de los Compositores Latinos.

El aporte de Mario Quintero Lara incluye la emblemática “La chona” de Los Tucanes de Tijuana. Yoel Henríquez ha firmado canciones como “Pa’ mis muchachas”, interpretada por Christina Aguilera y Becky G. Por su parte, Danny Daniel suma clásicos como “Por el amor de una mujer”.

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La organización remarcó que la edición de este año busca reconocer tanto a autores e intérpretes como a quienes han impulsado la industria musical desde la gestión y la promoción.

Gian Marco expresó su felicidad en redes sociales

El anuncio fue recibido con entusiasmo por Gian Marco, quien compartió sus sensaciones a través de Instagram. El músico inició su mensaje recordando sus primeros pasos en la composición: “Recuerdo la primera vez que me atreví a escribir una canción. Tenía 14 años”. Con esta frase, evocó el comienzo de su recorrido artístico, marcado por la curiosidad y la pasión desde muy joven.

La revista Billboard anuncia el ingreso de Celia Cruz, Gian Marco, Kike Santander y Sergio George al Salón de la Fama de Compositores Latinos, junto con un mensaje de agradecimiento de Gian Marco.

En su publicación, Gian Marco describió el proceso creativo como un salto hacia lo desconocido: “Salté al abismo infinito de una hoja en blanco junto a mi guitarra…”. Este fragmento revela la mezcla de incertidumbre y emoción que acompaña a cada nueva canción, así como la importancia de la exploración continua en la vida de un compositor.

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El artista sumó una reflexión sobre el aprendizaje permanente que le ha dejado la música: “Desde ese día encontré la llave de un mundo en el que hasta hoy sigo descubriendo y abriendo puertas”. Así, subrayó que la creación artística representa un viaje constante de descubrimiento y evolución.

Finalmente, Gian Marco se mostró agradecido por el reconocimiento: “Honrado y agradecido por este reconocimiento que representa el trabajo de tantos años. Gracias eternas a The Latin Singer Songwriter Hall Of Fame por permitirme ser parte de este importante reconocimiento”. Con estas palabras cerró su mensaje, dejando ver la satisfacción que le produce este hito en su carrera.

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Gian Marco anuncia gira nacional de conciertos.

Tras la publicación, amigos, colegas y seguidores expresaron su alegría con mensajes de felicitación y admiración. El post se llenó de comentarios que destacaron la trayectoria del músico y el alcance de sus composiciones, reflejando el impacto que su obra ha tenido a lo largo de los años.