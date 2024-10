Presidenta de la Corte de Justicia de Lima reconoce “tres o cuatro” viajes con agencia de Andrés Hurtado: hasta 1500 dólares por pasaje

María Vidal la Rosa, presidenta de la Corte Superior de Justicia de Lima, en una foto de archivo

La jueza María Vidal la Rosa, presidenta de la Corte Superior de Justicia de Lima, reconoció que compró al menos cuatro pasajes internacionales en la agencia del conductor de televisión Andrés Hurtado, quien cumple una orden judicial de 18 meses de prisión preventiva por una trama de tráfico de influencias, lavado de activos y sobornos.

“No podría recordar puntualmente, pero por los vouchers y las entregas tengo como tres o cuatro. Porque también he viajado con Peruvian Travel (...) quiero dejar claro que a mí no se me ha regalado ni donado nada”, dijo en una entrevista difundida este domingo en el diario Correo.

La magistrada aseguró que ha proporcionado la documentación necesaria a la Autoridad Nacional de Control (ANC) para respaldar que costeó personalmente los boletos de avión en Andres Travel S.A.C. “Estoy adjuntando todos los documentos, no se me ha regalado ni donado nada”, afirmó. Al ser consultada sobre cuánto costó en promedio cada viaje, replicó que entre “1200 a 1500 dólares, (un monto) que puedo pagarlo totalmente”.

“Esa agencia fue publicitada en redes. He pagado mis boletos y viajes. ¿Por qué se me podría cuestionar por viajar en esa agencia? ¿Si mañana sale un problema con Peruvian Travels se me va a cuestionar? (...) No compro por el señor Hurtado. Yo compro porque la agencia daba buenas ofertas (...) uno siempre busca ofertas. Es mi derecho constitucional elegir la agencia”, apuntó.

Poder Judicial ordena 18 meses de prisión preventiva contra Andrés Hurtado 'Chibolín' (Canal N)

Según Cuarto Poder, otros políticos también emplearon esta agencia, entre ellos el exalcalde de Miraflores, Luis Molina, el exalcalde de Surco, Jean Pierre Combe, y Gloria Delgado, de Provías Nacional, además del director de la Escuela de Inteligencia del Ejército, José Antonio Vigil Talavera.

Vidal la Rosa volvió a desmentir cualquier participación de Hurtado en la organización del Día del Juez 2023, pese a que el conductor admitió haber organizado una treintena de eventos para los magistrados. “Eso también es falso. Ese tema fue anteriormente verificado por la ANC”, dijo. Asimismo, explicó que los detalles de los pagos y eventos han sido documentados y presentados a la ANC.

“Esta reunión se llevó a cabo en la Asociación Nacional de Magistrados, que es un organismo particular que no depende del Poder Judicial. El patrimonio que tiene es voluntario de jueces y fiscales. Yo no he organizado nada y pagué mi almuerzo. Han adjuntado vouchers de pagos que se hicieron a diferentes artistas, pero los artistas fueron por media hora y lo que señalan fue un monto simbólico”, dijo.

Andrés Hurtado 'Chibolín' cumplirá su prisión preventiva en marzo de 2026. (Foto: Andina)

La jueza explicó en otro momento que conoció a Hurtado de forma casual en un evento público, pero negó una relación personal cercana: “Acompañé a mis hijos y sobrinas. Y a la hora que terminó el espectáculo, a la salida del Jockey, esta chiquita Génesis comentó que la iba a recoger su papá. La estábamos esperando y aparece el señor Hurtado. Entonces me presenta como la mamá de su amiga peruana”, refirió.

Asimismo, deslizó que algunos funcionarios del Poder Judicial, o incluso a la Corte, podrían estar detrás de los señalamientos en su contra, pero se negó a dar más detalles: “No diré más, pero hay intereses porque en mi gestión removí a muchos jueces y debo haber chocado con algunos intereses de personas o grupos”, señaló.

La semana pasada, el Poder Judicial dictó 18 meses de prisión preventiva para el presentador de televisión. El juez Juan Carlos Checkley aceptó parcialmente la petición del Ministerio Público, pero permitió que la fiscal Elizabeth Peralta y el empresario Javier Miu Lei sigan la investigación en libertad con restricciones, con cauciones económicas de 35.000 soles y de un millón de soles, respectivamente.